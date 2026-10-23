Home / Pulizie / Il lavandino ha una patina ruvida anche quando sembra perfettamente bianco

Il lavandino del bagno può sembrare perfettamente pulito, senza macchie o aloni evidenti, ma basta passare una mano sulla superficie per accorgersi che non è completamente liscia. In alcuni punti si percepisce una leggera ruvidità, soprattutto vicino allo scarico e alla base del rubinetto.

Il problema può dipendere da una patina di calcare, sapone e dentifricio che si accumula gradualmente sulla ceramica. Questi residui non sempre modificano il colore del lavandino, ma possono creare uno strato sottile che una normale passata non riesce a eliminare. Prima di intervenire è quindi importante capire se si tratta di sporco superficiale oppure di depositi minerali.

Perché il lavandino è ruvido

Ogni volta che viene utilizzato il lavandino, piccole quantità di acqua, sapone e dentifricio rimangono sulla superficie. Anche quando la ceramica viene risciacquata, alcuni residui possono fermarsi nei punti dove l’acqua scorre più lentamente.

Con il passare del tempo può formarsi una patina sottile e poco visibile, che rende alcune zone meno lisce rispetto al resto del lavabo.

Una delle cause più comuni è il calcare lasciato dall’acqua. Quando le gocce evaporano, parte dei minerali disciolti rimane sulla superficie, formando piccoli depositi che possono sovrapporsi.

Il fenomeno è particolarmente evidente intorno allo scarico, lungo i bordi e vicino alla base del rubinetto.

Non sempre, però, la ruvidità dipende soltanto dal calcare. Anche i residui di sapone e dentifricio possono contribuire alla formazione di una patina aderente.

Per questo non conviene utilizzare immediatamente un anticalcare. È preferibile eliminare prima lo sporco superficiale e verificare se la sensazione ruvida diminuisce.

Prima eliminare il sapone

Il primo passaggio consiste nel pulire accuratamente il lavandino utilizzando acqua tiepida e un panno morbido in microfibra.

Il panno deve essere inumidito e passato lentamente sulla superficie, insistendo soprattutto nei punti dove si percepisce la patina.

Particolare attenzione va dedicata alla zona intorno allo scarico, dove possono fermarsi piccoli residui di dentifricio, e alla parte posteriore del lavandino, vicino al rubinetto.

Se il panno raccoglie dello sporco, è importante risciacquarlo frequentemente per evitare di distribuirlo nuovamente sulla ceramica.

Terminata questa prima pulizia, il lavandino va risciacquato e asciugato con una microfibra pulita.

A questo punto è possibile controllare nuovamente la superficie. Se la ruvidità è diminuita, probabilmente una parte del problema era dovuta ai residui superficiali.

Se invece rimangono zone ruvide, soprattutto dove l’acqua tende ad asciugarsi, potrebbe essere presente un deposito minerale più resistente.

Il rimedio con acido citrico

Quando la patina ruvida è dovuta al calcare e il materiale del lavandino è compatibile, si può utilizzare una soluzione di acqua e acido citrico.

Il prodotto deve essere diluito seguendo le indicazioni riportate sulla confezione, evitando concentrazioni inutilmente elevate.

La soluzione può essere applicata con un panno morbido appena inumidito, concentrandosi soltanto sulle zone interessate.

È preferibile non versare abbondantemente il prodotto su tutto il lavandino, soprattutto vicino alla base del rubinetto e alle eventuali giunture.

Quando il materiale lo consente, la soluzione può rimanere a contatto per un breve periodo, rispettando sempre le indicazioni del produttore.

Successivamente si passa delicatamente una microfibra, senza esercitare troppa pressione, per favorire la rimozione dei depositi di calcare.

Terminato il trattamento, il lavandino deve essere risciacquato accuratamente con acqua pulita e asciugato.

È importante ricordare che l’acido citrico non è adatto a tutte le superfici. Deve essere evitato su marmo, travertino e pietre naturali sensibili agli acidi. Anche ceramiche con rivestimenti particolari e rubinetterie delicate richiedono una verifica della compatibilità.

Se la ruvidità rimane

Se dopo aver eliminato lo sporco superficiale e trattato gli eventuali depositi minerali il lavandino continua a risultare ruvido, potrebbe non trattarsi soltanto di calcare.

In alcuni casi possono essere presenti incrostazioni più resistenti, mentre in altri la superficie potrebbe aver subito un’alterazione della finitura.

Una ceramica con rivestimento deteriorato, per esempio, può presentare zone meno lisce che non tornano uniformi semplicemente utilizzando un prodotto anticalcare.

In questi casi è importante evitare di aumentare la forza durante la pulizia.

Spugne abrasive, pagliette metalliche e bicarbonato utilizzato come pasta abrasiva potrebbero peggiorare la situazione, soprattutto sulle finiture più delicate.

Se la patina non cambia dopo un trattamento compatibile con il materiale, è preferibile interrompere i tentativi ripetuti e verificare le indicazioni di manutenzione del lavandino.

La differenza fondamentale è distinguere una patina rimovibile da una superficie che ha perso parte della sua finitura originale.

Evitare che la patina ritorni

Per limitare la formazione di nuovi depositi è utile prestare attenzione soprattutto ai punti nei quali rimangono acqua, sapone e dentifricio.

Dopo l’utilizzo del lavandino, quando possibile, conviene eliminare i residui più evidenti con un breve risciacquo.

Un altro accorgimento consiste nell’asciugare le gocce d’acqua vicino alla base del rubinetto, intorno allo scarico e lungo i bordi.

Questo permette di ridurre la quantità di minerali che rimangono sulla superficie quando l’acqua evapora.

Anche durante la normale pulizia è importante non utilizzare quantità eccessive di detergente. Un prodotto non risciacquato completamente può lasciare una nuova patina, rendendo il lavandino meno uniforme al tatto.