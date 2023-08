C’è chi si rilassa impastato nella sabbia quando è in spiaggia e chi, invece, la trova fastidiosa e cerca, quindi, di evitare di farla appiccicare.

Che facciate parte dei primi o dei secondi, poco importa, in quanto una cosa è certa: la sabbia incastrata nei capelli tende davvero ad essere una seccatura in quanto spesso non va via neppure dopo il lavaggio!

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere la sabbia che si incastra tra i capelli quando sei al mare!

Risciacquare i capelli dopo il bagno

Innanzitutto, vi suggeriamo sempre di risciacquare i capelli con acqua dolce dopo esservi bagnate nel mare, in modo da rimuovere la salsedine, considerata la causa primaria per cui i capelli tendono a diventare secchi, crespi e duri in spiaggia.

L’ideale, quindi, sarebbe quello di fare una doccia subito dopo e, se possibile, di spazzolare i capelli così da rimuovere eventuali granelli di sabbia più superficiali.

Non utilizzare molti prodotti

Forse vi sembrerà strano, eppure l’utilizzo di troppi prodotti in spiaggia, come gli oli e maschere, è da evitare perché favorisce l’accumulo di sabbia.

Se da una parte, infatti, questi prodotti sono consigliati per proteggere i vostri capelli dalla salsedine e dai raggi solari, dall’altra parte, il loro essere appiccicosi tende a far incastrare la sabbia e non farla andare via facilmente.

Perciò, l’ideale sarebbe utilizzare pochi prodotti e preferibilmente a composizione secca piuttosto che a composizione oleosa.

Raccogliere i capelli

Un altro consiglio molto efficace per evitare l’accumulo della sabbia tra i capelli consiste nel raccoglierli in uno chignon, una treccia o semplicemente una coda.

In questo modo, infatti, i vostri capelli non permetteranno alla sabbia di attaccarsi al cuoio capelluto.

Indossare bandane e cappelli

Infine, vediamo un ultimo trucchetto, il quale prevede l’utilizzo di alcuni accessori da mare che non solo vi renderanno più glamour ma che saranno anche una fonte di protezione per il vostro cuoio capelluto: bandane o cappelli.

Indossare questi accessori, infatti, permetterà ai vostri capelli di non venire a contatto con la sabbia, così come anche con il sole. Perciò, vi proteggeranno anche da eventuali insolazioni.

Fare uno shampoo delicato

Finora, abbiamo visto alcuni accorgimenti da seguire in spiaggia per non avere la sabbia incastrata tra i capelli. Ora, invece, passiamo a vedere alcuni trucchetti per rimuoverla una volta a casa.

Ovviamente, il primo step da fare è lo shampoo. Prima di iniziare, però, vi suggeriamo di passare il phon, impostato su aria fredda, agitando al contempo i capelli e aiutandovi con una spazzola.

Dopodiché, passate allo shampoo delicato con prodotti preferibilmente di origine biologica e naturale. Fate, quindi, più insaponature e più risciacqui e sfregate bene con i polpastrelli sul cuoio capelluto in maniera sempre delicata.

Utilizzare la maschera

Oltre allo shampoo, è importante anche applicare la maschera utile sia per idratare i capelli stressati dal mare, sia per ammorbidirli in modo che possano “lasciare andare” qualche granello di sabbia ancora attaccato.

Una maschera delicata ed efficace potrebbe essere la maschera fai da te con l’aloe vera, che può essere utilizzata anche in spiaggia per togliere i nodi facilmente! Tutto ciò che vi occorre, quindi, sarà:

15 ml di gel di aloe vera

3 cucchiaini di glicerina vegetale

150 ml di acqua distillata

20 gocce di olio essenziale a scelta tra lavanda, rosmarino o arancia

In un flacone spray, quindi, aggiungete l’aloe, la glicerina, l’acqua e le gocce di olio essenziale, dopodiché agitatelo energicamente per far amalgamare il tutto. A questo punto, applicate la maschera così ottenuta sui vostri capelli già lavati, avendo cura di coprire tutta la lunghezza, e lasciate agire per circa 10 minuti.

Infine, districateli con una spazzola e noterete che non solo i granelli di sabbia “abbandoneranno” il vostro cuoio capelluto ma renderanno super morbidi i vostri capelli!

Se potete, inoltre, vi suggeriamo di conservare un po’ di gel di aloe vera per utilizzarlo dopo la giornata di mare per idratare la pelle e lenire eventuali scottature solari!

N.B Conservate sempre in un ambiente a temperatura ambiente.

Per togliere la sabbia dai costumi

