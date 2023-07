Sono comparse le fastidiose macchie sul marmo del balcone? Non preoccupatevi, sappiate che esiste un rimedio molto efficace che potete provare e che probabilmente non vi aspettate nemmeno!

Di cosa parlo? Del percarbonato di sodio! Un prodotto naturale che può aiutarvi a rimuovere le macchie senza danneggiare la superficie del marmo.

Oggi vi dirò tutto quello che serve sapere su come utilizzare il percarbonato per togliere le macchie e restituire al vostro balcone tutto il suo splendore!

Procedimento

Ma vediamo subito qual è il procedimento per dire addio alle macchie sul balcone in pochissimo tempo con tutti i passaggi necessari!

Preparate una soluzione mescolando 1 cucchiaio di percarbonato in acqua calda fino ad ottenere un unico composto; dopodiché dovrete trasferire tutto in un flacone spray.

Spruzzate la soluzione su un panno in microfibra o una spugna e strofinate delicatamente le macchie sul marmo. Fate attenzione a non applicare una pressione eccessiva per evitare di danneggiare la superficie.

Lasciate agire la soluzione per alcuni minuti, in modo che possa penetrare nelle macchie e sciogliere lo sporco incrostato. Infine, dovrete risciacquare abbondantemente il marmo con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di prodotto.

A questo punto non vi resta che dovervi il risultato con un marmo perfettamente pulito!

Altri metodi per le macchie

Il percarbonato è sicuramente un trucchetto prezioso per dire addio alle macchie, ma vediamo anche altri metodi che potete sfruttare a vostro vantaggio con ingredienti che sicuramente avete in casa!

Bicarbonato di sodio

Il primo ingrediente alternativo che vi potete sfruttare per mandare via le macchie è il bicarbonato di sodio, un prodotto versatile e che si trova sempre facilmente.

Il bicarbonato di sodio è noto per le sue proprietà pulenti e sbiancanti, che lo rendono perfetto per rimuovere le macchie sul marmo.

Fate una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato e poche gocce d’acqua a filo, fino ad ottenere la consistenza di un gel. Spalmate il composto su una spugna morbida e strofinate delicatamente sulle zone interessate.

Risciacquate ed ecco fatto!

Sapone di Marsiglia

Un altro ingrediente che sicuramente potrà servirvi per risolvere questo problemino è il sapone di Marsiglia.

Parliamo di un rimedio estremamente delicato, ma efficace nella pulizia del marmo e non lascerà residui dannosi sulla superficie, vediamo subito come usare quest’antico metodo della Nonna!

Non dovrete far altro che grattugiare un po’ di sapone su una spugna non abrasiva e strofinare delicatamente sulla zona interessata.

Quando la macchia sarà andata via, risciacquate e tornerà come nuovo!

Sapevate che il sapone di Marsiglia è fantastico anche per pulire e profumare tutto il resto del balcone? Scopriamo insieme come sfruttarlo!

Alcol

L’alcol può aiutare a dissolvere le macchie più ostinate e a ripristinare l’aspetto originale del vostro balcone in marmo.

Ne basta davvero un minima quantità per avere risultati fantastici anche nei casi più critici, dunque è essenziale sfruttarlo a nostro piacimento!

Mettete semplicemente qualche goccia di prodotto su un panno in microfibra inumidito e strizzato, poi passatelo sul marmo e attendete che lo sporco vada via.

Per lucidare

In ultimo scopriamo qual è il metodo più utile per lucidare il marmo del balcone in poco tempo ed averlo sempre perfetto!

Si tratta di un rimedio semplicissimo, dovrete semplicemente procurarvi un panno in lana e strofinarlo energicamente sul marmo già lavato e asciutto.

Ripetete l’operazione ogni giorno per togliere anche la polvere e non sarà mai più opaco!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima in angoli non visibili, in modo da verificare che non ci siano macchie.