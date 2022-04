Forse non c’è pianta più misteriosa e amata: non a caso, ne esistono veri e propri collezionisti che vogliono averne ogni specie! Parliamo dell’Orchidea.

A contribuire alla fama leggendaria di questa pianta, ci sono sicuramente i suoi fiori meravigliosi. La loro forma è sinuosa e particolare e i loro colori hanno tonalità e sfumature incantevoli.

Ma qual è veramente il significato che si nasconde dietro i colori dei fiori dell’Orchidea?

Scopriamolo insieme così da sapere quale orchidea regalare per una determinata occasione o cosa vuole dirci chi ci ha regalato una di queste piante!

Fiori bianchi

La specie più comune di orchidea, ossia la phalenopsis, ha fiori che spesso sono proprio di un bianco puro e candido. Questi fiori, pur essendo comuni, non sono mai banali e hanno un significato molto profondo.

L’orchidea bianca, infatti, ha il significato della bontà d’animo, della trasparenza e della delicatezza: la si regala a chi sta per sposarsi o per promettere amore incondizionato.

Fiori rosa

Le tonalità chiare creano sfumature che rendono i petali un piacere per gli occhi: un’orchidea phalaenopsis dai fiori rosa lascia sempre di stucco!

I fiori di questo colore sono associati alla maternità, ragion per cui si regala un’orchidea rosa a chi sta per diventare madre o lo è già diventata.

A volte, simboleggia anche l’amore duraturo e, infatti, viene spesso regalato in occasione del 25esimo anniversario di matrimonio di una coppia.

Fiori gialli

Meno diffusa, l’orchidea gialla è una pianta che mette allegria a chiunque la osservi! Il suo significato, però, non è solo quello della spensieratezze e del benessere.

Questi fiori simboleggiano l’amicizia, la lealtà e il coraggio. Si regalano a un amico che vogliamo ringraziare o a qualcuno con cui vogliamo congratularci perché ha raggiunto un risultato importante.

Fiori magenta

I fiori magenta o fucsia di un’orchidea hanno un’eleganza che nessun altro colore possiede.

La si regala a una persona che ammiriamo o che vogliamo corteggiare. Un’orchidea di questo colore, però, ha anche il significato della spiritualità e della connessione con il mondo interiore.

Fiori arancioni

Creatività e vitalità: sono questi i due principali significati associati alle orchidee con fiori di colore arancione.

Quando la riceviamo in dono significa che chi ce l’ha donata sta bene con noi e si trova a proprio agio con il nostro modo di fare. Regaliamola, inoltre, agli artisti che vogliono trovare l’ispirazione per una nuova opera o a chi ha bisogno di un po’ di fantasia per vivere con più spensieratezza.

Fiori blu

Molto spesso esistono in commercio orchidee blu che, in realtà, sono state colorate!

L’orchidea phalaenopsis, ossia la più comune, non ha fiori di questo colore. La specie di orchidea con fiori blu è, invece, l’orchidea vanda che difficilmente si trova in commercio, essendo molto rara e costosa.

Ma che significato hanno le orchidee blu? Queste simboleggiano la pace, l’armonia e la tranquillità. Possiamo regalarle, quindi, a qualcuno con cui abbiamo litigato e con cui vogliamo recuperare il rapporto o, appunto, per chiedere scusa a una persona che abbiamo ferito.

Fiori maculati

Non è raro trovare fiori dal colore ibrido o maculati. Queste orchidee sono spesso regalate in occasione delle diverse festività.

Sono anche regalate a chi ha affrontato una dura prova e ne è uscito con fierezza e forza. A volte, in base ai diversi colori di cui si compongono, assumono il significato correlato al colore prevalente.

In ogni caso, quando riceviamo un’orchidea dai fiori maculati, la nostra prima reazione è sempre quella di un sorriso!