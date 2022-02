La scarpiera è una parte fondamentale dell’arredamento in casa, se anche non si possiede un grande spazio, si trova sempre il modo di inserirla.

La sua utilità, infatti, sta nel poter ordinare le scarpe in modo ottimale senza che stiano sparse sul pavimento o ammassate nel ripostiglio!

Dato che è un mobile chiuso, bisogna prendere tutti gli accorgimenti necessari al fine di renderla quanto più profumata e priva di umidità.

Per tale motivo oggi vedremo insieme come fare il profumatore naturale per la scarpiera in modo da dire addio a tutti i cattivi odori!

Per togliere i cattivi odori

Prima di passare ai vari metodi con cui potete profumare la scarpiera, è necessario dare qualche dritta per togliere i cattivi odori.

Infatti è meglio fare questo passaggio preliminare e poi in un secondo momento mettere qualcosa che sparga un buon odore!

Aceto

L’aceto è il primo elemento che sicuramente può risultare estremamente utile quando parliamo di scacciare via qualsiasi tipo di puzza.

Nel caso delle scarpe, poi, potrete usarlo anche per fare una bella pulizia qualora ve ne fosse il bisogno!

Dovrete soltanto creare una miscela con acqua e aceto in parti uguali, successivamente usate un panno in microfibra e passatelo su tutta la parte interna ed esterna della scarpiera.

Se invece volete usare l’aceto solo per neutralizzare i cattivi odori, posizionate una tazzina piena di prodotto sulla scarpiera e vedrete che in pochi giorni addio puzza!

Bicarbonato di sodio

Un’altra ottima soluzione per scacciare i mal odori è il bicarbonato di sodio!

Quest’ingrediente è ottimo anche nel caso in cui vi sia un alto tasso di umidità che, di conseguenza, provoca anche la puzza.

Dovrete mettere un bicchiere di bicarbonato sulla scarpiera o all’interno e in poco tempo i cattivi odori saranno solo un lontano ricordo!

Inoltre, proprio come per l’aceto, potete usare il bicarbonato di sodio insieme all’acqua per ripulire il mobile.

Bustine di Tè

Potrebbe sembrare insolito, ma anche le bustine di tè sono perfettamente in grado di assorbire l’umidità e di scacciare i cattivi odori!

Non dovrete far altro che mettere a bollire delle bustine di tè e poi lasciarle asciugare completamente.

Successivamente mettetele all’interno della scarpiera lasciandole per un’intera notte, l’indomani non sentirete più alcun odore fastidioso!

Per profumare

A questo punto non ci resta che parlare dei rimedi naturali per profumare la scarpiera! Scopriamone subito alcuni insieme!

Oli essenziali

Il primo metodo che potete sicuramente utilizzare sono gli oli essenziali!

Questi sono un punto focale dei rimedi naturali per spargere un buon profumo in qualsiasi area della casa, dunque perché non usarli anche nel caso della scarpiera?

Dovrete semplicemente versare qualche goccia di olio essenziale a vostro piacimento su un batuffolo di ovatta o dei dischi di cotone.

Inseriteli poi all’interno di un sacchetto traspirante a maglie abbastanza larghe e inseriteli all’interno della scarpiera, vedrete che magnifico profumo!

Spezie

Anche le spezie sono in gradi di diffondere un inebriante aroma, per questo molte persone preparano degli ottimi infusi quando devono liberarsi dalla puzza.

In questo caso vi consiglio di usare dei sacchetti o delle piccole ciotoline, dovrete riempire una delle due cose con una spezia a vostro piacimento e poi metterla nel ripostiglio.

Vi consiglio la cannella che è forte e dolce allo stesso tempo, ma andrà bene anche il rosmarino, i chiodi di garofano e quant’altro!

Fiori

In riferimento ai metodi classici, anche i fiori non possono mancare all’appello!

Che sia pot-pourri fatto in casa, petali di rosa o semi di lavanda, i fiori sono sempre la soluzione giusta e sicura per un buon odore!

Potete servirvi sempre di sacchetti traspiranti in cui inserire petali di fiori a vostro piacimento, oppure spargerli sulle mensole della scarpiera.

Naturalmente per questo metodo dovrete cambiare periodicamente i petali altrimenti dopo un po’ di tempo non avrete più l’effetto desiderato.

Agrumi

Infine vediamo come gli agrumi possono essere d’aiuto per avere una scarpiera super profumata!

Chi ama gli odori più freschi non potrà fare a meno di questo trucchetto della Nonna!

Tutto quello che dovrete fare è mettere delle bucce di agrumi essiccate sempre all’interno di un sacchetto o sparse sulla scarpiera.

Lasciatele così e cambiatele periodicamente, ricordando che devono essere ben essiccate altrimenti potrebbero generare la muffa.

Avvertenze

Vi ricordo di non usare i prodotti descritti in caso di allergie e ipersensibilità.