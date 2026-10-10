Home / Pulizie / Pavimenti / Il balcone resta macchiato dopo la pioggia anche quando viene lavato

Dopo una giornata di pioggia il pavimento del balcone può sembrare semplicemente bagnato, ma il problema diventa evidente quando l’acqua si asciuga. Restano aloni, strisce grigiastre e macchie concentrate soprattutto negli angoli o nei punti dove l’acqua tende a fermarsi.

La pioggia, infatti, non porta necessariamente via lo sporco. Può trascinare polvere, terra e residui presenti sul balcone, concentrandoli in alcune zone. Se si lava immediatamente il pavimento senza eliminare prima tutto ciò che è rimasto a secco, si rischia di continuare a spostare la stessa patina. Sulle superfici compatibili può essere utile una soluzione molto leggera di acqua tiepida e sapone molle.

Cosa lascia la pioggia

Quando piove, l’acqua incontra tutto ciò che si è depositato sul balcone nei giorni precedenti. Polvere portata dal vento, terra proveniente dai vasi e sporco esterno possono mescolarsi all’acqua e spostarsi verso i punti più bassi.

Quando il balcone asciuga, l’acqua evapora ma parte dello sporco trascinato dalla pioggia rimane sulla superficie.

È per questo che alcune macchie sembrano seguire il percorso dell’acqua. Possono comparire vicino alla ringhiera, lungo le fughe, negli angoli o intorno ai punti nei quali si formano piccole pozzanghere.

Anche lavare velocemente il pavimento può non risolvere il problema se terra e polvere sono ancora presenti. Prima dell’acqua conviene quindi effettuare un passaggio completamente diverso.

Prima tutto a secco

Il balcone dovrebbe essere lasciato asciugare abbastanza da poter eliminare lo sporco prima a secco, quando le condizioni lo consentono.

Con una scopa si raccolgono terra, foglie, polvere e piccoli residui, partendo dagli angoli e procedendo verso una zona centrale. Se il tipo di sporco e lo spazio lo permettono, può essere utilizzato anche un aspiratore adatto.

Particolare attenzione va dedicata alle fughe e alla zona vicina ai vasi, perché la terra bagnata può asciugarsi formando piccoli accumuli difficili da notare.

Questo passaggio evita soprattutto di trasformare la successiva acqua di lavaggio in una miscela grigiastra da trascinare da una parte all’altra del balcone.

Soltanto quando il grosso dello sporco asciutto è stato eliminato conviene procedere con il lavaggio.

Il metodo con sapone molle

Sui pavimenti compatibili si può preparare una bacinella con acqua tiepida e pochissimo sapone molle. Non serve ottenere molta schiuma: il prodotto deve essere ben diluito.

Si utilizza quindi un panno o uno strumento adatto al pavimento, lavorando una zona alla volta. Nei punti dove la pioggia ha lasciato una patina più evidente si può effettuare qualche passaggio in più, senza aumentare automaticamente la quantità di sapone.

Se l’acqua diventa rapidamente scura, è preferibile cambiarla. Continuare a lavare con acqua ormai piena di terra e polvere può essere proprio uno dei motivi per cui, una volta asciutto, il balcone continua a presentare strisce e aloni.

Terminata la pulizia, quando necessario, si può effettuare un secondo passaggio con acqua pulita per eliminare eventuali residui di sapone.

Anche in questo caso utilizzare troppo prodotto sarebbe controproducente: si eliminerebbe la patina lasciata dalla pioggia per sostituirla con una patina di sapone.

Quando restano gli aloni

Se dopo l’asciugatura alcune zone continuano a essere macchiate, prima di ripetere tutto il lavaggio conviene osservarle con attenzione.

Una striscia grigiastra potrebbe indicare che è rimasto dello sporco. Una superficie leggermente appiccicosa, invece, può essere il risultato di troppo sapone. In quest’ultimo caso è meglio provare su una piccola zona con sola acqua e un panno pulito.

Bisogna considerare anche ciò che si trova sopra il balcone. Un vaso che perde terra, un sottovaso che trabocca durante la pioggia o l’acqua che scende da una superficie particolarmente sporca possono creare nuovamente la stessa macchia dopo ogni temporale.

Non tutte le alterazioni, inoltre, sono sporco superficiale. Se una macchia rimane identica nonostante la pulizia, potrebbe essersi formata nel materiale oppure essere legata a depositi differenti. Continuare a strofinare con maggiore forza non è necessariamente la soluzione.

Attenzione al pavimento

Prima di utilizzare il sapone molle bisogna sempre considerare il materiale del balcone. Piastrelle resistenti, pietra, cotto e altre pavimentazioni esterne non devono essere trattate automaticamente nello stesso modo.

In particolare, pietre naturali e superfici delicate possono richiedere prodotti e metodi specifici.

Va prestata attenzione anche alla quantità d’acqua utilizzata. Non è necessario allagare il balcone per pulirlo e bisogna evitare che acqua sporca e detergenti vengano spinti verso scarichi o proprietà sottostanti in modo incontrollato.