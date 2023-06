Graffi sul legno? Come toglierli con 4+1 rimedi naturali

Una delle cose più difficili da accettare in casa sono i graffi sulle superfici. Quando si parla del legno, il discorso è ancora più importante.

Il legno, infatti, si presenta come materiale dall’incrollabile bellezza che con le sue venature e sfumature offre sempre una sensazione calda ed accogliente.

Se anche a voi è capitato di vedere graffi sul legno, scopriamo insieme 4+1 rimedi naturali per toglierli!

Olio d’oliva

A chi ama i rimedi della Nonna non sembrerà strano vedere l’olio d’oliva tra le soluzioni per mandare via i graffi dal legno.

L’ingrediente di cui non possiamo fare a meno in cucina, infatti, è proprio quello che serve per lucidare e nutrire il legno dall’interno, ripristinando il colore naturale e le sue venature meravigliose.

Quando sono presenti dei graffi, tutto quello che dovete fare è mettere qualche goccia d’olio su un batuffolo d’ovatta, strofinarlo energicamente sulla parte interessata e attendere almeno 10 minuti.

Successivamente togliete l’olio e fate assorbire il resto, i graffi non saranno più un problema!

Aceto

Non è una novità che l’aceto rappresenta, senza ombra di dubbio, quanto di più versatile ed efficace si possa avere in casa!

La sua formula naturale lucida tutte le superfici su cui viene usato ed il legno può beneficiare particolarmente di questo fantastico prodotto.

Versate dell’aceto su una spugnetta non abrasiva o su un panno in microfibra e passatelo più volte sul graffio, lasciando sempre agire per 10/15 minuti.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Risciacquate e asciugate, così che il legno possa diventare di nuovo lucido!

Noce

Sapevate di questo fantastico trucchetto della Nonna?

Ebbene sì, una semplice noce può essere quello che serve quando si iniziano a vedere dei fastidiosi graffi sul legno, vediamo subito come!

Dovrete sbucciare una noce e strofinare il frutto sul graffio fino a che non vedete il graffio andare via in modo definitivo.

Per finire passate un panno in lana così che togliete via i residui ed ecco risolto il problema!

Fondi di caffè

Si sa che i fondo di caffè non dovrebbero essere gettati mai via perché rappresentano una risorsa preziosa sia in casa che in giardino.

Nel caso dei graffi dovrete far seccare un po’ di fondi, strofinarli sul graffio con l’aiuto di un panno in microfibra e lasciarli agire per qualche minuto.

Trascorso il tempo necessario, togliete i fondi con un po’ d’ovatta bagnata o con un panno in lana.

Non solo non avrete più graffi, ma il legno sarà anche più lucido e i colori si ravviveranno!

Pastelli in cera

Ultimo trucchetto che potete sfruttare a vostro vantaggio per togliere i graffi dal legno è usare i pastelli in cera!

La composizione morbida di questi oggetti andrà a riempire le zone graffiate, minimizzando i piccoli danni presenti sul legno in un batter d’occhio.

Prendete un pastello della tonalità di legno da trattare, passatelo delicatamente sul graffio e poi togliete l’eccesso di colore con un tovagliolo.

Avvertenze

Al fine di non peggiorare i danni sul legno e per assicurarsi l’efficacia dei rimedi, è importante provarli prima in un angolo non visibile.