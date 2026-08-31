Home / Pulizie / Lavello / Quel cerchio di calcare intorno allo scarico del lavello si può togliere così

Intorno allo scarico del lavello si forma spesso un cerchio biancastro difficile da ignorare. All’inizio può sembrare un semplice alone, ma con il passare dei giorni tende a diventare sempre più evidente, soprattutto se l’acqua è molto calcarea. È proprio in quella zona, tra il bordo della piletta e la superficie del lavello, che le gocce ristagnano più facilmente e lasciano depositi minerali una volta asciutte.

Quando il calcare è ancora leggero, può bastare una pulizia normale. Se invece si è formato un bordo più spesso e ruvido, può essere utile lasciarlo prima ammorbidire con un piccolo impacco anticalcare. In questo modo il prodotto rimane a contatto proprio con la zona interessata e la successiva pulizia diventa molto più semplice.

Perché si forma proprio lì

La zona intorno alla piletta è uno dei punti in cui l’acqua tende a fermarsi più a lungo. Dopo aver lavato piatti, bicchieri o pentole, qualche goccia rimane quasi sempre attorno allo scarico e, evaporando, lascia sulla superficie una parte dei minerali contenuti nell’acqua.

Lavaggio dopo lavaggio, questi residui si sovrappongono e formano il classico cerchio di calcare, spesso accompagnato anche da tracce di sapone e sporco. È per questo che a volte il bordo appare non solo bianco, ma anche leggermente opaco o ruvido.

Sui lavelli scuri il contrasto si nota molto di più, mentre su quelli in acciaio può comparire una patina che toglie brillantezza proprio intorno alla piletta. Intervenire prima che il deposito diventi spesso aiuta a evitare di dover strofinare troppo.

Preparare l’impacco

Per ammorbidire il calcare si può preparare una soluzione con acqua e acido citrico. Una proporzione semplice consiste nello sciogliere circa 100 grammi di acido citrico in un litro d’acqua, oppure 50 grammi in mezzo litro se ne serve meno.

Una volta sciolto completamente, si prende un pezzo di carta da cucina o un dischetto di cotone e lo si inumidisce con la soluzione. Il materiale deve essere ben bagnato, ma non tanto da far colare il liquido ovunque.

A questo punto si appoggia il piccolo impacco direttamente sul bordo dello scarico, seguendo il cerchio di calcare e cercando di coprirlo il più possibile. Questo passaggio è utile perché permette alla soluzione di restare a contatto con il deposito invece di scivolare subito via.

Si lascia agire per 5-10 minuti, senza aspettare che la carta si asciughi completamente. Se il calcare è molto evidente, si può controllare il risultato e ripetere eventualmente una seconda applicazione.

Togliere il deposito

Trascorso il tempo di posa, l’impacco può essere rimosso e la zona va passata con una spugna morbida o un panno in microfibra. Il calcare ormai ammorbidito dovrebbe staccarsi più facilmente, soprattutto lungo il bordo della piletta.

Nei punti molto stretti può essere utile uno spazzolino a setole morbide, lavorando con movimenti piccoli e delicati. Non serve fare pressione eccessiva: se il deposito resiste, è meglio ripetere l’impacco piuttosto che cercare di raschiarlo via.

Sono da evitare lame, spugne metalliche e utensili appuntiti, perché possono graffiare la superficie del lavello o la finitura della piletta.

Una volta rimosso il bordo bianco, si passa un panno pulito per controllare se sono rimasti piccoli residui nelle fessure o intorno allo scarico.

Risciacquare e asciugare

Dopo il trattamento bisogna risciacquare accuratamente con acqua pulita. In questo modo vengono eliminati sia il calcare sciolto sia eventuali residui della soluzione utilizzata.

Subito dopo è utile asciugare la zona con un panno morbido e asciutto, insistendo proprio intorno alla piletta. Lasciare di nuovo le gocce ferme sul bordo significherebbe ricreare rapidamente le condizioni che favoriscono la formazione del cerchio bianco.

L’asciugatura è particolarmente utile sui lavelli scuri e su quelli in acciaio, dove gli aloni si notano subito. Anche una passata veloce dopo l’uso può aiutare a mantenere la zona più pulita e brillante.

Evitare che torni subito

Non è necessario fare l’impacco ogni settimana. Se il calcare viene tenuto sotto controllo, basta una pulizia normale e soprattutto evitare che l’acqua ristagni per ore attorno allo scarico.

Dopo aver utilizzato il lavello può essere utile passare rapidamente un panno asciutto sul bordo della piletta, soprattutto nelle zone dove l’acqua è molto dura. È un gesto semplice, ma riduce la quantità di minerali che restano sulla superficie dopo l’evaporazione.

Anche eliminare regolarmente i residui di sapone aiuta, perché calcare e detergenti possono sovrapporsi e creare una patina più difficile da togliere.

Quando invece il cerchio di calcare intorno allo scarico è già ben visibile, l’impacco con acido citrico può essere un modo pratico per ammorbidire il deposito e rimuoverlo senza strofinare a lungo. Pochi minuti di posa e una buona asciugatura finale sono spesso sufficienti per far tornare più pulita proprio una delle zone del lavello che si sporca più facilmente.