Fare il bucato nel modo giusto non sempre è facile. Molto spesso, infatti, troviamo delle spiacevoli soprese, come capi sbiaditi e macchiati.

Ancora di più in caso di capi dai colori scuri e brillanti, è facile che il colore si perda dandogli, così,un effetto molto vintage.

Ma non c’è bisogno di disperarsi!

C’è, infatti, un trucchetto molto valido in grado di ravvivare i vostri capi durante il lavaggio: il pepe.

Ebbene, anche se vi sembra troppo facile e bello per essere vero, è proprio così: un cucchiaio di pepe è in grado di ravvivare i colori dei vostri capi!

Vediamo insieme in che modo.

N.B: raccomandiamo di seguire sempre le indicazioni di produzione della lavatrice prima di agire di propria iniziativa! Assicurarsi di poter utilizzare il metodo indicato per il proprio bucato.

Come fare

Questo rimedio è davvero molto semplice da adottare, in quanto tutto ciò che vi è occorre è un cucchiaio di pepe.

Prendete, quindi, un cucchiaio di pepe nero in grani e versatelo direttamente nel cestello della lavatrice e non nella vaschetta del detersivo.

Avviate, quindi, il programma della lavatrice a freddo o, in ogni caso, con temperature non superiori ai 30 gradi.

In alternativa, potete anche utilizzare questo rimedio durante il lavaggio a mano. Versate un cucchiaio di pepe nero in grani in una bacinella con acqua fredda.

Immergete, poi, i vostri capi e lasciateli in ammollo per circa mezz’ora. Poi, procedete al lavaggio. I colori dei vostri capi saranno subito più intensi e brillanti!

Cosa accade

Il pepe è una spezia molto utilizzata in cucina che può essere utilizzata anche nelle pulizie domestiche per il suo potere “abrasivo”.

Dal momento in cui, infatti, agisce come un esfoliante naturale, rimuove i residui di detersivo e sapone e impedisce ai colori dei capi di sbiadire durante il lavaggio.

La causa primaria, infatti, dello sbiadimento dei capi è proprio l’abuso di detersivo che ne facciamo.

In più, potete aggiungere anche qualche cucchiaino di sale così da impedire ancora di più al detersivo di rimanere tra le fibre.

Con il risciacquo, poi, i vostri capi saranno di nuovo luminosi!

Ma ad essere ravvivati sono maggiormente i capi che hanno colori più scuri, ovvero quelli che tendono maggiormente a sbiadire.

Atri ingredienti per il vostro bucato

Per ottenere un bucato sempre perfetto e per proteggere e ravvivare i colori dei vostri capi, ci sono anche altri ingredienti naturali che potete utilizzare.

Scopriamo insieme quali sono!

Caffè nero o tè

Oltre al pepe nero, sembra sia efficace anche usare il caffè o tè nero, in quanto sono coloranti naturali.

Ovviamente questi rimedi valgono solo per capi neri o molto scuri e non funziona, invece, con capi colorati.

Per provare questo rimedio, vi basta mettere 2 tazze di tè o di caffè nel cestello della lavatrice e non nella vaschetta. Poi, procedete al lavaggio.

In alternativa, potete anche versare una tazza di tè in una bacinella con acqua fredda e mettere in ammollo i capi per circa mezz’ora.

Succo di limone

Il succo di limone può essere utilizzato, invece per i capi bianchi o molto chiari, in quanto aiuta a sbiancare o ravvivare il colore dei vestiti stinti.

Potete utilizzarlo anche per togliere le macchie gialle dai capi bianchi o, in generale, per rendere il bianco più splendente!

Sale grosso

Per ravvivare i colori dei capi molto scuri, un altro rimedio è quello di utilizzare il sale grosso, come già abbiamo detto anche sopra.

Il sale grosso può essere utilizzato sia in combinazione con il pepe, sia da solo.

Mettete quindi due cucchiai di sale grosso nel cestello della lavatrice o in una bacinella e lasciate i vostri abiti in ammollo per circa mezz’ora.

Per un’azione più efficace, potete aggiungere anche 1 bicchiere di tè e un bicchiere di aceto: i vostri capi saranno splendenti come se fossero nuovi!

Aceto di vino bianco

Infine, non poteva mancare l’aceto! L’aceto, infatti, è l’ingrediente naturale casalingo dai mille usi.

In questo caso, è molto utile per eliminare i residui di detersivo dai capi e, al contempo, elimina ogni cattivo odore.

Aggiungete, quindi, un bicchiere di aceto di vino bianco nella vaschetta per detersivi della vostra lavatrice.

Vi raccomandiamo di utilizzare sempre l’aceto di vino bianco, in quanto altre tipologie di aceto potrebbero macchiare i vostri capi.

I vostri capi saranno morbidi e ravvivati!

Avvertenze

Vi raccomandiamo di utilizzare i suddetti rimedi solo dopo aver consultato le etichette di lavaggio dei vostri capi.

Inoltre seguite sempre le indicazioni fornite dal produttore sull’utilizzo di metodi naturali per la lavatrice!

Bucato sempre al top!

