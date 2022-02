Non c’è giorno a cui non pensiamo alla polvere quando siamo alle prese con le pulizie domestiche!

La polvere, infatti, è una bella gatta da pelare poiché non appena viene tolta, la vediamo ricomparire come per magia all’istante!

Non ci sono soluzioni definitive o universali per contrastarne la comparsa, ma esistono vari accorgimenti da adottare giorno per giorno in modo che siamo costretti a togliere quantità ingenti di polvere ogni giorno!

Oggi in particolare vedremo come evitare che si formi la polvere negli angoli di casa!

Purificare l’aria

Il primo consiglio utile è purificare l’aria all’interno della casa.

Se possedete dei filtri appositi, azionate i purificatori d’aria frequentemente, soprattutto nei periodi in cui si accumula più polvere nelle stanze.

I purificatori daranno modo di intrappolare la polvere e ridare all’ambiente un’aria molto pura.

Nel caso in cui non abbiate dei purificatori, ricordatevi l’importanza di far arieggiare le stanze per almeno 15 minuti al giorno, soprattutto prima di rifare il letto.

Pulizia

La pulizia, naturalmente, è una cosa estremamente importante.

Soprattutto se parliamo di angoli, saprete bene che lo sporco e la polvere lì si intrappolano in una quantità notevole.

Dunque ricordate di pulire gli angoli nello specifico almeno una volta a settimana in tutta la casa, potete usare uno spazzolino dalle setole morbide per andare in profondità e togliere efficacemente le macchie.

Ovviamente anche lavare a terra nel resto della casa è importante lavare frequentemente, in particolare nelle zone più usate della casa.

Trucchetti per spolverare

Se il lavaggio può essere fatto anche a giorni alterni spolverare è invece all’ordine del giorno!

Sebbene impercettibile, la polvere si forma anche dopo un solo giorno dall’ultima pulita, specie negli angoli dove trova terreno fertile.

Dunque è necessario spolverare per bene in particolare negli angoli dove si arriva difficilmente, come quelli del soffitto o quelli dietro ai mobili.

In quei casi vi consiglio delle scope sottili apposite oppure dei piumini acchiappa-polvere che sono anche molto pratici e vi permettono di eseguire il tutto in maniera piuttosto rapida.

Cambiare la biancheria

Vi potrebbe sembrare un consiglio insolito, ma cambiare la biancheria del letto è fondamentale per evitare l’accumulo di polvere!

Ciò vale sia per l’igiene stessa del letto, in quanto non fa bene dormire in lenzuola che si tengono da oltre una settimana e poi anche per il benessere dello spazio in cui vivete.

Per tale motivo, scuotete il rivestimento del letto ogni giorno e cambiate tutta la biancheria almeno una volta a settimana.

In riferimento alle coperte e ai piumoni, potete cambiarli più raramente, ma vi consiglio comunque di passare un aspirapolvere con beccuccio apposito per dire addio alla polvere!

Occhio ai termosifoni

Durante la stagione invernale si accendono i termosifoni per molto tempo durante il giorno e questo ci dà sollievo perché ci permettono di ripararci dal freddo.

Quello che forse si trascura, tuttavia, è che i termosifoni contribuiscono a generare una grande quantità di polvere!

Il calore che emanano, infatti, fa alzare le particelle della polvere che si diffonderanno poi in tutto l’ambiente.

Per tale ragione, vi consiglio vivamente di prestare attenzione alla pulizia costante dei termosifoni e di adottare metodi di spolveratura quotidiana e di un lavaggio approfondito almeno una volta al mese.

Ordine

Sebbene ci sia qualche eccezione, l’ordine è sintomo di pulizia!

Sono sicura che le nostre Nonne pronunciavano sempre una frase del genere e avevano piena ragione!

Una casa ordinata e con pochi elementi in mezzo permette alla polvere di non depositarsi ovunque. Se si lasciano gli spazi ordinati, di conseguenza si avrà modo di pulire anche con estrema facilità e rapidità.

Dunque dedicatevi almeno una volta a settimana a riordinare non solo gli spazi esterni, ma anche interni alla casa come armadio, cassetti, mobili della cucina e del bagno e quant’altro.

Avvertenze

Vi ricordo che, sia per motivi di pulizia che di salute, è di fondamentale importanza seguire questi consigli