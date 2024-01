Tutte noi abbiamo sentito parlare o utilizziamo di frequente il bicarbonato di sodio, noto già a partire dalle nostre nonne per le sue molteplici proprietà.

Usato in cucina o in casa per la pulizia domestica ecologica, questo prodotto si presenta come una polverina bianca super versatile.

Ma ci sono delle cose che dovresti sapere sul bicarbonato di sodio. Scopriamole insieme!

Che cosa è

Il bicarbonato di sodio è un prodotto che si trova comunemente in natura e si presenta sotto forma di polverina bianca.

Considerato principalmente un additivo alimentare, se sciolto in acqua dà vita a una soluzione lievemente basica.

Per questo, se miscelato con alcune sostanze acide, come l’aceto o il limone, produce una reazione chimica effervescente che si può osservare in forma di piccole bollicine.

Proprietà

Dopo aver visto cosa è il bicarbonato di sodio, vediamo le molteplici proprietà che gli vengono attribuite. Innanzitutto, il bicarbonato di sodio viene utilizzato in cucina per la sua proprietà levitante per la preparazione di alcune ricette.

Inoltre, l’utilizzo più noto è quello come coadiuvante della digestione, in quanto riesce a neutralizzare gli acidi dello stomaco.

Oltre questi utilizzi, però, il bicarbonato di sodio è un prodotto da dispensa in grado di pulire anche la casa e le più svariate superfici, grazie alla proprietà pulente e una leggera azione abrasiva che gli permette di rimuovere le macchie da alcune superfici.

Sebbene molti pensino che abbia una vera e propria funzione sbiancante, questo non è del tutto vero, in quanto è proprio grazie all’azione abrasiva che riesce anche a rimuovere eventuali incrostazioni gialle.

Allo stesso modo, non vanta alcuna proprietà anticalcare. Vi ricordo, però, che è un anti-odore naturale in quanto ha una proprietà assorbente in grado di neutralizzare i cattivi odori e per questo è spesso utilizzato sul bucato.

Differenze con il percarbonato

Il bicarbonato viene spesso confuso con il percarbonato, il quale è considerato una sorta di ingrediente “cugino” del bicarbonato.

Tuttavia, per quanto siano simili nella consistenza, in realtà il percarbonato è considerato uno sbiancante naturale non inquinante dal momento che produce perossido di idrogeno quando viene a contatto con acqua calda o a temperatura superiore ai 40 gradi.

Ha quindi, delle proprietà sbiancanti e smacchianti che invece il bicarbonato non ha.

Utilizzi

A questo punto, vediamo insieme come il bicarbonato può essere utilizzato per risolvere alcuni problemi in casa!

In cucina

In cucina, il bicarbonato può essere utilizzato per pulire le piastrelle o il piano cottura e per rimuovere tutte le incrostazioni che si sono formate.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare una manciata di bicarbonato in una ciotola e aggiungere, poi, acqua quanto basta in modo da ottenere una sorta di composto pastoso.

Dopodiché, applicatelo su una spugnetta e strofinatela sulle superfici sporche. Fate agire per un po’, infine risciacquate accuratamente.

Allo stesso modo, può essere utilizzato anche per togliere le incrostazioni dal forno o dal frigorifero.

Lavaggio a secco

Dal momento che il bicarbonato è in grado di assorbire i cattivi odori, può essere utilizzato anche per rinfrescare i divani, il materasso e i tappeti a secco senza ricorrere al lavaggio.

In questo caso, dovrete semplicemente cospargere queste superfici con la polvere di bicarbonato, passare una spazzola in modo che possa penetrare nei tessuti e lasciare agire per qualche ora.

Infine, aspirate per rimuovere la polvere e il gioco è fatto!

Macchie di calcare nel wc

In caso ci siano macchie di calcare nel wc, gialle e incrostate, il bicarbonato può venire in vostro soccorso se combinato con l’aceto, in quanto come abbiamo già detto insieme danno origine a una forte reazione chimica in grado di disincrostare.

Iniziate, quindi, con l’asciugare prima la tazza, in modo da assorbire l’acqua, dopodiché dovrete cospargete il fondo del water con il bicarbonato.

A questo punto, versate l’aceto bianco non diluito e lasciate agire per qualche ora o per tutta la notte. Infine, non vi resta che spazzolare la superficie del water concentrandovi soprattutto sulle incrostazioni ormai ammorbidite.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. In ogni caso, però, è da preferire ai prodotti disponibili in commercio.