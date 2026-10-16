Home / Pulizie / 10 punti della casa dove si accumula polvere senza accorgersene

Una casa può sembrare perfettamente pulita e nascondere comunque una quantità sorprendente di polvere negli angoli e nei punti meno visibili. Durante le normali pulizie, infatti, l’attenzione si concentra soprattutto su tavoli, mobili e pavimenti, mentre alcune zone vengono trascurate per settimane.

Basta passare un dito sopra una porta, dietro un divano oppure nella parte inferiore di un mobile per accorgersi che lo sporco può accumularsi anche dove apparentemente non si vede nulla. Ci sono almeno 10 punti della casa che raccolgono polvere e che meritano qualche attenzione in più. Non è necessario pulirli tutti ogni giorno: spesso basta inserirli gradualmente nella normale routine, utilizzando pochi strumenti e senza complicare il lavoro.

Battiscopa e parte superiore delle porte

I battiscopa sono tra i punti che più facilmente vengono dimenticati. Osservandoli dall’alto possono sembrare puliti, ma basta abbassarsi leggermente per notare una sottile striscia di polvere lungo il bordo superiore.

Per eliminarla può essere utilizzato un panno asciutto o leggermente umido, facendolo scorrere lungo tutta la superficie. Quando lo sporco è più resistente, sui materiali compatibili si può preparare una soluzione con acqua tiepida e pochissimo sapone di Marsiglia.

Il panno deve essere ben strizzato, soprattutto quando il battiscopa è in legno o presenta una finitura delicata. Particolare attenzione va dedicata anche agli angoli, dove la polvere tende a fermarsi più facilmente.

Un’altra zona spesso trascurata è la parte superiore delle porte. Qui può formarsi una vera e propria striscia di polvere che rimane nascosta perché si trova al di sopra della normale altezza dello sguardo.

Per pulirla è sufficiente una microfibra, raccogliendo prima la polvere con movimenti lenti da un lato all’altro, senza farla cadere sul pavimento. Se rimangono piccoli residui aderenti, si può ripassare con un panno appena umido e completare con l’asciugatura.

Dietro e sotto il divano

Il retro del divano è un altro punto nel quale possono accumularsi polvere, capelli e piccoli residui, soprattutto quando il mobile si trova molto vicino alla parete.

Durante la normale pulizia del soggiorno si aspira generalmente la seduta e si passa sul pavimento visibile, ma lo spazio tra divano e muro può rimanere trascurato per molto tempo.

Quando è possibile farlo in sicurezza, il divano può essere spostato leggermente per raggiungere meglio la zona posteriore con l’aspirapolvere, evitando di trascinarlo e rischiare di graffiare il pavimento.

È utile controllare anche il rivestimento posteriore del divano. Se il materiale lo consente, può essere aspirato delicatamente con un accessorio adatto ai tessuti, senza strofinare o utilizzare prodotti non compatibili.

La situazione può essere ancora più evidente sotto il divano, dove finiscono facilmente briciole, capelli, pelucchi e piccoli oggetti.

In questa zona conviene iniziare con l’aspirapolvere, raccogliendo tutti i residui asciutti. Successivamente, quando il pavimento lo permette, si può utilizzare un panno o un mocio ben strizzato.

Non è necessario spostare completamente il divano ogni settimana, ma un controllo periodico permette di evitare che la polvere rimanga nascosta per mesi.

Gambe delle sedie e angoli delle stanze

Le gambe delle sedie vengono spesso trascurate perché durante la pulizia ci si concentra soprattutto sulla seduta e sullo schienale.

Eppure la parte inferiore può raccogliere polvere e piccoli segni dovuti al contatto con scarpe e piedi, soprattutto vicino al pavimento.

Per pulirle si può iniziare con un panno asciutto, eliminando la polvere dalla superficie. Quando necessario, si può effettuare un secondo passaggio con una microfibra appena umida, sempre rispettando il materiale.

Sulle sedie in legno, in particolare, è importante evitare di lasciare acqua sulla superficie.

Meritano attenzione anche i piedini sotto le gambe delle sedie, dove possono attaccarsi capelli e polvere. Quando la sedia viene spostata, questi residui rischiano di essere trascinati sul pavimento.

Un altro punto nel quale lo sporco si accumula facilmente è rappresentato dagli angoli delle stanze, soprattutto quelli nascosti dietro mobili, tende e porte.

In queste zone la polvere può formare piccoli accumuli che diventano progressivamente più evidenti.

Il metodo più semplice consiste nell’utilizzare la bocchetta stretta dell’aspirapolvere, raggiungendo bene il punto di incontro tra pavimento, parete e battiscopa.

Soltanto dopo aver eliminato lo sporco asciutto, se necessario, si può passare un panno leggermente umido.

Controllare gli angoli quando vengono spostate le tende o quando si cambia la disposizione dei mobili permette di individuare più facilmente la polvere nascosta.

Prese, interruttori e cavi

Anche le prese elettriche e gli interruttori possono raccogliere polvere, soprattutto lungo il bordo superiore.

In questo caso, però, è necessario prestare particolare attenzione perché si tratta di componenti elettrici.

Per la normale spolveratura è preferibile utilizzare un panno morbido e asciutto, limitandosi alle parti esterne facilmente accessibili.

Se è necessaria una pulizia più accurata, può essere utilizzato un panno appena umido e molto ben strizzato, evitando che acqua o prodotto possano penetrare nelle fessure. I detergenti non devono essere spruzzati direttamente sulle prese o sugli interruttori.

Un altro punto spesso dimenticato riguarda i cavi dietro alla televisione, al computer e vicino alle multiprese.

La polvere si deposita facilmente sulla loro superficie e, quando i cavi sono nascosti dietro i mobili, può rimanere lì per settimane.

Prima della pulizia è importante spegnere e scollegare in sicurezza gli apparecchi interessati. Successivamente si può utilizzare un panno asciutto, facendolo scorrere delicatamente lungo le parti accessibili dei cavi.

Quando la polvere è abbondante, è utile procedere dall’alto verso il basso, evitando di farla ricadere sulle zone già pulite.

Approfittare della pulizia per sistemare i cavi, senza tirare o forzare i collegamenti, può inoltre rendere più semplici gli interventi successivi.

Parte bassa dei mobili e sotto i tavoli

La parte inferiore dei mobili è un altro punto che viene controllato molto meno rispetto ai ripiani e alle superfici superiori.

Qui può formarsi una sottile patina di polvere, particolarmente evidente sui mobili scuri. Anche il bordo inferiore delle ante può raccogliere residui, soprattutto in cucina, dove viene toccato frequentemente.

Per la pulizia può essere utilizzata una microfibra asciutta o appena umida, passando lungo tutta la parte inferiore accessibile.

Se il mobile è in legno o presenta una finitura particolare, è importante utilizzare pochissima acqua e asciugare immediatamente.

L’ultimo punto riguarda la parte inferiore dei tavoli. Durante la normale pulizia viene generalmente lavato il piano superiore, ma sotto possono accumularsi polvere e piccoli residui sulle gambe, sulle traverse e lungo il bordo inferiore.

In questo caso è preferibile iniziare con un panno asciutto, pulendo prima la parte sotto il piano, poi le gambe e infine le eventuali traverse.

Quando necessario, sulle superfici compatibili, si può effettuare un secondo passaggio con un panno appena umido.

Vale la pena controllare anche il pavimento sotto il tavolo, dove possono rimanere briciole e polvere non raccolte durante una pulizia veloce.

Questi 10 punti della casa possono quindi raccogliere una quantità di polvere molto maggiore di quanto sembri. Battiscopa, parte superiore delle porte, retro e parte inferiore del divano, gambe delle sedie, angoli, prese, cavi, parte bassa dei mobili e zona sotto i tavoli sono tutte superfici che possono facilmente sfuggire alla normale spolveratura.

Non è necessario occuparsene ogni giorno. Può essere sufficiente inserire una o due di queste zone nelle pulizie periodiche, distribuendo il lavoro nel tempo.

In questo modo è possibile mantenere sotto controllo anche la polvere nascosta, senza trasformare ogni pulizia della casa in un intervento lungo e impegnativo.