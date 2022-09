Le scarpe sono la nostra salvezza, soprattutto se parliamo di quelle comode con cui affrontiamo un’intera giornata tra stress e camminate.

L’unico difetto che hanno è l’assorbimento di sudore che poi le inumidisce e le fa puzzare, ma questo è un problema che risolveremo insieme!

Oggi vi dirà tutti i trucchetti che potete seguire per togliere definitivamente la puzza nelle scarpe!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato ha in sé tantissime proprietà e la più nota è quella assorbi-odori.

Infatti basta che mettiate il bicarbonato nelle zone in cui avvertite cattivi odori ed ecco che dopo un po’ di tempo non li sentirete più.

Proprio per questo potete usarlo al fine di mandare via tutta la puzza nelle scarpe, basta spargere 1 cucchiaio di prodotto in ogni scarpa e lasciare all’aperto tutta la notte.

L’indomani si sarà assorbita l’umidità e la puzza sarà andata via!

Amido di mais

Una funzione analoga al bicarbonato di sodio la svolge anche l’amido di mais.

Non tutti sanno, infatti, che quest’ingrediente usato prettamente per i dolci è ottimo per alcune faccende domestiche.

Se volete usarlo contro la puzza delle scarpe dovrete spargere 1 cucchiaio di prodotto in ogni scarpa e lasciarlo per tutta la notte.

Il giorno dopo togliete i residui di amido e passate una pezza ben strizzata poiché la polvere tende ad attaccarsi alle suole.

Borotalco

Tra i rimedi più amati in assoluto per dire addio alla puzza dalle scarpe c’è il borotalco!

Questo prodotto che viene scelto anche per far brillare i vetri di casa, è ottimo sia per togliere i cattivi odori, sia per profumare a lungo le scarpe.

Mettete un po’ di borotalco all’interno di ogni scarpa e lasciatelo agire per diverse ore. Io consiglio sempre la notte poiché siete sicuri di non dover indossare le scarpe.

Fate poi lo stesso passaggio descritto precedentemente con l’amido, stando attenti alla polvere che può restare attaccata.

Aceto

Quale proprietà non ha l’aceto?

Più si va avanti, più si comprendono tantissime funzioni che quest’ingrediente è in grado di svolgere e tra queste possiamo trovare anche mandare via la puzza dalle scarpe.

Dovrete mettere un po’ d’aceto su un panno ben strizzato e strofinarlo energicamente all’interno della scarpa andando non solo sulla suola, ma anche sul resto.

Lasciate che si asciughi e vedrete che dopo i cattivi odori saranno diventati solo un lontano ricordo!

Bucce di agrumi

Ultimo trucchetto che vi suggerisco per risolvere il problemino della puzza sono le bucce di agrumi.

Molto spesso vengono usate in casa per svolgere diversi compiti, tra cui contrastare odori non proprio gradevoli.

Dovrete semplicemente far essiccare una manciata di bucce di limone o arancia e poi distribuirle nelle scarpe.

Lasciate così per diverse ore, in modo che le bucce possano assorbire tutta la puzza, poi andate a toglierle ed ecco fatto!

Avvertenze

Non usate gli ingredienti indicati in caso di allergia o ipersensibilità.