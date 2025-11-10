Per grattare il fondo di pentole padelle questo è il rimedio che non avevo mai provato

Le pentole e le padelle in acciaio sono splendide quando sono lucide, ma basta poco perché si riempiano di macchie di grasso, aloni e incrostazioni difficili da togliere. Invece di ricorrere subito ai prodotti chimici, c’è un rimedio naturale che funziona alla perfezione e che abbiamo tutti in casa: i fondi di caffè.

Questo scarto del mattino ha un potere abrasivo sorprendente, capace di assorbire il grasso e di lucidare l’acciaio senza rovinarlo. È una soluzione ideale sia per l’interno delle pentole che per il fondo esterno, dove lo sporco è più ostinato.

Perché i fondi di caffè funzionano

Il merito è della loro consistenza granulosa, che agisce come un delicato abrasivo naturale. Quando li usi per strofinare l’acciaio, i fondi riescono a staccare residui di cibo e incrostazioni senza graffiare la superficie. In più, assorbono l’unto e neutralizzano gli odori di fritto o di sugo che restano attaccati alle pentole.

È un metodo semplice ma ingegnoso: in pochi minuti, l’acciaio torna pulito, brillante e inodore, proprio come appena comprato.

Come usarli per pulire l’interno delle pentole

Dopo aver cucinato, raccogli un paio di cucchiai di fondi di caffè (vanno bene anche umidi) e spargili sul fondo della pentola ancora tiepida. Aggiungi qualche goccia d’acqua calda e strofina con una spugna non abrasiva. Vedrai che il grasso si scioglierà e le incrostazioni si solleveranno con facilità.

Per le pentole più sporche, lascia agire il composto per cinque minuti, poi risciacqua e lava come al solito con un detersivo delicato. Il risultato sarà un acciaio lucente, liscio e perfettamente pulito, senza tracce di unto.

Come far brillare il fondo delle padelle

Il fondo esterno delle padelle, esposto al fuoco, tende spesso a scurirsi e macchiarsi. In questo caso, i fondi di caffè sono una piccola salvezza. Mischiali con qualche goccia di detersivo per piatti, creando una pasta leggermente umida, e passala con una spugna.

Con movimenti circolari e un po’ di pazienza, la patina scura sparirà, lasciando il fondo brillante e uniforme. Dopo il risciacquo, asciuga subito con un panno asciutto per evitare macchie d’acqua.

Puoi raccogliere i fondi di caffè in un barattolo e lasciarli asciugare per riutilizzarli più volte, anche per altre pulizie domestiche. Evita però di usarli su superfici antiaderenti o molto delicate, dove l’effetto abrasivo potrebbe essere troppo forte.

Dopo l’uso, gettali nell’organico: sono completamente biodegradabili e perfetti anche come compost o deodorante naturale per il bidone.