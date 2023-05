Come usare i contenitori di plastica per organizzare lo spazio

I contenitori di plastica sono i migliori alleati nell’organizzazione degli spazi. Sono comodi perché è possibile trovarli di tutte le misure: scegliendo la dimensione giusta, si possono facilmente sistemare negli spazi liberi, come sugli scaffali o sotto il letto.

Impilarli uno sull’altro, inoltre, permette di recuperare molto spazio.

Oltre al vantaggio di poterli infilare ovunque, la plastica protegge bene il contenuto, preservandolo da polvere e umidità.

La trasparenza del materiale, poi, consente di riconoscere a colpo d’occhio cosa c’è dentro i contenitori.

I contenitori di plastica, in sintesi, si possono utilizzare per tenere in ordine molte cose. Vediamo insieme come possono tornarvi utili.

Cambio di stagione

Sono ottimi per il cambio di stagione. Potete usarne diversi e dividere i vestiti per categorie: ad esempio, in uno mettere sciarpe e cappelli, in un altro i maglioni, in un altro ancora i pigiami, così farete meno fatica a sistemare l’armadio quando andrete a ripescare gli indumenti per la stagione.

Riponeteli in soffitta, in cantina, in garage. Se avete il letto a cassettone, anche questa può essere un’idea. L’importante è non tenere la plastica vicino a fonti di calore, come stufe o forni.

Indumenti piccoli

Il vostro cassetto dell’intimo è sempre un disastro? I contenitori di plastica sono la soluzione.

Il vantaggio principale è che vi permettono di tenere in ordine a lungo, senza dover continuamente risistemare gli indumenti piccoli, come calzini, mutande e reggiseni.

Piegate e disponete gli indumenti in modo tale che, ogni volta che dovete prenderne uno, non siete obbligati a spostarne altri. E poi, quando è il momento di posare la biancheria pulita, non gettatela a caso, ma impegnatevi a posizionarla nell’ordine stabilito.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Vedrete che tenere gli indumenti ordinati per categorie in piccoli contenitori di plastica vi fornirà la soluzione permanente e non dovrete riordinare ogni volta che aprite il cassetto dell’intimo.

Accessori e piccoli oggetti

L’accumulo di accessori e oggetti piccoli può occupare interi cassetti. La conseguenza peggiore, però, è che poi non siete in grado di trovare nulla.

Anche in questo caso, i contenitori di plastica vi impediranno di cadere in questo errore.

La cosa importante è dividere per categorie i contenitori e disporre gli oggetti nella categoria di appartenenza.

Per esempio, dedicate ai cavi e ai caricatori un contenitore apposito, meglio ancora fermarli con un elastico o una clip. Mettete gli elastici con gli elastici, le viti con le viti e così via. Questo vale per tutto: dai gioielli alle torce, dalle matite ai telecomandi. Non lasciate nulla al caso.

Con i contenitori in plastica è anche più sicuro depositare gli attrezzi e gli oggetti più pesanti, perché ne impediscono la caduta. Fate però sempre attenzione a sistemarli su superfici stabili.

In ogni caso, categorizzare è indispensabile: vi aiuta sempre a sapere qual è il contenitore di riferimento e dove cercare, evitando di mettere tutto in subbuglio ogni volta che vi serve qualcosa.

Dispensa

I contenitori di plastica possono essere molto utili anche a organizzare gli spazi nella vostra dispensa.

In questo caso, prediligete una plastica molto trasparente, per ricordare sapere cosa avete messo nel contenitore.

Acquistate i contenitori tutti della stessa misura, così da impilarli l’uno sull’altro o disporli uno accanto all’altro. Oltre a permettervi di recuperare spazio, questa omogeneità è anche piacevole alla vista.

Riponete nei contenitori più grandi biscotti, cereali e legumi secchi, in quelli medi zucchero, sale e caffè e nei più piccoli le spezie. Ma utilizzateli anche per raccogliere il cibo in scatola, come tonno, fagioli o piselli, per eliminare il dislivello creato dalla disomogeneità dei barattoli.

Fate sempre in modo di avere a portata di mano le cose che utilizzate più spesso: in questo modo eviterete di spostare tutto ogni volta che avete bisogno di qualcosa.

Giocattoli

Per chi ha dei bambini, sa bene quanto è difficile tenere in ordine tutti i loro giocattoli, che spesso restano in giro per casa.

Lego, macchinine, carte da gioco, pastelli, bambole, pupazzi: scegliete contenitori dalle giuste dimensioni per raggrupparli tutti e fate attenzione che siano adatti allo spazio in cui volete posizionarli.

Anche in questo caso, cercate di categorizzare, al fine di ricordare subito dove li avete conservati quando i vostri bambini ve li chiederanno.