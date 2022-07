Avere un giardino pieno di piante profumate e colorate è una delle cose più belle e rilassanti da tenere in casa!

Sebbene sia un impegno quotidiano, prendersi cura dei vegetali ci mette in contatto con la natura dandoci una forma inequivocabile di benessere!

Tra le varie cose da tenere a bada ci sono le erbacce che tendono a crescere tra le piastrelle del giardino e che devono essere mandate via.

A tal proposito oggi vi dirò dei trucchetti semplici ed efficaci!

Acqua calda

Il metodo più semplice, immediato e a portata di mano è usare l’acqua calda!

Questa è l’ideale per uccidere le erbacce che si formano tra le piastrelle e ne può prevenire anche la comparsa.

Tutto quello che dovrete fare è riempire una pentola con acqua (la quantità è da definire in base a quanta erbaccia dovete estirpare) e scaldarla sul fuoco.

Una volta pronta, lasciatela raffreddare leggermente, da bollente deve diventare calda, poi la versate sulle erbacce con l’aiuto di una brocca o con l’innaffiatoio.

Aceto

Se il metodo dell’acqua non dovesse bastare, allora è il momento di passare ai metodi più specifici!

L’aceto compare sicuramente tra questi in quanto è estremamente efficace quando bisogna mandare via le erbacce.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Inoltre è un ingrediente molto usato non solo in casa, ma anche in giardino!

Non dovrete far altro che mettere dell’aceto in un contenitore spray e vaporizzarlo sulle zone interessate, aspettate che si tolgano e se necessario ripetete i passaggi.

Attenzione! Non usate l’aceto su marmo o pietra naturale.

Bicarbonato di sodio

Anche il bicarbonato di sodio è usato in giardino e potrebbe darvi una grande mano a togliere le erbacce inutili!

Il mio libro dei Rimedi Naturali!

Me l'avete chiesto in tantissime e finalmente mi sono decisa! Ho appena pubblicato il libro con oltre 200 rimedi naturali per la casa! E' la raccolta di tutti i rimediucci che quotidianamente vi consiglio qui sul sito e sul Gruppo Facebook! E' possibile acquistarlo online! Spero ti piaccia!



Basterà semplicemente spargerlo sulle zone interessate del pavimento e aspettare giorno dopo giorno che vadano via.

In alternativa potete usare sempre un vaporizzatore con acqua molto calda e 1 cucchiaio colmo di bicarbonato sciolto all’interno ed ecco fatto!

Sale

Chi è amante dei rimedi naturali sa bene che l’utilizzo del sale non si limita alla cucina, ma si estende in casa e anche in giardino!

Quello che dovrete fare è sciogliere 1 cucchiaio e mezzo di sale in 1 litro d’acqua e mettere la soluzione in una bottiglia, innaffiatoio o in qualsiasi flacone che preferite.

Successivamente bagnate le erbacce con la soluzione e con il passare del tempo inizierete a vedere i risultati!

Zucchero

A differenza del sale lo zucchero non è molto diffuso in casa, ma serve in giardino!

Per usarlo, dovrete seguire gli stessi consigli indicati anche per il sale e vedrete che piano piano quest’ingrediente vi aiuterà a togliere anche le erbacce più resistenti ed ostinate.

Addio problemini in giardino!

Acqua di cottura delle verdure

Infine un metodo che forse non avete mai usato è l’acqua di cottura delle verdure!

Quando mettete le verdure ad infusione per cuocerle, lasciano sempre un po’ d’acqua nella pentola.

Quell’acqua non andrebbe mai buttata perché è necessaria per diverse cose, tra cui togliere le erbacce!

Basterà spargerla sulle zone interessate et voilà, addio erbacce dal pavimento!

Avvertenze

Provate prima i rimedi descritti in angoli non visibili per assicurarvi che non macchino o danneggino il pavimento.