Proscenic: il futuro degli elettrodomestici nel 2021

La tecnologia e il progresso hanno reso la nostra vita molto più semplice, soprattutto nelle faccende domestiche.

Fin da quando è stata lanciata nel 1996, l’azienda Proscenic ha dedicato tutto il suo lavoro in ricerca, sviluppo e produzione di elettrodomestici intelligenti.

Già il suo nome, Proscenic, richiama ciò che è “prospero” e “scenico”, termini che riflettono la costante ricerca del brand di una vita “smart”!

Più tempo per fare ciò che ami

Nel corso degli anni, l’azienda ha sviluppato moltissimi prodotti, tra cui aspirapolvere robot, aspirapolvere senza fili, friggitrici ad aria e umidificatori. Questi prodotti hanno fatto sì che le persone potessero dedicare più tempo a fare ciò che amano, piuttosto che “perdere” il loro tempo nelle faccende domestiche.

Tutto ciò è possibile grazie alle migliori tecnologie d’avanguardia, in materia di mapping, interazione uomo-robot e molto altro ancora, garantendo oltre 285 brevetti per le sue invenzioni.

Grazie alla passione per la realizzazione di prodotti innovativi, nel giro di oltre 20 anni Proscenic si è affermata nel panorama degli articoli per la casa ed elettrodomestici, diventando una delle aziende leader nel settore.

Nel 2020

I prodotti Proscenic facilitano la vita quotidiana garantendo qualità e pulizia, tutto in modo semplicissimo. E questo 2020 l’ha dimostrato.

Soprattutto in Germania e in Italia, i prodotti Proscenic erano nella top 3 di Amazon per gli aspirapolvere robot e senza fili, distribuendo un’enorme quantità di prodotti soprattutto durante il Prime Day, il giorno degli sconti più noto su Amazon.

Perché sono diversi?

Molto spesso abbiamo come l’impressione che “tecnologia” non faccia molta rima con “bello”. Ma per i prodotti Proscenic il discorso è totalmente differente.

Non si tratta solo di rendere la propria casa più smart. Gli elettrodomestici Proscenic sono belli da vedere, come un pezzo di design d’avanguardia da tenere in salotto.

Sono puliti, lineari e raffinati. Questi dettagli estetici però sono accompagnati da altrettanta funzionalità. La tecnologia si combina con il design.

Quattro nuovi prodotti nel 2021

Ma le sorprese non finiscono qui! Nella prima parte del 2021 verranno rilasciati ben 4 nuovi prodotti della Proscenic. Vediamoli insieme!

Il primo di questi è il P10 Pro, una nuova versione del precedente P10. Questo aspirapolvere senza fili si serve della Vboost technology, in grado di adattare la modalità di aspirazione in base al tipo di pavimento.

Un altro prodotto Proscenic è l’A9, un purificatore d’aria che, con la tecnologia UPA 2.0, riesce a rendere pulita molta più aria, arrivando molto più lontano.

M8 Pro, invece, è un aspirapolvere robot tutto-in-uno che spazza, pulisce e lava; è dotato di una tecnologia che gli permette di “auto-pulirsi” e svuotare il proprio serbatoio, eliminando efficacemente lo sporco e la polvere.

Infine, S1, un aspiratutto potente ma dal design compatto, che potrai portare sempre con te, grazie alle sue dimensioni contenute.

Questi 4 prodotti non solo sono renderanno la nostra casa più “smart” e intelligente, ma ci faciliteranno la vita di tutti i giorni grazie alla loro qualità, al loro design e al prezzo competitivo.

Inoltre fino al 26 febbraio è disponibile sul sito web ufficiale una promozione Giveaway, oltre al codice sconto del 20% su una spesa di 1$ extra, valido per acquistare 4 nuovi prodotti: