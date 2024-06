Le scarpe chiuse possono rappresentare sicuramente un disagio se puzzano, ma forse non c’è niente di peggio delle scarpe estive che emanano cattivo odore.

Infatti, è molto più facile che si senta e può davvero causare fastidio. Ecco perché voglio condividere con voi i miei metodi per evitare situazioni spiacevoli.

Seguiteli e potrete vivere un’estate fanstastica nelle vostre scarpe, serena e al sicuro da tutti i cattivi odori che possono emanare le vostre calzature.

Lavare i piedi regolarmente

Ebbene, può sembrare scontato fare presente la regola numero uno, ovvero quella di lavare i piedi regolarmente. Sono sicura che lo fate già, ma nel modo giusto?

Magari nella fretta di una doccia non si dà abbastanza cura e attenzione ai piedi e si passa superficialmente un po’ di bagnosciuma, per poi asciugarli con superficialità.

Invece, soffermatevi un po’ di più e magari utilizzate oli per un pediluvio, creme o prodotti specifici, che aiutano moltissimo a mantenere i piedi profumati, idratati e a evitare che emanino cattivi odori. E, soprattutto, fate attenzione ad asciugarli bene!

Usare polveri assorbenti

Siamo umani e i piedi sudano d’estate, perché fa caldo ed è normale. Questo non possiamo evitarlo. Quello che possiamo fare, però, è cercare di porvi rimedio.

Per questo motivo vi consiglio di fare come me e di utilizzare delle polveri assorbenti, come il talco o il bicarbonato di sodio.

Prima di calzare le scarpe, cospargete i piedi con la polvere che preferite e saranno pronti a indossare i vostri sandali. Il risultato? Il sudore si ridurrà e i batteri prolifereranno meno.

Scegliere calzature traspiranti

Sappiate che gran parte del lavoro lo fa la calzatura, quindi è importante sceglierle di qualità ed evitare materiali di plastica o scadenti, che faranno di certo sudare i vostri piedi.

Prediligete sempre scarpe realizzate con materiali traspiranti come pelle, tela o materiali sintetici progettati appositamente per favorire la circolazione d’aria.

Evitate quindi materiali non traspiranti, che intrappolano il sudore e favoriscono la proliferazione dei batteri, causa del cattivo odore.

Usare il bicarbonato

Credo che la fama del bicarbonato sia ormai affermata, e cioè si tratta di un prodotto naturale che ha la capacità di assorbire gli odori.

Per questo, se avete il timore che le vostre scarpe aperte si siano impregnate dell’odore di sudore, dovreste proprio provare a utilizzare il bicarbonato di sodio.

Prendetene un cucchiaio e cospargetelo sulle suole, poi lasciatelo agire per qualche ora, dopodiché scuotetelo via dalle scarpe. Vedrete che il cattivo odore andrà via.

Spruzzare aceto

Per gli odori più ostinati può esserci bisogno di qualcosa di più forte, quindi dovrete ricorrere al rimedio dell’aceto. Ma non preoccupatevi, è davvero molto facile.

Basta mischiare acqua e aceto in parti uguali in uno spruzzino e, una volta mescolata l’emulsione, nebulizzarla sulle scarpe.

Poi lasciate asciugare bene all’aria aperta: fate particolare attenzione a questo passaggio per prevenire la formazione di ulteriori cattivi odori. Le propietà antibatteriche dell’aceto neutralizzeranno e combatteranno gli odori e le vostre scarpe saranno come nuove.

Usare una saponetta

Voglio fornirvi un’ultima alternativa: il metodo della saponetta. Quando togliete le scarpe, lasciatele asciugare bene all’aria.

Poi, una volta che il sudore è evaporato, mettetele in una scatola e lasciate una saponetta una saponetta in ciascuna scarpa per una notte intera.

Il sapone ha la capacità di eliminare i batteri e di scacciare l’odore che producono. Inoltre, è poroso, quindi assorbe il cattivo odore e lo sostituisce con un profumo di pulito.

Attenzione, però: assicuratevi che le saponette non siano bagnate prima di inserirle nelle scarpe, perché l’umidità può produrre l’effetto opposto e favorire la proliferazione di batteri.

Arieggiare le scarpe

Un altro accorgimento importante è quello di far arieggiare le scarpe affinché il sudore non si asciughi in un ambiente chiuso.

In questo caso, rischiate che l’odore di sudore si mescoli a quella di asciugato male, creando un mix davvero poco piacevole. Ma se lascierete arieggiare le vostre scarpe, vedrete che la situazione resterà stabile.

E con questo vi ho dato tutti i metodi che conosco. Seguite questi consigli e vedrete che non avrete niente da temere e potrete indossare le vostre scarpe aperte con serenità e tranquillità.