New York: piccolo gufo trovato nell’albero di Natale del Rockfeller Center!

Un piccolo gufo è stato trovato nell’albero di Natale del Rockfeller Center, il noto gruppo di edifici commerciali situati a New York.

Il Ravensbeard Wildlife Center, l’associazione ambientalista che si propone di difendere la fauna selvatica, ha condiviso, così, la sua storia dopo aver salvato il piccolo gufetto.

Quest’ultimo è stato trovato impigliato tra i rami dell’albero di natale dopo aver affrontato un viaggio di circa 170 miglia per New York.

Gli operatori, infatti, hanno trasportato l’abete rosso in città dopo averlo abbattuto a Oneonta la scorsa settimana.

Del piccolo animale non c’erano tracce fino a quando i lavoratori non hanno scartato l’albero in città.

Si pensa, quindi, che possa essere rimasto bloccato e incastrato quando l’albero è stato avvolto e trasportato.

È stato un dipendente dell’azienda che ha trasportato l’albero a trovare il gufo seghetto settentrionale, uno dei più piccoli gufi del Nord America.

Una volta notata la presenza dell’animaletto, si è subito preoccupato di chiamare i soccorsi della struttura Ravensbeard.

Il lieto fine

I soccorritori hanno curato il piccolo gufo e gli hanno somministrato cibo e liquidi dopo un viaggio di tre giorni senza cibo né acqua.

Per accertarsi, inoltre, che non avesse nulla di rotto nel suo piccolo corpicino, i volontari della struttura lo hanno anche sottoposto a una visita veterinaria con i raggi X.

Il piccolo gufo sarà rilasciato nei terreni del centro a Saugerties questo fine settimana e non sarà trasportato di nuovo a Oneonta per evitare ulteriori traumi.

L’organizzazione no profit, dopo il racconto di questa magica storia natalizia, è riuscita a raccogliere più di 3 mila dollari.

Kalish, il responsabile del centro, si dice soddisfatto e felice per questo regalo di natale che aiuterà l’associazione ad affrontare l’inverno.

Il nome dato al gufetto è ovviamente Rockfeller, per ricordare per sempre questa assurda e simpatica vicenda terminata a lieto fine.

Come un regalo da scartare al cui centro esce la sorpresa, così quest’anno l’albero del Rockfeller Center ha regalato ai newyorkesi quest’incredibile storia!

La magia del Natale…in anticipo!