Proscenic A9: il purificatore intelligente per un’aria più buona e pulita!

A volte non c’è niente di meglio di una boccata d’aria fresca e pulita e sarebbe bellissimo poter godere di questa aria anche in casa nostra!

La presenza di polvere, allergeni, associati poi all’inquinamento dell’aria, hanno un impatto negativo per la nostra salute. Proprio per questo, negli ultimi tempi sono sempre più diffusi i purificatori d’aria, che ci permettono di avere un clima sano e pulito in casa nostra!

Ecco perché oggi scopriremo insieme Proscenic A9, il purificatore d’aria intelligente che non dovrebbe mai mancare in casa.

Perché scegliere un purificatore d’aria?

Spesso non ci pensiamo, ma un’aria più pulita ci permette di avere anche la nostra casa più pulita e sana.

E la necessità di scegliere un purificatore d’aria diventa importante soprattutto se:

si hanno animali domestici : il purificatore d’aria riesce a filtrare i loro peli , aiutando chi soffre di allergie ;

: il purificatore d’aria riesce a filtrare i loro , aiutando ; in casa ci sono fumatori : grazie alle sue tecnologie, ci permette di purificare l’aria ed evitare che si possano inalare fumi nocivi;

: grazie alle sue tecnologie, ci permette di purificare l’aria ed evitare che si possano inalare fumi nocivi; a causa dell’inquinamento, cambiare aria in casa può non bastare. Un purificatore garantisce tutto il giorno aria pulita e pura.

Dobbiamo aggiungere, però, che la maggioranza die purificatori d’aria in commercio sono piuttosto costosi e non garantiscono sempre grandi prestazioni.

Ma Proscenic A9 soddisfa tutte le nostre aspettative: garantire aria pulita in casa ad un prezzo non troppo alto e accessibile. Vediamo insieme le sue caratteristiche!

Caratteristiche di Proscenic A9

È arrivato il momento di scoprire insieme tutte le funzioni e qualità del purificatore d’aria Proscenic A9, il nuovo prodotto del brand Proscenic.

A9 è dotato di una tecnologia UPV 2.0, in grado di gestire anche gli ambienti più grandi. In questo modo, riesce a purificare 90 metri quadri in soli 20 minuti, fino a rinnovare l’aria per ben tre volte ogni ora.

Quindi in pochissimi minuti possiamo subito respirare in casa un’aria più pulita e fresca.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Ma non è finita qui! La tecnologia di depurazione HDOF cattura ben il 99,97% degli allergeni dovuti alla presenza di animali domestici. Inoltre la sua tecnologia a nano-ioni ci libera da peli animali, tracce di fumo di sigaretta, polline e muffe.

Il suo display indica perfettamente la qualità dell’aria

Non dobbiamo dimenticare che Proscenic A9 è “dolce” e silenzioso. Anche quando dormite, non sarà certo lui a svegliarvi (ma forse lo farà il vostro amichetto peloso!).

Più semplice e smart

Come abbiamo detto, Proscenic A9 non è solo un ottimo purificatore d’aria, è anche intelligente e semplice da usare.

Possiamo usare l’App di Proscenic, che è supportata sia da Alexa che da Google Home, oltre che dal suo “assistente intelligente”!

E se il Wifi in quel momento non funziona, non temere: è Proscenic A9 è dotato di un sistema Bluetooth, quindi possiamo avere aria più pulita anche quando non non c’è linea!

Dove acquistarlo?

Il nuovo purificatore d’aria Proscenic A9 sarà disponibile il prossimo Marzo. Puoi trovare il prodotto sul sito ufficiale del brand Proscenic.com.

Inoltre è possibile acquistare anche dei filtri di ricambio, in base alle singole necessità.

Ora la nostra casa avrà un aria sempre pulita e libera da polvere e inquinamento!