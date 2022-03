Ormai è noto che il sale non è il protagonista soltanto in cucina!

Esso infatti viene impiegato anche per tantissimi rimedi naturali che riguardano principalmente la pulizia della casa, ma anche il bucato, la cura degli elettrodomestici e quant’altro.

Chi ne ha scoperto i benefici non può più farne a meno perché ha diverse azioni, come quella anticalcare, che risultano fondamentali in casa.

Sapevate che è un ottimo mezzo per conferire un buon odore al vostro ambiente?

Vediamo insieme 5 trucchetti con il sale per profumare!

Sacchetti profumati

Il primo rimedio molto interessante che vi consiglio con questo fantastico ingrediente è fare dei sacchetti profumati!

Quante volte li vediamo in giro e ne vorremmo comprare quantità enormi per profumare armadio e cassetti?

Sappiate che potete farlo autonomamente in poco tempo e vi dirò subito come!

Dovrete semplicemente mescolare 5 o 6 gocce di olio essenziale con 1 cucchiaio abbondante di sale grosso o sale fino.

Inserite all’interno di un sacchetto a maglie strette e poi posizionate nei mobili, vedrete che profumo fantastico!

Per il bagno

Il sale è ottimo per il bagno, sia se si tratta di pulirlo, sia se avete bisogno di conferirgli un buon odore!

Uno dei classici metodi è la sua unione con il limone, un elemento naturale che ha un ottimo profumo.

Dovrete semplicemente ricavare il succo di 1 limone e mescolarlo con quanto basta di sale fino ad ottenere un composto denso.

Successivamente riponetelo all’interno di un vasetto o in una tazzina e mettete in bagno. Col passare del tempo sentirete l’ottimo profumo di fresco all’interno dell’ambiente!

Decorazioni profumate

Questo trucchetto ci rimanda inevitabilmente alla nostra infanzia in quanto molto spesso si facevano delle decorazioni profumate usando proprio il sale!

Se volete usare questo trucchetto dovrete procurarvi una piccola bottiglia in vetro, magari anche con una forma particolare.

Successivamente prendete la quantità di sale necessaria a riempire la bottiglia e mettetela in una ciotola, poi inserite 2 cucchiaini di olio essenziale a vostra scelta e mescolate.

Quando il profumo si sarà assorbito, dividete il sale in diverse ciotole e in ognuna usate dei pennarelli diversi per colorarlo.

Infine, mettete le porzioni di sale nella bottiglia aiutandovi con un imbuto ed ecco fatto!

Deumidificatore profumato

Durante la stagione invernale l’umidità diventa la nostra acerrima nemica in quanto non ci permette di programmare i lavaggi ed entra in casa impedendoci di prendere calore.

Per contrastarne il tasso si possono usare dei dispositivi elettronici o passare a dei rimedi fai da te come quelli con il sale grosso.

Tutto quello che dovrete fare è riempire un barattolo in vetro con sale grosso, vi consiglio di unire anche le foglioline di tè spezzate (ovvero il contenuto di una comune bustina di tè).

Successivamente coprite il sale con un pezzo di bustina di plastica per alimenti o con un pezzetto di stoffa e versate sopra qualche goccia di olio essenziale.

Chiudete il barattolo e lasciate così per una giornata, dopodiché aprite e posizionatelo nella zona interessata della casa.

Sentirete che profumo fantastico!

Per la lavatrice

Come ultimo trucchetto non poteva mancare il sale profumato e fai da te per la lavatrice!

Ingredienti

1 cucchiaio di fiori di lavanda

Acqua q.b.

10 gocce di olio essenziale

500 grammi di sale grosso

Inserite il sale e i fiori di lavanda in una ciotola e aggiungete l’acqua fino a coprire interamente il sale, l’acqua deve superare il sale di circa 1 dito.

Aggiungete l’olio essenziale e coprite la ciotola facendo riposare il composto per un’intera settimana.

Trascorso il tempo, controllate che il sale abbia assorbito completamente l’acqua, a quel punto sarà pronto e potete usarlo in lavatrice!

Nel caso in cui non sia stata ancora assorbita, aggiungete un altro po’ di sale e fate riposare per qualche altro giorno.

Una volta pronto, vi basterà metterne 1 cucchiaio nel cestello della lavatrice per ottenere panni super profumati!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare i prodotti indicati nei rimedi in caso di allergia o ipersensibilità.