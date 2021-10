Se qualcuno ti regala un’Orchidea, ecco cosa vuole dirti!

Belle, eleganti e raffinate, le orchidee sono tra i fiori più amati e apprezzati, anche se prendersene cura richiede tempo e attenzione.

Tuttavia, gli sforzi necessari a mantenerla rigogliosa e sana, sfumano di fronte ad un fiore così delicato e piacevole.

Tante volte viene regalata in dono oppure la si riceve nei suoi molteplici colori diversi, ma vi siete mai chiesti qual è il significato che si cela dietro ogni tipologia di pianta?

Vediamo insieme cosa vi vogliono dire quando vi regalano un’orchidea!

Orchidea Gialla

Iniziamo con uno dei significati più belli legati a questa grande pianta: l’orchidea gialla.

Questa viene regalata ad un amico o amica molto cari per occasioni come compleanni, anniversari o ricorrenze di altro genere.

Infatti il sentimento celato dietro il colore giallo è l’amicizia, inoltre questo colore è sintomo di gioia e allegria, per cui potete pensarla come regalo anche per augurare un futuro sereno e luminoso!

Orchidea Verde

Da sempre il colore Verde è legato alla speranza e a qualcosa che vogliamo tanto che accada.

L’orchidea verde è molto rara, ma se riuscite a trovarla, è un ottimo regalo per chi attende un evento importante oppure attraversa un percorso di ripresa salutare.

Molto spesso viene usata anche per composizioni floreali più impegnative e particolari che richiedono un tocco di verde e conferiscono un valore più alto all’intero dono!

Orchidea Arancione

L’arancione è un colore che, nella maggior parte dei casi, mette tutti d’accordo! Senza dubbio ci trasmette allegria, pensiamo anche ai personaggi dei cartoni animati: quelli di questo colore sono sempre i più simpatici e coraggiosi!

Proprio per questo l’orchidea arancione è legata al coraggio e all’entusiasmo, è un bellissimo pensiero per chi deve affrontare una sfida importante o raggiungere un grande traguardo nella vita!

Pensiamo, come esempio, ad eventi come la laurea, un giuramento o un concorso: saranno le occasioni giuste!

Orchidea Viola

L’orchidea viola è tra quelle più amate e viste in giro, sicuramente vi sarà capitato di averne regalata o ricevuta una, ma non tutti sanno qual è il significato dietro un dono così grazioso.

Questo tipo di pianta, infatti, è legato alla fedeltà, alla stima e ai legami profondi, per tal motivo regalarla è un gesto di profonda ammirazione verso qualcuno.

Stesso discorso vale se ve l’hanno regalata, significa che hanno grande rispetto di voi e dovete curare molto bene quel rapporto!

Orchidea Rosa

Ricordando quella rossa nelle sfumature, l’orchidea rosa è simbolo di grazia, femminilità e gioia.

Viene regalata prettamente alle donne in varie occasioni quali anniversario di matrimonio, di fidanzamento o l’8 Marzo per la festa delle donne!

Tra l’altro è anche il simbolo dell’amore, ma in un senso più dolce e surreale.

Orchidea Nera

L’orchidea nera è molto rara da trovare, ma è una pianta elegante e bellissima!

Anticamente veniva legata alla stregoneria e ai poteri magici, col tempo poi questa convinzione è scemata e ad oggi la si regala per i grandi traguardi raggiunti nella vita come una promozione di lavoro.

Se la ricevete in dono, sappiate che la persona che ve l’ha regalata tiene molto a voi, tanto da donarvi un fiore raro!

Orchidea Blu

Anche se non rara come la nera, l’orchidea blu è alquanto difficile da trovare.

Il principale simbolo di questa pianta è la pace e l’unione, infatti la vediamo principalmente durante i periodi pasquali.

Un’altra occasione per regalarla è per riconciliarvi con qualcuno e chiedere perdono.

Orchidea Rossa

Arriviamo adesso ad una delle cose che muove il mondo: l’amore e il romanticismo!

Da sempre il rosso rimanda alla passione, al desiderio e ai grandi amori, per cui se vi regalano l’orchidea rossa, sappiate che quella persona nutre grande ammirazione e un profondo desiderio per voi.

Questa pianta è molto amata anche in Oriente, ma lì il significato è diverso poiché simboleggia la raffinatezza e l’eleganza.

Orchidea Bianca

Per ultimo vediamo uno dei messaggi più belli e raffinati che possiamo mandare regalando questo tipo di pianta.

L’orchidea bianca, infatti, è il simbolo della purezza e si riferisce sempre ad un amore profondo e sincero.

Non a caso la ritroviamo sempre nelle decorazioni floreali matrimoniali o come regalo. Un’altra occasione in cui regalare l’orchidea bianca è per la nascita di un bambino!