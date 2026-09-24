Home / Pulizie / Le fughe dietro il lavandino diventano scure prima delle altre

Le fughe dietro il lavandino possono cambiare colore molto prima di quelle presenti nel resto del bagno. All’inizio si nota soltanto qualche punto leggermente più scuro, ma con il passare del tempo l’intera zona può assumere un aspetto grigiastro che rimane evidente anche dopo aver pulito le piastrelle.

Il motivo è abbastanza semplice: quella parte della parete viene raggiunta continuamente da schizzi d’acqua, sapone e altri piccoli residui. Le piastrelle si puliscono facilmente con una passata, mentre lo sporco tende a fermarsi maggiormente nelle fughe. Per recuperarle può essere utile un trattamento mirato con il bicarbonato, accompagnato da una pulizia delicata e soprattutto da una buona asciugatura finale.

Perché si scuriscono

La zona immediatamente dietro al lavandino viene bagnata diverse volte durante la giornata. Lavando le mani, il viso o semplicemente utilizzando il rubinetto, piccole gocce raggiungono inevitabilmente le piastrelle e le fughe.

Quando l’acqua evapora, possono rimanere residui di sapone e sporco. Il problema diventa più evidente proprio sulle fughe chiare, dove anche una piccola variazione di colore risalta immediatamente.

A differenza della superficie liscia delle piastrelle, la fuga può avere una consistenza più porosa e trattenere più facilmente i residui. Una normale passata con il panno, quindi, può lasciare intatto proprio lo sporco presente nelle piccole irregolarità.

Anche la posizione contribuisce al problema. Dietro il rubinetto e negli angoli più stretti è più difficile passare regolarmente un panno, quindi alcune zone possono rimanere umide più a lungo rispetto al resto della parete.

Il metodo con bicarbonato

Quando le fughe hanno assunto un aspetto grigiastro, può essere preparata una semplice pasta di bicarbonato e acqua. È sufficiente aggiungere pochissima acqua al bicarbonato, mescolando fino a ottenere un composto abbastanza denso da rimanere sulla zona da trattare.

La pasta può essere distribuita direttamente sulle fughe e lasciata a contatto per alcuni minuti. Non è necessario ricoprire tutta la parete: il trattamento può essere concentrato esclusivamente sui punti che risultano più scuri.

Successivamente si può utilizzare uno spazzolino dedicato alle pulizie, lavorando con movimenti delicati lungo la linea della fuga. Non serve esercitare una pressione eccessiva, soprattutto quando le fughe sono vecchie o mostrano già piccoli segni di deterioramento.

Il bicarbonato offre una leggera azione abrasiva e può aiutare a rimuovere lo sporco superficiale. Se il colore scuro non cambia dopo la pulizia, però, è preferibile non continuare a strofinare con forza.

Pulire negli angoli

Uno dei punti più difficili è quello immediatamente dietro la base del rubinetto, dove lo spazio disponibile può essere molto ridotto. Proprio qui possono accumularsi gocce, residui di sapone e una patina che una normale spugna non riesce a raggiungere.

Uno spazzolino piccolo permette di lavorare con maggiore precisione, raggiungendo anche gli angoli tra piastrella e lavabo. La pasta di bicarbonato può essere applicata direttamente sulle setole oppure sulla fuga, utilizzandone una quantità minima.

È utile controllare anche le giunzioni laterali e la zona nella quale il lavabo incontra la parete. In questi punti può essere presente del silicone, che non va trattato come una normale fuga. Se il silicone è ormai annerito in profondità o deteriorato, strofinarlo continuamente potrebbe non essere sufficiente a recuperarlo.

La pulizia deve quindi rimanere mirata, distinguendo sempre le fughe cementizie dalle altre finiture presenti intorno al lavandino.

Risciacquare bene

Dopo aver lavorato con il bicarbonato, è importante eliminare completamente il prodotto. Se viene lasciato asciugare sulle piastrelle può formare una patina bianca, soprattutto sulle superfici scure o lucide.

Un panno in microfibra inumidito con acqua pulita può essere passato più volte sulla zona, risciacquandolo quando necessario. Negli angoli può essere utile utilizzare un panno più piccolo, così da raggiungere facilmente anche la parte dietro il rubinetto.

Una volta eliminati tutti i residui, la zona dovrebbe essere controllata nuovamente. Se qualche punto necessita di un secondo trattamento, è preferibile ripetere l’operazione in maniera delicata anziché utilizzare spugne particolarmente abrasive.

Terminato il risciacquo, piastrelle e fughe possono essere asciugate con un panno pulito.

Tenerle asciutte

Dopo la pulizia, una delle abitudini più utili consiste nel non lasciare continuamente acqua dietro il lavandino. Non è necessario asciugare l’intera parete dopo ogni utilizzo, ma eliminare gli schizzi più evidenti richiede soltanto pochi secondi.

Particolare attenzione può essere dedicata alla zona dietro il rubinetto, dove l’acqua tende a fermarsi più facilmente. Un piccolo panno in microfibra permette di asciugare rapidamente la superficie e impedisce che le gocce rimangano lì per molte ore.

Anche una buona ventilazione del bagno favorisce un’asciugatura più rapida dopo l’utilizzo del lavandino e della doccia.

Le fughe dietro il lavandino tendono inevitabilmente a sporcarsi prima di quelle presenti nelle zone meno esposte all’acqua. Una pasta di bicarbonato, uno spazzolino e una pulizia delicata permettono di intervenire sugli aloni superficiali, mentre asciugare periodicamente gli schizzi aiuta a evitare che lo sporco torni ad accumularsi rapidamente proprio negli stessi punti.