Home / Pulizie / Doccia / L’ingiallimento del tappetino antiscivolo parte quasi sempre da sotto

Il tappetino antiscivolo della doccia o della vasca può sembrare ancora pulito nella parte superiore e presentare invece tutt’altra situazione quando viene sollevato. La zona inferiore, soprattutto intorno alle ventose e tra i piccoli rilievi, può diventare progressivamente giallastra e mostrare una patina che una normale passata non riesce a eliminare.

Il motivo è legato soprattutto al contatto prolungato con acqua, residui di sapone e umidità. Se il tappetino rimane sempre nella stessa posizione, la parte sottostante asciuga molto più lentamente. Quando il materiale è chiaro, lavabile e compatibile, un trattamento con percarbonato di sodio può essere provato per intervenire sull’ingiallimento, rispettando sempre le indicazioni del tappetino e del prodotto.

Il problema è sotto

Dopo la doccia, la superficie superiore del tappetino rimane esposta all’aria e tende ad asciugarsi più facilmente. La parte inferiore, invece, resta aderente al piatto doccia o alla vasca e può trattenere acqua molto più a lungo.

Proprio qui finiscono anche piccole quantità di sapone, bagnoschiuma e altri residui trascinati dall’acqua. Giorno dopo giorno possono formare una patina che inizialmente passa inosservata perché completamente nascosta.

Il problema diventa evidente soltanto quando il tappetino viene sollevato. Nei modelli chiari si possono notare zone giallastre soprattutto lungo i bordi e nei punti in cui l’acqua rimane intrappolata.

Per questo la pulizia non dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla superficie sulla quale si appoggiano i piedi. Ogni volta che il tappetino viene lavato è importante capovolgerlo e controllare attentamente anche la parte inferiore.

Tra ventose e rilievi

Le ventose sono uno dei punti nei quali lo sporco riesce a nascondersi più facilmente. La loro forma crea infatti tanti piccoli spazi nei quali acqua e residui possono fermarsi senza essere raggiunti da una normale spugna.

Prima di pensare all’ingiallimento è quindi utile effettuare una pulizia completa. Il tappetino può essere lavato con acqua e un detergente compatibile con il materiale, utilizzando una spazzolina morbida per raggiungere gli spazi tra le ventose.

Lo stesso vale per eventuali scanalature e rilievi presenti sulla superficie. È preferibile lavorare con delicatezza, evitando spazzole eccessivamente dure che potrebbero rovinare il materiale o compromettere la forma delle ventose.

Terminata questa prima pulizia, diventa anche più semplice capire se il colore giallastro era dovuto principalmente a una patina superficiale oppure se il tappetino necessita di un trattamento più mirato.

L’ammollo al percarbonato

Se il tappetino è chiaro, lavabile e compatibile con il percarbonato, può essere effettuato un ammollo. Prima di procedere è fondamentale controllare le indicazioni del produttore, perché non tutti i materiali utilizzati per i tappetini antiscivolo tollerano gli stessi trattamenti o le stesse temperature.

Si prepara una bacinella con acqua alla temperatura consentita dal materiale e si aggiunge il percarbonato di sodio seguendo le dosi riportate sulla confezione. Non è necessario aumentare arbitrariamente la quantità nella speranza di ottenere un risultato migliore.

Il tappetino va immerso in modo che anche la parte inferiore rimanga a contatto con la soluzione. L’ammollo deve durare per il tempo indicato dal produttore del percarbonato, senza prolungarlo inutilmente.

Una volta terminato, il tappetino può essere nuovamente lavorato con una spazzolina morbida nei punti ancora segnati, prestando particolare attenzione alle ventose e ai bordi.

Quando il giallo resiste

Un ingiallimento presente da molto tempo potrebbe non sparire completamente dopo un solo trattamento. In questi casi è preferibile non aumentare senza criterio la quantità di prodotto e non ricorrere a sfregamenti particolarmente energici.

Il trattamento può eventualmente essere ripetuto, sempre se il materiale lo permette. Se invece il colore rimane invariato nonostante una pulizia accurata, potrebbe non trattarsi più soltanto di sporco superficiale.

Con il tempo alcuni materiali possono infatti cambiare colore e deteriorarsi. Quando il tappetino presenta anche zone indurite, crepe, ventose deformate o parti che non aderiscono più correttamente, continuare a cercare di sbiancarlo non risolve il problema principale.

Un tappetino antiscivolo deve prima di tutto svolgere correttamente la propria funzione. Se il materiale è molto deteriorato o non aderisce più bene alla superficie, è preferibile valutarne la sostituzione.

Non lasciarlo sempre a terra

Una delle abitudini più utili consiste nel non lasciare il tappetino continuamente aderente alla vasca o al piatto doccia, soprattutto quando sotto è ancora presente dell’acqua.

Dopo l’utilizzo può essere sollevato, risciacquato quando necessario e lasciato asciugare in una posizione che permetta all’aria di raggiungere anche la parte inferiore. In questo modo le ventose non rimangono per ore a contatto con una superficie bagnata.

Anche la vasca o il piatto doccia sottostante possono essere asciugati prima di riposizionare il tappetino. Rimetterlo sopra una superficie ancora piena d’acqua significa ricreare immediatamente le stesse condizioni che favoriscono la formazione della patina.

Periodicamente è inoltre utile capovolgerlo e controllare il colore delle ventose e dei bordi, senza aspettare che l’ingiallimento diventi molto evidente.

Il lato nascosto del tappetino antiscivolo merita quindi almeno la stessa attenzione di quello visibile. Una pulizia accurata tra ventose e rilievi, un eventuale ammollo al percarbonato sui materiali compatibili e soprattutto un’asciugatura che coinvolga entrambi i lati possono aiutare a evitare che proprio la parte inferiore diventi gialla molto prima del resto.