All’interno del giardino si possono riscontrare facilmente vari problemi che colpiscono anche nel quotidiano.

Possiamo pensare all’invasione di insetti come formiche o mosche, aloni sui vasi, fiori appassiti, piante che non rinvigoriscono sempre come vorremmo e quant’altro.

Oggi affronteremo un’altra questione, ovvero le erbacce che vediamo crescere lungo il muro o lungo il pavimento del giardino e che bisogna mandare via!

Dunque scopriamo tutto quello che serve sapere su come togliere definitivamente le erbacce con questo rimedio fai da te!

Acqua bollente

Il primo rimedio semplice ed immediato che potrete sicuramente utilizzare è l’acqua bollente.

Alcuni tipi di erbacce vanno via facilmente, basterà soltanto scaldare l’acqua su un pentolino fino a portarla a bollore.

Successivamente spargete l’acqua lungo le erbacce e aspettate un po’ di tempo, dopodiché vedrete che verrà via in men che non si dica!

Sale e aceto

Se l’acqua bollente non funziona, è il caso di usare qualche rimedio un po’ più specifico!

Tra questi non posso fare a meno di menzionare sale e aceto, un’accoppiata perfetta in casi del genere!

Dovrete mettere a bollire 300 ml d’aceto e sciogliere all’interno 1 cucchiaio di sale fino, successivamente trasferite tutto in un vaporizzatore.

Spruzzate abbondantemente su tutte le erbacce ogni giorno finché non vedrete che andranno via definitivamente.

Bicarbonato di sodio

Ora passiamo al bicarbonato di sodio, una risorsa magnifica in giardino!

Usarlo per contrastare le erbacce è semplicissimo! Dovrete spargere il prodotto lungo tutto il percorso in cui vedete le erbacce e aspettare che vadano via man mano.

Vedrete che sarà una soluzione a cui non potrete rinunciare!

Aceto

Se non volete usare l’aceto insieme al sale, potete provarlo anche da solo per dire definitivamente addio alle erbacce!

Tutto quello che dovrete fare è vaporizzare l’aceto assoluto sulle erbacce. L’acidità del prodotto riuscirà a mandarle via.

Anche in questo caso spruzzate periodicamente il prodotto finché non avrete più questo problemino.

Succo di limone

Passiamo adesso al succo di limone, un altro grande elemento da poter sfruttare in giardino per varie faccende!

Non dovrete far altro che prelevare il succo di 2 limoni e diluirlo con 2 bicchieri d’acqua. Dopodiché versate il tutto lungo le erbacce e attendete che vadano via.

Inoltre potete ridurre o aumentare le dosi in base alla quantità che vi occorre, tenete presente che per ogni limone servirà 1 bicchiere d’acqua.

Sale fino

Analogamente al bicarbonato di sodio, un altro elemento in polvere efficace contro le erbacce è il sale fino!

La sua composizione permette di abolire facilmente le erbacce! Bisognerà soltanto spargere il prodotto lungo le zone interessate ed ecco fatto.

Aspettate un po’ di tempo e addio erbacce dal giardino!

Avvertenze

Vi ricordo di verificare che i prodotti indicati non danneggino in qualche modo il vostro giardino.