Quando si forma la polvere dietro ai termosifoni il metodo del phon permette toglierla senza farla volare per casa

Il metodo del phon abbinato al panno umido è una soluzione semplice ed efficace per pulire dietro i termosifoni senza sollevare polvere nell’aria.

Il phon, usato in modalità aria fredda, spinge fuori lo sporco nascosto tra le fessure, mentre il panno leggermente inumidito agisce come un acchiappapolvere naturale, trattenendo immediatamente le particelle.

È un sistema pratico soprattutto quando si vuole evitare che la polvere si sollevi e si disperda nella stanza, ottenendo una pulizia dei termosifoni precisa e mirata.

Quando pulire dietro i termosifoni

Il momento ideale è quando i termosifoni sono completamente freddi. In genere si consiglia di intervenire prima dell’accensione autunnale e subito dopo la fine della stagione invernale. In case con animali domestici o con persone allergiche può essere utile ripetere l’operazione ogni due o tre mesi, così da ridurre la presenza di polvere e allergeni.

L’importante è scegliere sempre un momento in cui la stanza è tranquilla, così da gestire la pulizia senza inutili dispersioni di sporco.

Come preparare il phon e la pezza umida acchiappapolvere

Per ottenere un buon risultato la pezza in microfibra deve essere solo leggermente inumidita, ben strizzata e pronta ad attirare la polvere. Una goccia di detergente neutro può aiutare a rinfrescare la superficie, ma non è indispensabile.

Il phon va invece regolato su aria fredda, evitando l’aria calda che in questo contesto è inutile. In questo modo il flusso d’aria rimane controllato e indirizza lo sporco direttamente dove si trova la pezza umida.

Il procedimento senza far volare la polvere

Per prima cosa si passa la pezza umida sulla parte esterna del termosifone per rimuovere lo strato più evidente. A questo punto si avvicina il phon alla griglia superiore e si lascia scendere l’aria verso il basso: la polvere nascosta scivola fuori e finisce direttamente sulla pezza che si tiene sul pavimento o dietro al termosifone.

Per modelli con molte colonne è utile ripetere il passaggio in diversi punti. Quando il panno si scurisce, basta sciacquarlo e continuare. Una passata finale, sempre con il panno umido, permette di eliminare ogni residuo.

Durante la pulizia dei termosifoni possono essere molto utili anche il metodo della spugna a farfalla e il metodo del nodo. La spugna a farfalla, stretta al centro e allungata ai lati, permette di infilarsi facilmente tra le colonne e raccogliere la polvere dalle superfici interne senza usare troppa forza.

Il metodo del nodo, invece, consiste nell’avvolgere un panno attorno a un cucchiaio lungo, una gruccia o un bastoncino, stringendolo con un nodo: in questo modo si crea uno strumento flessibile capace di raggiungere punti nascosti dove la mano non arriva.

Mantenere i termosifoni sempre puliti

Una manutenzione regolare aiuta a evitare accumuli. Passare ogni tanto un panno asciutto sulla superficie esterna riduce drasticamente la polvere che finisce tra le fessure. Arieggiare la stanza mantiene l’aria più pulita e limita lo sporco che si deposita.

L’utilizzo corretto del phon in aria fredda, della pezza umida, della spugna a farfalla e del panno annodato permette di mantenere i termosifoni puliti in profondità senza confusione e senza quella fastidiosa nuvola di polvere che altrimenti si diffonderebbe in tutta la casa.