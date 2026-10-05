Home / Pulizie / Gli angoli della finestra del bagno diventano scuri con la condensa

Dopo una doccia calda è normale trovare lo specchio appannato e qualche goccia sulle piastrelle, ma c’è un altro punto che merita attenzione: la finestra del bagno. Il vapore può condensare sul vetro e sull’infisso e l’acqua tende a raccogliersi soprattutto negli angoli e lungo le guarnizioni.

Se questa umidità rimane per molte ore, con il tempo possono comparire puntini e aloni scuri. Pulirli è importante, ma lo è altrettanto evitare che la zona continui a rimanere bagnata dopo ogni doccia. Sulle superfici compatibili, per intervenire sui primi segni superficiali si può utilizzare la comune acqua ossigenata al 3%, prestando particolare attenzione al materiale dell’infisso e delle guarnizioni.

Perché si scuriscono gli angoli

Il problema nasce soprattutto dalla condensa. Durante una doccia o un bagno caldo aumenta la quantità di vapore presente nell’ambiente. Quando questo incontra superfici più fredde, come vetri e infissi, può trasformarsi in piccole gocce d’acqua.

Non tutte le zone della finestra, però, asciugano alla stessa velocità. Negli angoli e nelle piccole scanalature l’acqua riesce a fermarsi più facilmente e può rimanere lì molto più a lungo.

Giorno dopo giorno, una zona continuamente umida può iniziare a presentare puntini scuri. Anche polvere e normale sporco presenti sull’infisso possono mescolarsi alla condensa, rendendo gli angoli ancora più evidenti.

Prima di intervenire è quindi utile osservare bene il punto interessato. Una semplice patina superficiale richiede un trattamento diverso da un problema di muffa esteso o ricorrente.

Prima eliminare la condensa

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto bisogna eliminare l’acqua presente sulla finestra. Un panno in microfibra asciutto può essere passato sul vetro, lungo il telaio e soprattutto negli angoli.

Se è presente della polvere, è preferibile rimuoverla prima di iniziare la pulizia umida. In caso contrario, acqua e polvere possono creare una patina grigiastra che finisce per accumularsi proprio nelle fessure.

È utile controllare anche la parte inferiore dell’infisso, dove le gocce che scendono dal vetro tendono naturalmente a raccogliersi.

Una volta asciugata la zona, si può capire meglio quali punti scuri sono rimasti e intervenire soltanto dove necessario, invece di bagnare inutilmente l’intera finestra.

Il metodo con acqua ossigenata

Sulle superfici compatibili si può provare la comune acqua ossigenata al 3%. Prima è comunque opportuno effettuare una piccola prova in una zona poco visibile, soprattutto in presenza di infissi colorati o finiture particolari.

Non serve versare il prodotto direttamente sull’infisso. È molto più semplice controllarne la quantità inumidendo un piccolo panno oppure un dischetto di cotone.

L’acqua ossigenata può essere applicata sui punti scuri e lasciata a contatto per qualche minuto. Negli angoli più stretti ci si può aiutare con un cotton fioc o con uno spazzolino morbido dedicato esclusivamente alle pulizie.

Non è necessario strofinare energicamente. Dopo il trattamento si passa un panno pulito leggermente inumidito con acqua e infine si asciuga accuratamente tutta la zona.

Attenzione alle guarnizioni

Le guarnizioni della finestra richiedono qualche cautela in più. Il loro materiale può essere diverso da quello dell’infisso e non è quindi opportuno trattarle automaticamente nello stesso modo.

Se sono semplicemente bagnate o impolverate, si può iniziare con un panno umido, seguito da un’asciugatura accurata. Eventuali prodotti vanno utilizzati soltanto dopo averne verificato la compatibilità con la guarnizione.

È importante anche non lasciare grandi quantità di acqua nelle scanalature e non versare prodotti nei meccanismi dell’infisso.

Quando una guarnizione presenta un annerimento profondo che ritorna rapidamente, continuare a strofinarla non risolve necessariamente il problema. Lo stesso vale se il materiale appare deteriorato, deformato o danneggiato.

In questi casi è importante capire se l’umidità è soltanto occasionale oppure se la zona rimane costantemente bagnata.

Evitare che tornino scuri

Pulire i puntini è soltanto metà del lavoro. Se ogni giorno negli stessi angoli rimane molta acqua, il problema può presentarsi nuovamente.

Dopo una doccia particolarmente calda può essere utile arieggiare il bagno e favorire il ricambio d’aria. Quando sulla finestra si forma molta condensa, eliminare le gocce con una microfibra richiede pochi secondi e impedisce che rimangano negli angoli per ore.

Particolare attenzione va dedicata alla parte inferiore del telaio e alle scanalature, perché sono i punti nei quali l’acqua tende naturalmente a fermarsi.

Se nonostante ventilazione e asciugatura gli aloni scuri ricompaiono rapidamente o interessano anche pareti e zone circostanti, il problema potrebbe essere legato a umidità persistente e richiedere di individuarne la causa, anziché continuare soltanto a pulire la superficie.