Home / Pulizie / Doccia / Il soffione spruzza storto quando il calcare chiude alcuni forellini

Può capitare di aprire la doccia e accorgersi che il soffione non spruzza più l’acqua in modo uniforme. Alcuni getti escono normalmente, mentre altri vengono deviati lateralmente oppure sembrano molto più deboli. A prima vista il soffione può sembrare pulito, ma osservando da vicino i piccoli forellini si possono notare depositi biancastri.

Il problema è spesso legato al calcare che si accumula negli ugelli. Quando l’acqua evapora, infatti, lascia una parte dei minerali presenti al suo interno, che con il tempo possono restringere le aperture. Per intervenire, sulle superfici compatibili, si può utilizzare una soluzione di acqua e acido citrico, evitando di forzare i forellini con strumenti appuntiti.

Perché l’acqua esce storta

Il soffione della doccia è formato da numerose piccole aperture attraverso le quali passa l’acqua. Quando tutti i forellini sono liberi, i getti seguono generalmente la direzione prevista dal modello.

Con il passare del tempo, però, intorno agli ugelli possono formarsi depositi minerali, soprattutto nelle abitazioni dove l’acqua è particolarmente dura.

Il calcare non deve necessariamente chiudere completamente un foro per creare problemi. A volte è sufficiente che si accumuli lungo un bordo per modificare la direzione dell’acqua.

È così che alcuni getti possono iniziare a spruzzare lateralmente, mentre altri diventano più sottili o irregolari.

Il problema può essere particolarmente evidente quando il soffione viene utilizzato frequentemente e le gocce rimangono ad asciugarsi sulla superficie dopo ogni doccia.

Prima di utilizzare un rimedio anticalcare conviene quindi osservare bene gli ugelli e capire se sono presenti depositi visibili oppure se l’irregolarità del getto potrebbe dipendere da un’altra causa.

Controllare gli ugelli

Il primo controllo riguarda proprio i forellini del soffione. Osservandoli da vicino è possibile individuare eventuali piccoli accumuli bianchi concentrati intorno alle aperture.

Quando il soffione presenta ugelli flessibili in silicone, alcuni modelli consentono di eliminare parte dei depositi superficiali semplicemente massaggiandoli delicatamente con le dita.

Questo movimento può aiutare a staccare le piccole incrostazioni che si trovano all’imboccatura dei forellini, senza utilizzare strumenti rigidi.

È comunque importante verificare che il produttore preveda questo tipo di manutenzione, perché non tutti i soffioni hanno la stessa struttura.

Se il calcare è più resistente, non conviene aumentare la pressione o cercare di raschiare gli ugelli. È preferibile utilizzare un trattamento che possa ammorbidire i depositi minerali prima della rimozione.

Il metodo con acido citrico

Quando il materiale del soffione è compatibile con i prodotti acidi, si può preparare una soluzione di acqua e acido citrico, rispettando le indicazioni riportate sulla confezione.

Non è necessario utilizzare una concentrazione eccessiva. L’obiettivo è ammorbidire il calcare presente intorno ai forellini, senza sottoporre inutilmente la superficie a un trattamento aggressivo.

Se il soffione non può essere rimosso, la soluzione può essere applicata localmente con un piccolo panno morbido, concentrandosi soltanto sulle zone interessate.

Quando invece il modello è removibile e il produttore consente questo tipo di trattamento, si può effettuare un breve ammollo nella soluzione di acido citrico, limitandolo alle parti compatibili.

Non bisogna lasciare il soffione immerso per ore pensando di ottenere automaticamente un risultato migliore. Il tempo di contatto deve rispettare le indicazioni del prodotto e del materiale.

Particolare attenzione va dedicata ai soffioni neri, dorati, colorati o con finiture particolari, perché alcuni rivestimenti possono essere sensibili agli acidi.

In presenza di materiali non compatibili, è preferibile evitare l’acido citrico e seguire il metodo di pulizia previsto dal produttore.

Liberare i forellini

Dopo aver ammorbidito i depositi, si può procedere con la pulizia degli ugelli del soffione, utilizzando una spazzolina dalle setole morbide.

La spazzolina va passata delicatamente intorno alle aperture, senza esercitare una pressione eccessiva. Lo scopo è eliminare il calcare superficiale, non modificare la forma dei forellini.

È importante evitare aghi, coltelli, punte metalliche e altri strumenti appuntiti. Inserirli negli ugelli potrebbe deformare le aperture, danneggiare eventuali parti in silicone oppure rovinare la finitura.

Quando sono presenti ugelli flessibili e il produttore lo consente, si può ripetere il leggero massaggio con le dita per aiutare a staccare i depositi ormai ammorbiditi.

Terminata la pulizia, il soffione deve essere risciacquato accuratamente con acqua pulita, eliminando ogni residuo di acido citrico.

Se era stato rimosso, va rimontato seguendo le indicazioni del modello. Successivamente si può aprire la doccia e lasciare scorrere l’acqua per verificare che i getti siano tornati regolari.

Se alcuni forellini continuano a spruzzare lateralmente, non è necessario ripetere indefinitamente il trattamento. Potrebbe essere presente un’ostruzione differente oppure un problema che richiede un controllo specifico.

Evitare nuove ostruzioni

Una volta eliminato il calcare, il modo più semplice per limitarne la ricomparsa è evitare che grandi quantità d’acqua rimangano ad asciugarsi continuamente sul soffione.

Dopo la doccia, quando possibile, può essere utile passare un panno morbido e asciutto sulla superficie esterna, soprattutto intorno agli ugelli.

Non è necessario effettuare ogni volta una pulizia approfondita. Anche un controllo periodico dei forellini permette di individuare i primi depositi bianchi prima che diventino più resistenti.

Se il soffione presenta ugelli in silicone progettati per essere puliti manualmente, questi possono essere controllati e massaggiati delicatamente secondo le indicazioni del produttore.

Quando invece il getto rimane irregolare anche dopo la pulizia, è importante considerare che il problema potrebbe non dipendere soltanto dal calcare esterno.

In alcuni casi possono essere presenti residui all’interno del soffione oppure altre condizioni che richiedono una manutenzione differente. Per questo non conviene tentare di smontare componenti non previsti dal manuale.