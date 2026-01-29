Quella parte della lavatrice che nessuno pulisce e che fa puzzare il bucato

L’odore sgradevole del bucato appena lavato è spesso causato da un dettaglio della lavatrice che viene quasi sempre ignorato.

Anche utilizzando il detersivo migliore, se questa zona nascosta viene trascurata il bucato non profumerà mai davvero.

È un aspetto che spesso si scopre col tempo, quando asciugamani apparentemente “puliti” iniziano ad avere un odore poco gradevole, nonostante il lavaggio appena fatto.

Accumulo di acqua stagnante

La guarnizione dell’oblò è il rifugio perfetto per tutto ciò che non vogliamo nella lavatrice. Dopo ogni lavaggio, l’acqua rimane intrappolata nelle sue pieghe, soprattutto in quelle che non si vedono a colpo d’occhio. Lì dentro si accumulano residui di detersivo, sporco e lanugine, creando un ambiente umido e caldo che è il sogno proibito di muffe e batteri.

Per anni questo aspetto è stato facilmente trascurato, dando per scontato che la lavatrice facesse tutto da sola una volta chiuso l’oblò. In realtà, proprio quella umidità invisibile rappresenta l’inizio di molti dei problemi legati ai cattivi odori e alla formazione della muffa.

Trasferimento dei cattivi odori

Il punto è questo: la lavatrice lava, ma se è sporca… sporca anche il bucato. La patina scura che si forma sulla gomma non resta lì tranquilla. Durante il lavaggio, con il movimento e il calore, gli odori vengono rilasciati e finiscono dritti sui capi.

Il risultato? Vestiti che escono apparentemente puliti ma con quel sentore di chiuso, asciugamani che non sanno di fresco e lenzuola che non danno quella sensazione di pulito vero. Ed è frustrante, perché spesso diamo la colpa al detersivo o alla lavatrice vecchia, quando il problema è tutto lì, sotto i nostri occhi.

Aceto bianco per sciogliere la patina

A questo punto risulta particolarmente efficace l’uso dell’aceto bianco, un rimedio semplice, economico e naturale. Utilizzato leggermente scaldato, il calore aiuta a sciogliere più facilmente la patina nera che tende ad aderire alla gomma.

È sufficiente inumidire un panno con aceto bianco caldo e passarlo con attenzione all’interno di tutte le pieghe della guarnizione, aprendole delicatamente per raggiungere anche i punti meno visibili. In questo modo lo sporco si rimuove con facilità.

L’aceto igienizza, neutralizza i cattivi odori e pulisce la gomma senza danneggiarla, rappresentando una valida alternativa ai detergenti chimici aggressivi.

Spesso si rimane sorpresi dalla quantità di residui nascosti in questa zona, anche quando la lavatrice appare pulita a prima vista..

Asciugare la guarnizione dopo il lavaggio

Questo è uno dei passaggi più importanti e allo stesso tempo più trascurati: asciugare la guarnizione dopo ogni lavaggio. Bastano pochi secondi, ma permettono di evitare il ristagno di umidità per molte ore.

Tenere un panno pulito dedicato vicino alla lavatrice consente, a fine ciclo, di passarlo lungo tutta la scanalatura della gomma per rimuovere l’acqua residua. In questo modo viene eliminata la condizione ideale per la formazione della muffa, ovvero l’umidità costante.

Si tratta di un gesto semplice, ma che nel tempo incide in modo evidente sulla freschezza e sul profumo del bucato.

Manutenzione settimanale

Una volta adottata questa routine, la manutenzione diventa semplice e veloce. Una pulizia leggera con aceto una volta a settimana è sufficiente per mantenere la guarnizione pulita, igienizzata e priva di cattivi odori. Non è necessario strofinare con forza: la costanza è più efficace dell’energia.

È utile anche lasciare l’oblò socchiuso dopo ogni lavaggio, in modo da favorire la circolazione dell’aria e permettere all’interno della lavatrice di asciugarsi completamente. Con queste piccole attenzioni, la muffa fatica a riformarsi e l’elettrodomestico rimane pulito più a lungo.

Il risultato è un bucato che profuma davvero di pulito, senza odori residui. Nella cura della casa sono spesso i dettagli meno visibili a fare la differenza, e la guarnizione dell’oblò è uno di quelli che non dovrebbero più essere trascurati.