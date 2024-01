Cosa dovresti sapere sull’umidità che si accumula in casa

La presenza di umidità in casa è davvero un incubo per tutte noi, in quanto non sappiamo mai come eliminarla.

Ci sono cose, però, che dovreste sapere sul suo accumulo in modo da prevenire e risolvere il problema.

A tal proposito, oggi vedremo insieme cosa sapere sull’accumulo di umidità in casa in modo da non averla più!

Cosa è

L’umidità fa riferimento alla quantità di vapore acqueo che è presente nell’aria. Pertanto, quando l’umidità è pari al 100%, l’aria sarà satura e non più in grado più di trattenere il vapore.

Se nell’ambiente esterno, questo si traduce con la formazione della pioggia, negli ambienti interni, come quello casalingo, è possibile riscontrare la presenza di acqua sulle pareti o di condensa sui vetri.

Da dove arriva

Ma da dove arriva l’umidità che si accumula in casa? Ovviamente le motivazioni possono essere tante, ma solitamente sono attribuibili innanzitutto alle condizioni atmosferiche sfavorevoli.

Durante l’inverno, infatti, è più facile riscontrare in casa un eccesso di umidità a causa dell’elevata umidità esterna.

Ma oltre a questo contribuiscono anche altre cause come le infiltrazioni di acqua in casa dovute magari a tubi che sgocciolano, la scarsa o l’assente ventilazione, eccessiva produzione di vapore durante la preparazione dei pasti o la doccia.

Infine, da non sottovalutare è la cattiva abitudine di lasciare asciugare i panni in casa.

Perché e come misurarla

La percentuale di umidità che dovrebbe esserci in casa dipende molto dalla temperatura. Per misurare l’umidità in casa, potete utilizzare l’igrometro, il quale va collocato in un luogo neutro dove non ci sono accumuli di umidità.

La percentuale più adatta affinché l’aria della casa sia salubre dovrebbe aggirare intorno al 50/60% ad una temperatura di 20°.

È importante controllare il tasso di umidità in modo da bilanciarlo in caso sia troppo basso o troppo alto.

Vi ricordiamo, infatti, che non solo un alto tasso di umidità deve essere “risolto” ma anche un tasso basso, in quanto contribuisce a una maggiore suscettibilità a infezioni e malattie.

Conseguenze della sua formazione

Gli alti livelli di umidità in casa potrebbero comportare una serie di problemi, alcuni più visibili, altri più insidiosi.

Innanzitutto, possono portare alla formazione della muffa sulle superfici di casa o arrivare addirittura a rovinare gli elementi in legno della casa.

Inoltre, potremmo accorgerci dell’elevata umidità, osservando la condensa sui vetri e sugli specchi o la presenza di acqua su alcune superfici della casa.

A volte, queste superfici tendono a diventare solo appiccicose.

Ma la presenza di troppa umidità in casa ha effetti anche sulla salute, in quanto facilita la diffusione delle infezioni e potrebbe provocare problemi respiratori.

Come abbassare il tasso di umidità

A questo punto, vediamo insieme come abbassare il tasso di umidità in casa con alcuni trucchetti.

Una volta che conosciamo le cause per cui l’umidità tende ad accumularsi eccessivamente, è bene innanzitutto controllare che non ci siano perdite di acqua in casa.

Se riscontrate questo problema, consultate un tecnico in modo da risolvere il problema alla base. Inoltre, vi suggerisco di:

Aprire la porta per favorire il ricambio di aria , quando fate bollire l’acqua sul fornello, in quanto l’acqua bollente crea vapore nell’ambiente e aumenta l’umidità;

, quando fate bollire l’acqua sul fornello, in quanto l’acqua bollente crea vapore nell’ambiente e aumenta l’umidità; Utilizzare un termoventilatore e aprire la finestra del bagno quando fate la doccia in modo che il vapore possa essere assorbito;

e aprire la finestra del bagno quando fate la doccia in modo che il vapore possa essere assorbito; Evitare di asciugare i vestiti in casa , soprattutto nelle stanze che utilizzate;

, soprattutto nelle stanze che utilizzate; Usare la cappa da cucina , così che questa ventola possa assorbire non solo i vapori prodotti durante la preparazione dei pasti, ma anche i cattivi odori;

, così che questa ventola possa assorbire non solo i vapori prodotti durante la preparazione dei pasti, ma anche i cattivi odori; Fate arieggiare la casa anche per soli pochi minuti in modo da migliorare la circolazione dell’aria;

Realizzare un deumidificatore fai da te, versando del sale grosso in alcune ciotole e posizionandole nei punti della casa dove si accumula maggiormente l’umidità;

versando del sale grosso in alcune ciotole e posizionandole nei punti della casa dove si accumula maggiormente l’umidità; Utilizzare piante d’appartamento in grado di assorbire naturalmente l’umidità in eccesso in casa. Tra queste, vi ricordo la Gerbera, l’Azalea, la Begonia, l’Orchidea, il Bambù, la Sanseviera, l’Aloe e il Filodendro.

Il rimedio per non avere più umidità in casa

Avvertenze

In caso il problema dell’eccesso di umidità in casa non vada via con i rimedi visti, consultate un professionista.