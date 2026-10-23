Home / Pulizie / Le macchie di ruggine sul lavandino non vanno trattate come il calcare

Una piccola macchia arancione sul lavandino può comparire quasi all’improvviso, magari vicino allo scarico oppure nel punto in cui viene appoggiato abitualmente un oggetto. All’inizio sembra un semplice alone, ma dopo la normale pulizia continua a rimanere lì, con quel colore marroncino che risalta soprattutto sulla ceramica bianca.

Spesso queste macchie vengono confuse con il calcare, ma la loro origine può essere completamente diversa. La ruggine è legata al ferro e può arrivare da oggetti metallici, componenti corrosi oppure da depositi presenti nell’acqua. Prima di cercare di eliminarla, quindi, è importante capire da dove proviene.

Quelle macchie arancioni

Il calcare lascia generalmente depositi biancastri, soprattutto dove l’acqua evapora. Le macchie di ruggine, invece, possono avere un colore che varia dal giallo-arancione al marrone scuro.

Una delle differenze più evidenti riguarda la posizione. Il calcare tende a formarsi lungo i bordi del rubinetto e nelle zone continuamente bagnate, mentre la ruggine può comparire anche in un punto molto preciso, per esempio sotto un oggetto metallico.

Il colore rappresenta un indizio importante, ma non basta per riconoscere con certezza il deposito. Anche altre sostanze possono lasciare macchie giallastre sulla ceramica.

Quando si nota un alone arancione, conviene quindi osservare se si trova vicino a uno scarico metallico, a un accessorio oppure in una zona dove l’acqua ristagna.

Il ferro può arrivare dall’acqua

Non sempre la ruggine proviene da un oggetto appoggiato sul lavandino. In alcuni casi, l’acqua può contenere ferro disciolto o particelle provenienti dalle tubature.

Quando l’acqua rimane sulla superficie e successivamente evapora, questi residui possono contribuire alla comparsa di depositi giallastri o arancioni.

Il problema può diventare evidente soprattutto intorno allo scarico, dove l’acqua passa continuamente, oppure nelle zone in cui rimangono piccole gocce.

Se le macchie ricompaiono frequentemente anche senza oggetti metallici nelle vicinanze, potrebbe essere utile verificare la presenza di ferro nell’acqua o eventuali problemi delle tubature.

In queste situazioni pulire il lavandino elimina il deposito, ma non necessariamente la causa. Finché il ferro continua ad arrivare con l’acqua, le macchie potrebbero ripresentarsi.

Quando è colpa degli oggetti

Una delle cause più comuni delle macchie di ruggine è il contatto prolungato tra una superficie bagnata e un oggetto metallico soggetto a corrosione.

Può succedere con piccoli accessori da bagno, contenitori con parti metalliche oppure oggetti lasciati vicino al rubinetto.

Quando il metallo rimane umido, può iniziare a corrodersi e trasferire sulla ceramica un deposito arancione. A volte basta sollevare l’oggetto per trovare un piccolo cerchio marrone esattamente nel punto in cui era appoggiato.

In questo caso la prima cosa da fare è controllare l’accessorio. Se presenta segni di corrosione, continuare a pulire il lavandino senza intervenire sull’oggetto significa rischiare di ritrovare la stessa macchia.

Particolare attenzione meritano anche le parti metalliche intorno allo scarico. Se mostrano segni di deterioramento, potrebbe essere proprio da lì che provengono i residui.

Eliminare la ruggine

Quando la macchia è un deposito superficiale di ruggine e il lavandino è compatibile con i prodotti acidi, si può valutare un trattamento localizzato con acido citrico diluito in acqua.

L’acido citrico può aiutare a sciogliere alcuni depositi di ferro, ma il risultato dipende dal tipo di macchia e dal materiale sul quale si è formata.

La soluzione deve essere preparata secondo le indicazioni del prodotto e applicata soltanto sulla zona interessata, preferibilmente con un piccolo panno.

Dopo un breve tempo di contatto, consentito dalla superficie, il deposito può essere lavorato delicatamente e successivamente rimosso con acqua pulita.

È importante verificare la compatibilità prima del trattamento. Marmo, travertino e pietre naturali sensibili agli acidi non devono essere trattati con acido citrico. Anche alcune finiture metalliche e rivestimenti particolari possono danneggiarsi.

Se la macchia non diminuisce, non conviene aumentare la concentrazione o strofinare con forza. Potrebbe essere necessario un trattamento specifico per la ruggine, compatibile con il materiale del lavandino.

Se il metallo è corroso

Esiste una differenza importante tra una macchia di ruggine depositata sulla ceramica e la corrosione di un componente metallico del lavandino.

Nel primo caso lo sporco può essere rimosso dalla superficie. Nel secondo, invece, il problema riguarda il materiale stesso.

Se la piletta, una ghiera o un altro componente presenta corrosione, la semplice pulizia non può ripristinare il metallo deteriorato.

Quando compaiono sfaldamenti, piccoli fori o parti metalliche rovinate, è necessario valutare la sostituzione del componente interessato.

Per evitare nuove macchie conviene inoltre non lasciare oggetti metallici bagnati sul lavandino e controllare gli accessori che mostrano i primi segni di ruggine.