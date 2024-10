Conosci il metodo del nodo per togliere la polvere dal termosifone all’interno delle fessure?

Nelle lunghe giornate fredde di inverno, noi tutte desideriamo avere la nostra casa calda e protetta dal gelo esterno. E come riscaldarla se non accendendo i termosifoni? Prima, però, di riutilizzarli, è necessario effettuare una pulizia accurata, così da rimuovere lo sporco che si è accumulato durante l’inutilizzo in estate ed evitare di respirare tracce di polvere.

Se prendiamo la parte esterna, non è difficile rimuoverla per bene. Il problema sorge quando si hanno in casa termosifoni con le fessure strette che rendono tutto più complicato! Come riuscire a pulire efficacemente anche quelle zone senza stancarsi troppo?

A tal proposito, oggi vi suggeriremo il Metodo del Nodo per togliere in modo facile la polvere dai termosifoni senza utilizzare l’acqua!

Procedimento del metodo

Il metodo del nodo è molto semplice, ma soprattutto è veloce per questo risulta particolarmente apprezzato e diffuso!Quello che dovrete fare è:

Prendete, quindi, un panno elettrostatico, ovvero un panno cattura- polvere in grado di assorbire velocemente tutta la polvere presente sulle superfici e fate un nodo su una delle estremità in modo tale da formare una sorta di “manico” a questo strumento di pulizia. In alternativa una salvietta. Allargate bene il panno che avete scelto (tra salviette o cattura polvere) e prendete un angolino, poi fate un nodo lasciando fuoriuscire una parte di angolo. A questo punto, infilate il panno negli spazi tra i singoli elementi del termosifone e lasciatelo scivolare fino a giù tirando la “coda” del nodo. Noterete che il panno elettrostatico sarà pieno di polvere mentre il vostro termosifone sarà pulito come non mai! Procedete così per tutte le fessure e quando vedete che si è sporcato troppo, cambiate il panno altrimenti non otterrete l’efficacia sperata.

In alternativa, potete anche utilizzare un panno normale di cotone leggermente inumidito da una soluzione composta da 500 ml di acqua e 1 bicchiere di aceto. L’aceto, infatti, non solo vi aiuterà ad allontanare la polvere, ma anche a ritardarne la sua scomparsa. Completate la pulizia ed ecco che la polvere sarà andata via anche dagli spazi più difficili!