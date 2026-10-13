Home / Pulizie / Il fondo della pattumiera diventa appiccicoso quando il sacchetto perde

Può capitare di togliere il sacchetto della spazzatura e trovare sul fondo della pattumiera una patina appiccicosa, qualche goccia di liquido e un odore poco gradevole. Il problema si presenta soprattutto quando il sacchetto ha una piccola perdita che passa inosservata e i residui rimangono all’interno del secchio per diversi giorni.

Una semplice passata con la carta non sempre è sufficiente, soprattutto quando i liquidi si sono asciugati e hanno formato uno strato aderente alla plastica. In questi casi può essere utile una pulizia con acqua calda e sapone molle, un rimedio casalingo che aiuta a rimuovere lo sporco grasso e la patina appiccicosa senza ricorrere necessariamente a prodotti aggressivi.

Quando il sacchetto perde

Anche un sacchetto apparentemente integro può presentare una piccola perforazione sul fondo oppure lungo una delle saldature. Basta la presenza di residui alimentari umidi o di un contenitore che perde per far arrivare qualche goccia all’interno della pattumiera.

Il problema è che questi liquidi non vengono sempre notati immediatamente. Il sacchetto rimane al suo posto e, nel frattempo, sul fondo possono depositarsi residui di cibo, sostanze grasse e liquidi.

Con il passare dei giorni, una parte dell’acqua evapora mentre lo sporco rimane attaccato alla plastica. È così che può formarsi quella patina viscida o appiccicosa che non scompare semplicemente sostituendo il sacchetto.

Inoltre, i residui organici possono contribuire alla comparsa di cattivi odori, soprattutto quando la pattumiera si trova in una zona calda della cucina.

Per questo, quando si avverte un odore insolito anche dopo aver cambiato il sacchetto, conviene controllare il fondo del contenitore prima di utilizzare profumatori o altri rimedi.

Prima eliminare i residui

Prima di iniziare il lavaggio è importante svuotare completamente la pattumiera e controllare cosa è rimasto sul fondo.

Se sono presenti liquidi, possono essere raccolti con alcuni fogli di carta assorbente. È preferibile procedere delicatamente, evitando di distribuire ulteriormente lo sporco sulle pareti interne.

Anche eventuali briciole, frammenti e residui alimentari devono essere eliminati prima di aggiungere acqua.

Quando la patina è ormai asciutta, non è necessario cercare di raschiarla immediatamente. Una prima passata con un panno inumidito con acqua calda, ma non bollente, può aiutare ad ammorbidirla.

L’acqua non deve essere eccessivamente calda, soprattutto se la pattumiera è realizzata in plastica sottile o presenta componenti che potrebbero deformarsi.

Una volta rimosso lo sporco più evidente, si può procedere con una pulizia più accurata.

Il metodo con sapone molle

Per eliminare la patina aderente si può preparare una bacinella con acqua calda e una piccola quantità di sapone molle.

Non serve utilizzare molto prodotto. Il sapone deve sciogliersi nell’acqua creando una soluzione leggermente saponata, sufficiente per lavorare sullo sporco grasso presente sul fondo.

Una spugna morbida dedicata alla pulizia della pattumiera può essere immersa nella soluzione e passata sulle superfici interne, insistendo soprattutto dove la plastica risulta appiccicosa.

Se la patina è particolarmente resistente, la zona può essere lasciata leggermente inumidita con la soluzione per qualche minuto, quando il materiale lo consente. Questo permette di ammorbidire ulteriormente i residui prima di ripassare la spugna.

Non è necessario strofinare con forza o utilizzare pagliette abrasive. Sulla plastica, infatti, potrebbero formarsi piccoli graffi nei quali lo sporco finirebbe per fermarsi ancora più facilmente.

Dopo aver eliminato la patina, la soluzione deve essere rimossa accuratamente con acqua pulita.

Se al tatto il fondo continua a risultare scivoloso, potrebbe essere rimasto troppo sapone. In questo caso è preferibile ripassare con acqua anziché aggiungere altro prodotto.

Pulire fondo e angoli

La parte centrale del secchio è generalmente semplice da raggiungere. Gli angoli interni della pattumiera, invece, possono trattenere residui anche dopo un lavaggio apparentemente accurato.

Quando il contenitore presenta un fondo con bordi rialzati o piccole giunture, i liquidi possono fermarsi proprio lungo il perimetro.

Per raggiungere questi punti può essere utilizzata una spazzolina morbida, leggermente inumidita con la soluzione di acqua e sapone molle. Le setole permettono di seguire gli angoli senza dover utilizzare oggetti appuntiti.

È utile controllare anche la parte inferiore delle pareti interne, dove qualche residuo potrebbe essersi asciugato dopo essere colato dal sacchetto.

Una volta pulito l’interno, conviene osservare anche la base esterna della pattumiera. Se una perdita è arrivata fino al pavimento, sotto il contenitore potrebbe essere rimasta una piccola zona appiccicosa.

In questo caso si pulisce la base esterna e, se necessario, anche il pavimento sottostante con un metodo compatibile con il materiale.

Asciugare prima del sacchetto

Dopo aver lavato la pattumiera, è importante non inserire immediatamente un nuovo sacchetto quando il fondo è ancora bagnato.

L’acqua rimasta sotto il sacchetto potrebbe infatti ristagnare, soprattutto se il contenitore viene richiuso subito con il coperchio.

Una volta terminato il risciacquo, la pattumiera può essere capovolta per far sgocciolare l’acqua in eccesso. Successivamente è utile passare un panno asciutto, insistendo sul fondo e negli angoli.

Prima di inserire un nuovo sacchetto bisogna verificare che tutte le superfici siano completamente asciutte.

Questa attenzione è particolarmente importante quando la pattumiera presenta scanalature o un fondo non perfettamente liscio, dove qualche goccia può rimanere nascosta.

Per evitare che il problema si ripresenti, conviene inoltre controllare periodicamente il fondo quando si cambia il sacchetto. Bastano pochi secondi per individuare una piccola perdita prima che i residui si asciughino e diventino più difficili da eliminare.