Avete appena rimosso la polvere dalle superfici della vostra casa ma il giorno dopo, girate lo sguardo sul vostro tavolino accanto al divano ed ecco che ve la ritrovate lì di nuovo.

Quante volte vi è capitato? Immagino spesso. La formazione della polvere, infatti, sembra essere inevitabile.

Ma perché questo succede? Ecco alcune cose che dovresti sapere sulla comparsa continua di polvere in casa!

Elettrodomestici

Avete mai sentito parlare di polvere elettrostatica? Anche se questo concetto potrebbe risultarvi strano, in realtà avrete notato tutte quante un accumulo maggiore di polvere sulle superfici di alcuni elettrodomestici, come il forno, il frigorifero e così via.

In realtà, questo accade perché la televisione, i computer, i ventilatori, il microonde emanano elettricità statica che attira la polvere.

Pertanto, vi suggerisco di passare spesso un piumino su questi elettrodomestici in modo da evitare che quella polvere localizzata possa essere dispersa per tutta la casa.

Finestre aperte

Le finestre aperte da una parte permettono il ricambio di aria, ma dall’altra aiutano a portare in casa tutto lo sporco e la polvere proveniente dall’esterno.

Soprattutto se abitate in zone particolarmente trafficate e nelle giornate ventose, la finestra aperta può portare le particelle di polvere nella vostra abitazione con una folata di vento.

Per questo, evitate di lasciare le finestre aperte per troppo tempo quando c’è vento e cercate di far arieggiare la casa durante le pulizie domestiche ma di chiudere subito dopo le finestre.

In alternativa, potete anche applicare delle zanzariere che fanno anche da filtro per la polvere proveniente dall’esterno. Un altro consiglio riguarda l’utilizzo di para-spifferi fai da te da posizionare nelle fessure delle porte o delle finestre così da non permettere alla polvere di passare.

Tappeti, moquette e tessuti e pesanti

Se avete la moquette in casa vostra o tanti tappeti, la motivazione per cui vi ritrovate spesso la polvere potrebbe essere questa.

Questi tessuti, infatti, trattengono molta polvere e non permettono di eliminarla in maniera accurata. Pertanto, questa si diffonde nell’ambiente.

Se, quindi, avete tappeti e moquette, ricordatevi di passare spesso l’aspirapolvere anche se la polvere non è visibile. Inoltre, vi ricordo di passare la scopa a vapore almeno due volte all’anno.

Allo stesso modo, sarebbe bene pulire anche tutti i tessuti di stoffa utilizzati in casa per ricoprire i divani, le poltrone, le sedie e i tavoli.

Pelle e peli

Inoltre, vi ricordo che la polvere proviene dalle cellule della pelle e dai peli, così come anche dagli insetti decomposti o pezzetti di cibo a terra.

Pertanto, come abbiamo già detto sembra essere inevitabile. Quello che possiamo fare, però, è passare quotidianamente l’aspirapolvere o il piumino sulle superfici che si trovano nelle stanze più frequentate delle case.

Inoltre, poiché il nostro corpo perde tracce di pelle, di capelli e fluidi corporei soprattutto quando dormiamo, vi consiglio di lavare la biancheria da letto almeno ogni 7 giorni.

Scarpe

Se siete solite entrare con le scarpe in casa, è bene ricordare che quest’abitudine è sbagliata perché le calzature portano dentro molto sporco raccolto precedentemente fuori che finisce per trasformarsi in polvere non appena si “asciuga”.

Per evitare di portare lo sporco all’interno del vostro ambiente domestico, quindi, ricordatevi di togliervi le scarpe all’esterno.

Come eliminarla e prevenire la sua formazione

Infine, vediamo insieme come eliminare la polvere e come prevenire la sua formazione!

Innanzitutto, vi suggeriamo di non passare solo un piumino in quanto questo tende a spostare la polvere ma non ad eliminarla del tutto.

Sarebbe bene, infatti, utilizzare un panno in microfibra bagnato in modo da riuscire a “catturare” le particelle di polvere. A tal proposito, io utilizzo un detergente agli agrumi fai da te in grado non solo di eliminare la polvere in casa ma anche a prevenire la sua formazione.

Per realizzarlo, riempio un flacone con spray con acqua e aggiungo, poi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido. A questo punto, verso 8 gocce di olio essenziale agli agrumi a scelta tra limone, arancia o mandarino e agito il flacone per mescolare il tutto.

Infine, vaporizzo la miscela sulla superficie e passo un panno in microfibra inumidito con acqua. Questa miscela sembra formare uno strato isolante tra cariche opposte e impedisce che la superficie possa attirare subito nuove particelle di polvere.

Spray cattura polvere fai da te (VIDEO)

E se volete sapere come fare per realizzare uno spray cattura polvere fai da te, ecco un video pensato per voi!