Come tenere pulite le cuffiette del cellulare? Il metodo per non sbagliare mai

Se c’è una cosa di cui non possiamo fare proprio a meno, questa è la musica!

In radio, su un DVD o su un giradischi, la musica ci accompagna da innumerevoli anni. Ad oggi possiamo ascoltarla comodamente con delle cuffiette e senza nemmeno avere l’impiccio del filo che si collega al telefono!

Proprio in riferimento alle cuffie, questi oggetti sono tanto comodi quanto bisognosi di una pulizia costante, non solo per lo sporco, ma anche per la qualità del suono che si altera notevolmente quando le cuffie sono sporche.

Ebbene, vediamo insieme il metodo per non sbagliare mai la pulizia corretta delle cuffiette del cellulare!

Cuffie con filo

Sebbene ad oggi si utilizzino molto le cuffie con la tecnologia wireless, quelle con il filo sono ancora abbastanza comuni per vari motivi, primo tra questi è la durata della batteria.

Anche se la pulizia è sinonimo di utilizzo dell’acqua, in questo caso l’acqua dev’essere assolutamente bandita! Ricordate infatti che se fate entrare l’acqua all’interno delle cuffie, possono rovinarsi in maniera irreversibile.

Quello che invece vi occorre è un panno elettrostatico che trattenga la polvere, passatelo prima sul filo e sulla zona dove c’è il jack che si collega al telefono.

Quando arrivate alle cuffie, soffiate sopra per togliere prima eventuali pezzi di polvere che possono graffiare le cuffie.

In seguito passate il panno attorno alla cuffia, in alternativa potete usare anche un salviettina ben asciutta, ma solo per il lato esterno della cuffia e mai per l’interno.

Quando dovete togliere lo sporco dalla zona interna, ovvero quella che si mette direttamente nell’orecchio, prendete un disco di cotone o un cotton fioc asciutto e con estrema delicatezza rimuovetelo.

Ecco fatto, le vostre cuffie sono super pulite!

Cuffie Bluetooth

Oltre le cuffie con il filo esistono anche le cuffie bluetooth, molto in voga e diffuse.

Questo modello è privo di filo, ma ha una custodia in cui si ripongono le cuffie, per cui ci occuperemo anche di quest’ultima!

Il procedimento per pulire le due cuffiette è molto simile a quello descritto precedentemente: vi servirà sempre un panno elettrostatico e un cotton fioc o un disco di cotone per le zone più delicate.

Tuttavia le cuffie bluetooth sono in genere munite di un gommino che raccoglie e trattiene polvere e residui di pelle vari.

Per tale ragione, se il gommino non è attaccato alla cuffia, staccatelo e pulitelo dentro e fuori sempre con una salviettina molto asciutta. Nel caso in cui non si stacca, alzatelo soltanto e pulite sotto la cuffia e tutto il gommino.

Potete trovare il gommino anche con le cuffie munite di filo, in tal caso usate il procedimento appena descritto.

Custodia

Ora non ci resta che pulire la custodia!

In questo caso potete pulire l’esterno della custodia sempre con una salvietta o usando un batuffolo di cotone, senza esagerare!

Per l’interno dove ci sono le due parti con il contatto metallico per riporre le cuffie, passate un cotton fioc facendo una pressione molto leggera per rimuovere lo sporco.

Il resto della parte interna va pulito con il panno elettrostatico o con un disco di cotone asciutto.

Ed ecco fatto! Le cuffie sono pronte per essere riutilizzate!

Ricordate che per usare al meglio i vostri dispositivi elettronici, è bene pulire anche lo smartphone!