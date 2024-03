Come ho realizzato un Detersivo profumato per la Cucina con soli 2 Rimedi Naturali

Ricordo ancora quella prima volta che ho deciso di creare il mio detersivo naturale per la cucina. Mi ero stancata dei prodotti chimici forti e volevo qualcosa di più gentile per la mia casa e per l’ambiente.

Per questo oggi vorrei condividere con voi come preparare un detersivo profumato per la cucina usando solo aceto e bucce di limone, due semplicissimi rimedi naturali. È semplice, economico e soprattutto efficace!

Cosa serve e come prepararlo

Se vi ho incuriosito e avete deciso di preparare pure voi questo detersivo fai da te, sappiate che, per iniziare, avrete bisogno di pochissimi ingredienti:

La buccia di 2-3 limoni

500 ml di aceto bianco, io uso quello di alcol che per me è più comodo.

Il procedimento è tanto semplice quanto efficace:

Innanzitutto, prendete le bucce di limone e assicuratevi che siano ben pulite e prive di residui di polpa (nemmeno la parte bianca!) Collocate le bucce in un barattolo di vetro grande abbastanza da contenere l’aceto. Versate l’aceto bianco nel barattolo, assicurandovi che le bucce siano completamente immerse. Chiudere il barattolo e lasciate riposare il composto in un luogo fresco e asciutto per circa 2-3 settimane. Agitate il barattolo una volta al giorno per favorire l’infusione. Dopo il periodo di riposo, filtrate il liquido eliminando le bucce di limone e trasferite il detersivo in una bottiglia con erogatore spray.

Però vorrei darvi anche un’alternativa. Se preferite invece bollire le bucce (e fare prima) potete provare in alternativa questo sgrassatore fatto invece con le bucce dell’arancia:

Dove si utilizza il detersivo naturale

Avete visto quanto è stato semplice? Ci vorrà solo un po’ di pazienza e aspettare qualche giorno per averlo pronto. Questo detersivo naturale è sorprendentemente versatile e può essere utilizzato per:

Pulire le superfici della cucina , in particolare l’interno dei mobili, il piano cottura e il lavello.

, in particolare l’interno dei mobili, il piano cottura e il lavello. Lucidare rubinetti e acciaio inossidabile rendendoli brillanti.

inossidabile rendendoli brillanti. Deodorare e sgrassare il microonde o il frigorifero.

Come possiamo usarlo? Basterà vaporizzare la soluzione come se fosse uno sgrassatore, passare una spugnetta e risciacquare.

Dove non puoi usarlo

Però, c’è un “ma”. Questo detersivo non è consigliato per:

Superfici in marmo o pietra naturale, poiché l’acidità dell’aceto e del limone può danneggiarle.

o pietra naturale, poiché l’acidità dell’aceto e del limone può danneggiarle. Superfici trattate con cera, poiché l’aceto può rimuovere la finitura.

Come si conserva

La conservazione è semplice. Tenete il detersivo in una bottiglia ben chiusa, in un luogo fresco e lontano dalla luce diretta del sole. Usandolo regolarmente, può durare anche più di un mese. Ricordatevi sempre di agitare bene prima dell’uso.

Spero che apprezzerete tanto quanto me questo detersivo naturale per la cucina. È una piccola scelta sostenibile che profuma la casa ed è anche divertente da preparare. Provare per credere!