Come togliere i graffi sul legno?

Una delle cose più difficili da accettare in casa sono i graffi sulle superfici. Quando si parla del legno, il discorso è ancora più importante. Il legno, infatti, si presenta come materiale dall’incrollabile bellezza che con le sue venature e sfumature offre sempre una sensazione calda ed accogliente. Chi possiede mobili in legno o ha una pavimentazione in parquet però sa bene che a volte basta poco per danneggiarlo, a volte per sempre.

Fortunatamente, però, esistono tanti modi per farlo tornare come prima. Bisogna nutrirlo, lucidarlo e pulirlo costantemente ed avremo sempre un materiale impeccabile. In realtà, però, a volte i graffi del legno non sono un danno tanto grave quanto può sembrare: potete provare a rimediare attraverso i nostri semplici consigli! Se anche a voi è capitato di vedere graffi sul legno, scopriamo insieme 4+1 rimedi naturali per toglierli!

Alcol e acqua

Un piccolo graffietto? Non disperatevi. Prendete dell’alcol denaturato e diluitelo in un po’ d’acqua. Poi prendete un batuffolo di lana e imbevetelo del composto. Strofinate la superficie del legno dove c’è il graffio e poi massaggiate con movimenti circolari. Con le sue proprietà opacizzanti, l’alcol aiuterà a coprire il graffio ma attenzione a non usarne troppo, altrimenti rischierete di scolorire un po’ il legno. Questo metodo può essere poi utilizzato anche per eliminare aloni persistenti o macchie. Provare per credere!

Fondi di caffè

Per i graffi piccoli ma un po’ larghi, i fondi di caffè sono un’ottima soluzione:

Prendete due fondi di caffè, lasciateli raffreddare e metteteli in una ciotola. Una volta freddi, aggiungete un cucchiaino d’acqua e uno di olio di semi di lino. In alternativa, potete usare dell’olio d’oliva. Mescolate, fino a ottenere un composto pastoso non troppo liquido. Se il composto è troppo acquoso, aggiungete un altro fondo di caffè. Se, invece, è troppo solido, aggiungete un po’ d’acqua. Prendete il composto e spalmatelo sul graffio. Lasciate agire per circa 30 minuti, poi sciacquate con acqua.

Il caffè ha infatti proprietà nutrienti che, associate a quelle leviganti dell’olio, può riparare i danni del legno.

Noci

Buonissime da mangiare, le noci sono anche un perfetto alleato per combattere i graffi del legno, in particolari quelli più grandi ed evidenti.

Gusci

Per usarle al meglio, prendete i gusci di 5/6 noci, tritateli, fino a ottenere una vera e propria farina. Aggiungete un cucchiaio di olio d’oliva e mescolate. Il composto va poi strofinato sul graffio seguendo le venature del legno. Con la sua compostezza e l’affinità di proprietà e colore, la noce va a riempire i graffi, colmandoli. Il risultato può essere davvero stupefacente, soprattutto con i legni il cui colore è simile a quello del guscio delle noci.

Gheriglio

Un’alternativa è quella di utilizzare la noce vera e propria, ovvero il gheriglio. In tal caso prendete la noce e strofinatela lungo il graffio, ripetendo il gesto diverse volte. Aspettate qualche minuto e poi lucidate con uno strofinaccio. Gli agenti e gli oli contenuti nella noce, penetrando nel legno, lo aiutano a rigenerarsi e a colmare i solchi dei graffi!

Olio di semi di lino

Utilizzato per le sue mille proprietà, quello di lino è un vero toccasana per il legno! Il consiglio è di versare qualche goccia lungo il graffio e poi strofinare con un foglio di carta abrasiva. L’azione combinata di carta abrasiva e olio di semi di lino servirà a levigare il legno e appianare i difetti della sua superficie.

Poiché la carta abrasiva può avere un’azione molto aggressiva, è importante utilizzarla solo sui legni più resistenti e agire gradualmente: strofinare prima piano e poi più forte in base alle necessità. L’olio di semi di lino può essere poi utilizzato anche in combinazione con la trementina: in questo caso basterà mescolare in una ciotola due parti di olio di lino e una di trementina.

Il composto può essere usato sui graffi del legno spalmandolo con un batuffolo di cotone imbevuto.

Segatura

Per quei graffi davvero vistosi e profondi, occorre un rimedio più forte. In questo caso potrete creare un vero e proprio stucco fai da te, mescolando segatura e colla liquida. L’impasto va poi spalmato lungo il graffio con un pennello e lasciato asciugare. Una volta che la superficie risulta asciutta, tamponate con un panno per eliminare i residui. Si tratta di un metodo un po’ più complesso, in quanto dovete stare attenti a far sì che il composto entri nella fessura del legno e non si spalmi tutto intorno, andando a rovinare la superficie.

Olio d’oliva

Non è la prima volta che parliamo di quanto sia benefico ed efficiente l’olio d’oliva per le superfici in legno. Oltre a penetrare a fondo nel materiale, nutrendolo per bene, l’olio d’oliva elimina anche i graffi e ripristina la lucentezza tipica del legno. Dovrete soltanto inumidire un batuffolo di ovatta o un dischetto di cotone con l’olio e passarlo sui graffi. Ripetete più volte l’operazione fin quando non vedrete che i graffi sono andati via completamente. Come appena detto, quest’olio è molto nutriente, quindi ogni tanto potete prendere anche un panno in cotone, versare un cucchiaio di olio sopra e passarlo proprio su tutto il legno, non solo sui graffi!

Dentifricio

Ecco che incontriamo di nuovo il dentifricio per uso domestico! Avevamo visto la sua efficacia per pulire il ferro da stiro e per lucidare il bracciale Pandora. Ora vediamo invece in che modo può tornarci utile per togliere i graffi dal legno in maniera veloce ed efficace! Prendete un cucchiaio di dentifricio e aggiungete un cucchiaino d’olio d’oliva o olio di semi, mescolate e spalmate il composto ottenuto sul graffio, aiutandovi con un panno asciutto morbido o con un pennellino. Lasciate agire per qualche minuto, dopodiché con un tovagliolo rimuovete il tutto e sciacquate se sono rimasti aloni.

Pastelli in cera

Ultimo trucchetto che potete sfruttare a vostro vantaggio per togliere i graffi dal legno è usare i pastelli in cera! La composizione morbida di questi oggetti andrà a riempire le zone graffiate, minimizzando i piccoli danni presenti sul legno in un batter d’occhio. Prendete un pastello della tonalità di legno da trattare, passatelo delicatamente sul graffio e poi togliete l’eccesso di colore con un tovagliolo.

Avvertenze

È molto importante che proviate i rimedi sopra descritti prima in un angolo nascosto del vostro legno. Se dovessero essere presenti troppi graffi o molto profondi, è consigliabile sentire il parere di un esperto.