Gestire il giardino può essere una gioia, ma quando vedo quelle fastidiose erbacce che crescono tra le mattonelle, sento la necessità di agire subito.

Invece di ricorrere subito a diserbanti chimici, ho deciso di trovare soluzioni naturali, più gentili verso il nostro pianeta. Possiamo scoprire insieme quali sono e come eliminarle.

Sale

Chi l’avrebbe mai detto che un ingrediente così comune come il sale può diventare un alleato imprescindibile nella lotta contro le erbacce?

Io uso spesso questo metodo: dopo aver rimosso a mano il maggior numero possibile di erbacce, prendo un pizzico generoso di sale da cucina e lo distribuisco con cura tra le mattonelle. Subito dopo, procedo con un leggero innaffiamento per aiutare il sale a penetrare nel terreno.

Un’avvertenza importante, però: è cruciale usare il sale con moderazione perché un uso eccessivo potrebbe non solo danneggiare le piante vicine ma anche impoverire il suolo. Perciò, questo è un metodo che uso raramente e con cautela.

Acqua di cottura

Una delle mie grandi scoperte è stata l’efficacia dell’acqua di cottura dei vegetali. Non si tratta solo di un incredibile fertilizzante naturale grazie ai minerali rilasciati durante la cottura, ma se usata ancora calda, è perfetta per eliminare le erbacce.

Vi racconto come faccio: dopo aver cucinato pasta, patate, o qualsiasi altro vegetale, invece di gettare l’acqua, la conservo. Una volta che questa si è raffreddata solo leggermente (deve essere ancora abbastanza calda), la verso con attenzione direttamente sulle aree da trattare.

Aspetto qualche ora, poi sarà più facile eliminarle!

Diserbante naturale fai da te

Se volete una ricetta più elaborata (e non così tanto, in effetti) ecco la preparazione del mio diserbante naturale fai da te:

Aceto bianco Acqua: per diluire l’aceto, rendendolo meno aggressivo per il suolo. Sapone liquido per piatti: agisce come un agente legante che aumenta l’aderenza della soluzione alle foglie delle erbacce.

La ricetta è semplice: per ogni litro d’acqua, aggiungete circa 200 ml di aceto bianco e un cucchiaio di sapone liquido per piatti.

Mescolate bene e trasferite la soluzione in uno spruzzino. L’applicazione è da fare preferibilmente durante le ore più calde della giornata, quando il sole può aiutare ad incrementare l’efficacia del diserbante.

È possibile che sia necessaria più di una applicazione, ma con un po’ di costanza, i risultati non tarderanno a mostrarsi.

Aceto

Se volete è possibile usare anche solo l’aceto per eliminare le erbacce.

Per le erbacce, lo uso spesso puro, specialmente nelle fessure tra le mattonelle. Il procedimento è semplice: basta applicare l’aceto direttamente sulle erbacce, facendo attenzione a non inavvertitamente schizzare le piante che volete preservare.

L’aceto tende a bruciare le foglie delle erbacce, ma potrebbe essere necessario ripetere il trattamento per un paio di giorni, soprattutto in presenza di erbacce particolarmente robuste o in grande quantità.