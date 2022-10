Durante i mesi in cui non si tiene spento, il termosifone accumula una notevole quantità di polvere.

Se prendiamo la parte esterna, non è difficile rimuoverla per bene. Il problema sorge quando si hanno in casa termosifoni con le fessure strette che rendono tutto più complicato!

Come riuscire a pulire efficacemente anche quelle zone senza stancarsi troppo?

Oggi vi darò la soluzione spiegandovi il metodo del nodo, prezioso in casi del genere, vediamo insieme come usarlo!

Procedimento del metodo

Il metodo del nodo è molto semplice, ma soprattutto è veloce per questo risulta particolarmente apprezzato e diffuso!

Quello che dovrete fare è procurarvi una salvietta dalle dimensioni normali o un panno cattura polvere abbastanza sottile.

Allargate bene il panno che avete scelto (tra salviette o cattura polvere) e prendete un angolino, poi fate un nodo lasciando fuoriuscire una parte di angolo.

A questo punto dovrete mettere il panno nelle fessure e tirarlo giù prendendolo per la parte di angolo che avete lasciato fuori al nodo.

Procedete così per tutte le fessure e quando vedete che si è sporcato troppo, cambiate il panno altrimenti non otterrete l’efficacia sperata.

Completate la pulizia ed ecco che la polvere sarà andata via anche dagli spazi più difficili!

Alternative per la polvere

Abbiamo visto insieme il metodo del nodo che potete tenere a portata di mano in qualsiasi momento vogliate.

Tuttavia esistono delle alternative che potete prendere in considerazione per tutti i posti in cui si insinua la polvere e sono semplicissimi!

Scopriamo quali sono e come usarli nel modo giusto!

Phon

Il primo trucchetto che non posso fare a meno di consigliarvi è il phon!

Basta usare questo semplice elettrodomestico per ottenere dei caloriferi privi di polvere.

Dovrete, però, mettere prima una pezza umida nella parte posteriore e a terra sotto al termosifone così da raccogliere e trattenere la polvere anziché sporcare il pavimento ed il muro.

Bene, procedete azionando il getto e la temperatura media, poi avvicinate il phon a tutte le parti del termosifone e aspettate finché non sarà caduta tutta la polvere.

Per finire passate un panno in microfibra umido su tutta la superficie ed ecco fatto!

Aspirapolvere

Stesso passaggio compiuto con il phon potete farlo anche con l’aspirapolvere!

Naturalmente avrete bisogno del beccuccio apposito, montatelo tenendolo ben saldo e avviate l’aspirapolvere sempre con il getto medio e non veloce.

Ricordate di mettere sempre i panni in microfibra umidi sia dietro che sotto i caloriferi, poi raccogliete il tutto e pulite le varie zone del termosifone.

Vedrete che tornerà come nuovo!

Piumino

Ultimo metodo che vi consiglio per dire addio alla polvere sul termosifone è un piumino!

Vi consiglio di procurarvene uno dalle fibre elettrostatiche che trattengono bene la polvere e soprattutto sottile, in modo che può entrare anche negli spazi più stretti.

Basterà passarlo su tutte le zone del calorifero, poi completate con un panno in microfibra sulle superfici ed ecco che il termosifone sarà privo di polvere e come nuovo!

Avvertenze

Raccomandiamo di fare sempre una manutenzione periodica del termosifone, soprattutto se si accendono per la prima volta.