Se i maglioni diventano elettrici e scomodi da indossare il rimedio c’è anche se poco noto

Quando arriva il freddo, non c’è nulla di più bello che infilarsi un maglione morbido e caldo. Peccato che, a volte, basti sfilarlo per ritrovarsi con i capelli “in piedi” e piccole scosse fastidiose.

L’effetto elettrico sui maglioni è un classico dell’inverno, ma con qualche accorgimento si può facilmente evitare.

L’elettricità statica si crea quando due materiali si sfregano tra loro: per esempio, il nostro corpo e un maglione di lana o acrilico. Il risultato è un piccolo accumulo di cariche che non trovano sfogo, soprattutto quando l’aria è secca e poco umida, come succede in inverno con il riscaldamento acceso.

Anche i tessuti sintetici sono più soggetti a caricarsi, mentre le fibre naturali, come lana e cotone, tendono a trattenere meno elettricità.

Lavaggio: il primo passo per evitare l’effetto elettrico

Un maglione ben lavato è già a metà dell’opera. Evita di usare troppa temperatura: l’acqua tiepida o fredda è perfetta per non rovinare le fibre. Il detersivo delicato è l’ideale, e puoi aggiungere un po’ di ammorbidente (anche ammorbidente fai da te, come un cucchiaio di aceto bianco bianco di alcol) per ammorbidire le fibre e ridurre l’attrito tra di esse.

L’aceto, oltre a essere ecologico, aiuta a neutralizzare le cariche statiche e a mantenere i colori vivaci. Evita invece l’uso eccessivo di prodotti chimici troppo aggressivi, che possono seccare le fibre e aumentare la tendenza del tessuto a caricarsi elettricamente.

Asciugatura e conservazione

Se puoi, non usare l’asciugatrice: l’aria calda e secca accentua l’elettricità statica. Meglio asciugare i maglioni in piano, su un asciugamano, lontano da fonti dirette di calore. In questo modo eviti anche che si deformino.

Una volta asciutti, riponili in un armadio dove l’aria non sia troppo secca. Un piccolo trucco? Metti un bicchierino con qualche goccia d’acqua o una bustina di lavanda per mantenere un minimo di umidità e un buon profumo.

Rimedi se il maglione è già elettrico

Se nonostante tutto il maglione scoppietta, niente panico! Un rimedio semplice è passare leggermente un panno umido sul tessuto, o spruzzare un po’ di acqua distillata con uno spray. Anche una crema mani passata velocemente sulle mani prima di indossare il maglione può aiutare: l’idratazione riduce il rischio di scosse.

Un altro trucchetto: appoggia una gruccia di metallo all’interno del maglione per qualche secondo. Il metallo aiuta a scaricare le cariche elettriche in eccesso.

Evita di abbinare maglioni a pantaloni o gonne sintetiche, perché il contatto tra tessuti diversi aumenta l’attrito. Se in casa l’aria è troppo secca, usa un umidificatore o anche solo una ciotola d’acqua vicino al termosifone: bastano pochi giorni per notare la differenza.