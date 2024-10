7 cose che puoi fare in bagno con un bicchiere di sale grosso

Il bagno, si sa, è l’ambiente della casa più soggetto alla formazione di sporco, di muffa e di cattivi odori. Per questo, siamo sempre lì a pulirlo. Per farlo, spesso, ci serviamo di alcuni detersivi commerciali che ci promettono grandi cose, ignorando che basterebbe aprire la dispensa di casa nostra per trovarci un ingrediente super efficace grazie alle sue molteplici proprietà.

Di cosa stiamo parlando? Del sale grosso! Basta, infatti, un bicchiere di questo ingrediente per avere il bagno sempre pulito e senza puzza! Per questo, oggi vedremo insieme come risolvere questi problemi in bagno e averlo sempre pulito, usando solo un bicchiere di sale grosso!

Sale grosso per togliere le macchie gialle nel wc

Innanzitutto, il sale può essere una manna dal cielo per togliere quelle tanto odiate macchie gialle nel wc, le quali altro non sono che dei depositi di calcare ingialliti dall’ acido urico.

Dal momento, infatti, che il sale vanta una forte proprietà pulente e abrasiva, potete usarlo come detergente, aggiungendo semplicemente un po’ di acqua a filo in 1 bicchiere contenente sale grosso fino ad ottenere un composto pastoso.

A questo punto, applicatelo sulla macchia gialla e lasciate agire per un’intera notte prima di strofinare con lo scopino. Infine, tirate lo sciacquone e noterete che della macchia gialla non ci sarà più traccia!

Sale grosso per sbiancare i sanitari

Non solo il WC tende a presentare macchie gialle, ma anche i sanitari, i quali con il passare del tempo tendono a perdere la loro brillantezza e ad ingiallirsi.

Ma anche in questo caso, il sale verrà in nostro soccorso grazie alle sue proprietà sbiancanti in grado anche di sbiancare i capi ed eliminare le macchie gialle senza ricorrere alla candeggina! Per un effetto più efficace, però, vi suggeriamo di combinarlo con il bicarbonato. Vi basterà, quindi, mescolare 1 bicchiere di bicarbonato di sodio e 1 bicchiere di sale grosso con acqua a filo fino ad ottenere un composto denso.

Dopodiché, applicatelo sulla superficie dei sanitari e strofinate con una spugnetta. Infine, lasciate agire per qualche ora prima di risciacquare: i vostri sanitari saranno come nuovi!

Sale grosso per eliminare la puzza negli scarichi

Capita spesso di entrare in bagno ed essere investiti subito da un cattivo odore proveniente dallo scarico del wc. La prima cosa che facciamo in questi casi è gettare vari detersivi profumati al suo interno così da contrastare la puzza. Per fortuna, però, il sale potrà venire in vostro soccorso. In che modo? Vediamolo insieme! Riempite un bicchiere con del sale grosso, dopodiché versatelo nello scarico e lasciatelo agire per un’intera notte. L’indomani, non vi resta che versare un secchio d’acqua bollente, facendo molta attenzione a non scottarvi e voilà: addio cattivi odori! Il sale, infatti, vanta una funzione assorbente, in grado di neutralizzare i cattivi odori nello scarico!

Sale grosso per togliere il calcare sui rubinetti

Le superfici del bagno sono quelle più soggette alla formazione del calcare, in quanto sono in continuo contatto con l’acqua. Tra queste ricorrono i rubinetti e il soffione. Il sale, però, funge da anticalcare naturale ed è in grado, quindi, di risolvere questo problema!

Versate 2 cucchiai di sale in 200 ml d’acqua, dopodiché travasate la miscela così ottenuta in vecchio vaporizzatore e spruzzatela direttamente sulle zone interessate. A questo punto, lasciate agire per 10 minuti, poi passate una spugnetta e risciacquate.

Sale grosso per il calcare sulle piastrelle

Se le piastrelle del vostro bagno sono coperte di calcare sappiate che non dovete temere, in quanto il sale risolverà il problema! Diluite, quindi, 2 cucchiai di sale in 200 ml d’acqua, dopodiché travasate il tutto in un flacone spray e vaporizzate abbondantemente sulle zone interessate.

Lasciate per 10 minuti, dopodiché passate una spugnetta e risciacquate per bene. In alternativa, potete anche creare una pasta densa, aggiungendo un po’ di acqua a filo, applicarla sulla spugna dalla parte non abrasiva e passarla, poi, delicatamente su tutte le zone interessate. A questo punto, lasciate agire per un po’e risciacquate togliendo eventuali residui.

Sale grosso per assorbire l’umidità

Poiché è nel bagno che ci facciamo la doccia, è facile trovare in questo ambiente un eccesso di umidità che se non rimossa porta alla formazione anche della muffa.

Ma non dobbiamo temere perché il sale è noto proprio per la sua forte azione assorbente in grado di abbassare il tasso di umidità in casa. Potete usarlo, quindi, per realizzare un deumidificatore naturale fai da te!

Riempite un bicchiere di sale grosso (o più di uno se l’umidità è tanta) e posizionatelo, poi, nell’angolo del bagno. Con il passare dei giorni, noterete che il sale si “bagnerà” poiché avrà assorbito l’umidità in eccesso; a questo punto, cambiate il bicchiere oppure fate asciugare il sale e riutilizzatelo.

Sale grosso per profumare l’ambiente

Finora abbiamo visto come eliminare i cattivi odori provenienti dallo scarico e abbassare il tasso di umidità, ma se volessimo, invece, portare un buon profumo in bagno? Anche in questo caso proveremo un trucchetto con il sale!

Mescolate, quindi, 2 cucchiai di sale grosso in una ciotolina, dopodiché aggiungete 15 gocce di olio essenziale che preferite. Infine, aggiungete il composto così ottenuto in un vasetto a vostro piacimento e riponetelo in bagno: sarà un piacere aprire la porta del bagno!