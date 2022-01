Ogni Paese del mondo ha diverse leggende che lo legano ad una credenza popolare condivisa da tutti!

Nella Repubblica Ceca ne esiste una molto carina ed interessante legata al cuore della mela!

Questa leggenda nello specifico prevede come sarà l’anno nuovo ed infatti si fa principalmente nell’ultimo giorno dell’anno precedente o il primo del seguente.

Siete curiosi di saperne di più? Scoprite tutto quello che c’è da sapere sulla leggenda e su come si preannuncia il nuovo anno!

Leggenda della mela

La mela, di per sé, è un frutto molto sano e ricco di vitamine che si assume ogni giorno per sentirsi più energici, dunque in generale mette di buon umore.

Tuttavia gli abitanti della Repubblica Ceca hanno davvero tantissime leggende, come quella di spezzare 4 noci nell’ultimo dell’anno: se escono tutte e 4 buone, vuol dire che sarà un anno buono!

Tornato a noi, la leggenda della mela prevede che si debba tagliare il frutto perfettamente a metà.

Di solito il cuore della mela può formare una stella oppure una croce. Se tagliandola vedrete una stella, allora significa che sarà un anno buono.

Al contrario, se uscirà la croce, si preannuncia un anno non tanto buono! Ora so per certo che ci proverete anche voi!

Naturalmente si tratta puramente di una credenza, ma è interessante sapere misteri e racconti anche di un altro paese!

Semi dei cachi

Inoltre, sempre in tema di frutta, ce n’è anche una legata ai semi dei cachi e al loro significato che indicherà come sarà il prossimo inverno!

Dato che per i contadini l’inverno era la stagione dell’anno che caratterizzava di più l’andamento più o meno buono del raccolto a causa delle temperature sempre incerte, si affidavano ai semi di questo frutto per capre come sarebbe stato.

La leggenda prevede di tagliare il seme del cachi a metà e vedere quale forma uscita tra coltello (freddo pungente), forchetta (temperatura mite) e cucchiaio (ci sarà molta neve da spalare).

Ad oggi non si trovano i cachi con un unico seme all’interno, ma se ci volete provare, potete aprire uno dei semi che escono!