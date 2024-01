Cosa dovresti sapere sull’utilizzo delle spugne da cucina

Le spugne da cucina sono il nostro strumento di pulizia per lavare le stoviglie e le più svariate superfici della casa.

Ci sono, però, delle cose che dovresti sapere sul loro utilizzo, in quanto possono essere particolarmente sporche dal momento che raccolgono lo sporco ovunque.

Perciò, scopriamole insieme!

Sono davvero pulite?

Le spugne da cucina che utilizziamo per pulire molte cose, di certo non si puliscono da sole.

Al contrario, non solo accumulano molto sporco ma sono anche il rifugio preferito di muffe, germi e batteri che proliferano solitamente negli “ambienti” caldi e umidi.

Per questo, se non pulite accuratamente o sostituite potrebbero diffondere questi germi nelle altre superfici della casa ed ottenere un effetto contrario a quello pulente o igienizzante che, invece, ricerchiamo.

Un accorgimento importante da seguire riguarda la differenziazione delle spugne per ambiente o per superficie. Personalmente, evito di utilizzare la stessa spugnetta che uso per lavare i piatti per lavare anche il piano cottura, il forno e così via.

Dove conservarle

Per evitare, quindi, la proliferazione dei germi e dei batteri che si depositano nelle spugnette, è importante anche fare attenzione al luogo e alla modalità in cui le conserviamo.

Solitamente, infatti, tendiamo a lasciarle bagnate in un ambiente umido peggiorando, così, la situazione.

L’ideale, invece, è lasciarle asciugare completamente all’aria aperta in modo da ridurre l’umidità e la muffa e metterle, poi, in un contenitore traspirante per spugne così da evitare il contatto con agenti e batteri esterni e trattenere l’umidità.

Come pulirle

Innanzitutto, vi suggeriamo di lavarle accuratamente sotto l’acqua corrente preferibilmente tiepida o calda così da eliminare ogni residuo di detersivo.

Per una pulizia più completa in modo da “abbattere” i germi e i batteri, vi suggerisco di metterle in una ciotola apposita per il microonde, aggiungendo anche l’acqua in modo che siano coperte.

Dopodiché, mettetela nel microonde e impostate la massima potenza per circa 3 minuti.

Una volta tolta la ciotola da questo elettrodomestico, lasciatela raffreddare e strizzate bene le spugne. Infine, lasciatele asciugare completamente.

In alternativa, potete anche lavarle nella lavastoviglie.

Se volete, invece, procedere con un lavaggio a mano con ingredienti naturali, è consigliato il limone, l’agrume dalle proprietà sgrassanti e anti-batteriche.

Versate, quindi, il succo di limone in una ciotola contenente acqua e mettete in ammollo la spugna da cucina per almeno 1 ora.

Per un effetto più efficace, potete aggiungere anche alcune gocce di olio essenziale di Tea Tree, noto per il suo essere un antibatterico naturale.

Ogni quanto lavarle

In linea generale, sarebbe meglio lavare le vostre spugne da cucina e igienizzarle con i rimedi visti sopra dopo ogni utilizzo.

Tuttavia, a volte potrebbe succedere di non avere troppo tempo a disposizione. Pertanto, io procedo con la loro pulizia 1 volta ogni circa 3 giorni, in modo da prevenire la proliferazione di batteri.

Ogni quanto sostituirle

Anche se è possibile lavarle e igienizzarle in modo da averle sempre pulite, le spugne da cucina inevitabilmente dopo un po’ tendono a deteriorarsi e a non essere più efficaci.

Lavaggio dopo lavaggio, infatti, non solo accumulano batteri e germi e sporco, ma finiscono anche per “consumarsi”.

Personalmente, tendo a sostituire la spugna con una nuova circa una volta ogni 20 giorni, ma ovviamente bisogna considerare l’utilizzo e il suo stato.

Se, infatti, utilizzate perlopiù la lavastoviglie e le spugne da cucina sembrano essere ancora come nuove, potete anche prolungare il suo utilizzo fino ad oltre un mese.

L’importante, però, è non andare troppo oltre perché anche se non sembra molto sporca, la spugna, come abbiamo già detto, accumula batteri e germi che seppure non visibili, compromettono il suo effetto pulente.

Trucchi con le spugne da cucina

E se volete anche conoscere alcuni trucchi in casa con le spugne da cucina, ecco un video pensato per voi!