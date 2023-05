Come Togliere le Macchie Nere di Bruciato sul Fondo delle Padelle

Per quanto possano essere nuove le nostre padelle, basta poco per ritrovarcele piene di macchie e incrostazioni dovute al contatto con la fiamma e con il bruciatore.

Per questo, anche le padelle più nuove tendono facilmente a diventare nere sul fondo e non sempre è facile rimuovere quel tanto temuto nero.

Ma non con noi! Oggi, infatti, vedremo insieme come eliminare le macchie di bruciato sul fondo delle padelle, utilizzando solo rimedi casalinghi e naturali.

Aceto bianco

Il primo ingrediente che vi suggeriamo di utilizzare è l’aceto bianco, in quanto vanta proprietà disincrostanti tali da essere una manna dal cielo in caso di macchie di bruciato.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare l’aceto assoluto (preferibilmente riscaldato) sul fondo della padella e lasciare agire per un po’.

Dopodiché, passate una spugnetta per strofinare energicamente e risciacquate: la vostra padella tornerà come nuova!

Bicarbonato di sodio

Oltre all’aceto, anche il bicarbonato di sodio è un ingrediente in grado di smacchiare e disincrostare grazie alla sua leggera azione abrasiva.

Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per pulire il piano cottura. Vi basterà, quindi, versare un po’ di bicarbonato sul fondo delle padelle e coprire, poi, con un filo di acqua tiepida in modo da ottenere una sorta di composto pastoso.

A questo punto, passate una spugnetta per strofinare e…le macchie di bruciato saranno solo un brutto ricordo!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Sale fino

Come il bicarbonato, anche il sale è in grado di rimuovere lo sporco più ostinato grazie alla sua leggera azione abrasiva.

In questo caso, quindi, dovrete procedere come già visto con il bicarbonato, Inumidite, quindi, il fondo della padella con acqua calda, poi spargeteci sopra il sale. Dopodiché, lasciate agire e strofinate con una spugnetta.

In caso di macchie di bruciato molto ostinate, allora vi suggeriamo di combinare il sale con il limone, tagliando a metà un limone e intingendolo appena nel sale fino a creare un sottile strato bianco.

A questo punto, aspettate che il sale si ammorbidisca a contatto con il limone e passate questa la metà del limone sul fondo della padella come se fosse una spugnetta naturale!

N.B Vi consigliamo di utilizzare il sale fino ed evitare quello grosso perché potrebbe essere molto abrasivo e potrebbe graffiare le padelle. Inoltre, è consigliabile scuotere sempre la spugna prima dell’utilizzo così da rimuovere il sale in eccesso.

Fondi di caffè

Ah i fondi di caffè: questi oltre a essere un rimedio naturale in grado di catturare i cattivi odori, sono una manna dal cielo anche per togliere le incrostazioni dalle superfici.

Sbriciolateli, quindi, e mescolateli con un po’ d’acqua fino ad ottenere un composto pastoso, dopodiché distribuitelo sul fondo della padella e lasciatelo in posa per almeno 15 minuti.

Infine, non vi resta che strofinare con una spugnetta e risciacquare. Addio macchie di bruciato!

Dentifricio

Forse vi sembrerà un rimedio piuttosto strambo, eppure il dentifricio è noto per la sua capacità di pulire, disincrostare e sbiancare le superfici.

Vi ricordiamo, infatti, che è utilizzato anche per togliere le macchie nere dalle scarpette bianche.

Applicate, quindi, un po’ di questo prodotto sul fondo della padella e lasciate agire per circa 20 minuti, dopodiché risciacquate e il gioco è fatto!

Miscela pulente

Infine, vediamo un ultimo trucchetto da usare per le padelle più incrostate le cui macchie non sono andate via con i rimedi visti finora. Di cosa stiamo parlando? Della miscela pulente fai da te, la quale combina più ingredienti fino ad ottenere un prodotto super efficace! Dovrete munirvi, quindi, di:

Succo di 1 limone

300 ml d’aceto bianco

2 cucchiai di sale fino

Innanzitutto, sciogliete il sale in un po’ d’acqua, dopodiché aggiungete il succo di limone e l’aceto fino ad ottenere una miscela.

A questo punto, travasatela in un flacone con spray e vaporizzatela abbondantemente sull’incrostazione nera presente sul fondo della vostra padella. Infine, passate una spugnetta e…voilà: la vostra padella sarà come nuova!

Avvertenze

Al fine di non danneggiare le vostre padelle, vi consigliamo di provare i rimedi prima in un angolo nascosto.