Per quanta possiamo dedicarci alla pulizia della casa, è facile ritrovarcela sempre disordinata vanificando tutti i nostri sforzi.

E diciamocelo, una casa disordinata automaticamente sembra essere anche una casa poco pulita per gli occhi esterni.

Ma quali sono le cose che contribuiscono a rendere la nostra casa disordinata? E come conferirle un aspetto migliore? Scopriamolo insieme!

Cuscini e plaid

Innanzitutto, la prima cosa che cerco di sistemare in casa in modo che la casa possa subito assumere un aspetto più ordinato sono i cuscini e i plaid sparsi ovunque.

Spesso, infatti, soprattutto durante il periodo invernale, tendo a posizionare i cuscini da letto sul divano o anche gli stessi plaid.

Una volta lasciati lì, questi contribuiscono a rendere la casa super disordinata. Per questo, cerco sempre di rimetterli al loro posto dopo averli usati per vedere un film sul divano.

Capi e giubbini

Un’altra cattiva abitudine riguarda il posizionare i capi già indossati sulle varie sedie, occupandole totalmente come fossero degli armadi all’aperto.

Per non parlare, poi, dei giubbini e dei cappotti appoggiati sui letti, sulle sedie o addirittura sulle scrivanie. Questo ovviamente fa sì che le camere siano molto disordinate.

Per togliere subito il disordine, quindi, vi suggerisco di rimuovere questi capi e di metterli negli appositi spazi (attaccapanni, armadio e così via).

Scarpe

Non solo i capi vengono sparsi qua e là, ma anche le scarpe. Per chi ha l’abitudine di toglierle non appena entra in casa, infatti, è facile collocarle un po’ ovunque e di non metterle nell’apposita scarpiera.

Questo mi capita soprattutto quando devo uscire nuovamente a breve e, quindi, nel frattempo tengo le scarpe un po’ ovunque invece di sistemarle.

Purtroppo, però, quest’abitudine finisce per rendere lo spazio disordinato. Perciò, mettete sempre le scarpe al loro posto anche se tra pochissimo dovrete indossarle nuovamente.

E se volete anche sapere come profumare la scarpiera, ecco un articolo per voi!

Cavi e fili

I cavi e i fili esposti e ben visibili fanno sembrare la casa super disordinata ancora di più quando sono particolarmente avvolti tra loro.

Per questo, prendetevi il giusto tempo per districare questi fili e cercate di raggrupparli insieme e di richiuderli con delle fascette. Dopodiché, nascondeteli dietro a delle superfici in modo che siano meno visibili.

Libri

A volte ho l’abitudine di leggere un libro e di lasciarlo in giro per la casa anche dopo averlo letto, ovvero sui comodini, sul divano, sul tavolo.

Fino a quando non mi ritrovo, poi, un mucchio di libri disorganizzati sulle varie superfici di casa. Bene, questa abitudine fa risultare l’ambiente disordinato.

Se fate lo stesso pure voi, quindi, vi suggerisco di organizzarli e di sistemarli in una libreria o su una mensola in modo che possano diventare anche ornamentali e rendere la casa più “romantica”.

Piano di lavoro

Il piano di lavoro della cucina è una delle superfici su cui si accumula il disordine sia quando ci stiamo dedicando alla preparazione dei pasti sia dopo quando è occupato da tutti gli accessori e gli elettrodomestici da cucina.

Se avete, quindi, “riempito” questa superficie con la macchina da caffè, il frullatore, il tostapane, il robot da cucina, i vari taglieri, ecc, vi suggerisco di scegliere solo le cose che vi servono di più e di mettere il resto nei mobili.

In questo modo non solo potete muovervi più liberamente mentre cucinate, ma anche la vostra casa sembrerà più ordinata.

Soprammobili e piccoli oggetti

Less is more, si sa. Ovvero meno oggetti si hanno in casa, più la casa sembrerà ordinata e pulita. Per questo, io cerco di non conservarmi tutti i piccoli oggetti ornamentali e di non posizionarli sulle varie superfici di casa.

Di tanto in tanto, butto via tutto ciò che non mi piace o non mi serve in modo da liberare la casa da cose inutili. Lo stesso vale anche per i flaconi vuoti nel bagno che potrebbero rendere disordinato questo spazio.

Se volete tenere tutti i soprammobili e i piccoli oggetti sulle vostre superfici, cercate di metterli in fila o in un ordine che sia carino. Quando sono ammucchiati, infatti, conferiscono un aspetto disordinato alla casa.

E se i soprammobili favoriscono l‘accumulo di molta polvere, ecco un video per vedere come realizzare uno spray cattura polvere fai da te!