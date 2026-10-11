Home / Pulizie / Pavimenti / Perché il pavimento profuma ma continua a sembrare sporco

Capita di finire di lavare il pavimento, sentire un piacevole profumo di pulito e accorgersi, appena la superficie si asciuga, che il risultato non è quello sperato. Controluce compaiono striature, le impronte si vedono immediatamente oppure rimane una leggera sensazione appiccicosa sotto i piedi.

Il buon profumo, infatti, non significa necessariamente che il pavimento sia pulito. Il problema può dipendere da troppo detergente, dall’acqua del secchio diventata ormai sporca o da un mocio che continua a distribuire i residui raccolti. Prima di aggiungere altro prodotto, può essere molto più utile provare con sola acqua tiepida e una microfibra pulita.

Il profumo può ingannare

Durante il lavaggio è facile valutare il risultato soprattutto attraverso il profumo lasciato dal detergente. Una fragranza intensa dà immediatamente la sensazione di una casa appena pulita, ma non dice molto su ciò che è realmente rimasto sulla superficie.

Il pavimento va osservato soprattutto dopo che si è asciugato. È in quel momento che diventano evidenti aloni, striature e zone più opache.

Anche il tatto può dare qualche indicazione. Se la superficie risulta leggermente appiccicosa oppure mostra immediatamente ogni impronta, potrebbe esserci ancora qualcosa sopra.

Aggiungere altro detergente per ottenere ancora più profumo rischia quindi di allontanare ulteriormente dal risultato desiderato.

Quando rimane troppo prodotto

Una delle cause più frequenti è proprio l’eccesso di detergente. Versarne una quantità abbondante nel secchio non significa automaticamente eliminare più sporco.

Quando il prodotto è troppo, una parte può rimanere sul pavimento dopo l’evaporazione dell’acqua. Si forma così una sottile pellicola che sulle superfici lucide appare come una serie di striature e su altre può essere percepita come una sensazione leggermente appiccicosa.

Su questa patina anche polvere e impronte possono diventare più evidenti, facendo sembrare il pavimento nuovamente sporco poco dopo il lavaggio.

La schiuma non è un buon parametro per capire quanto si stia pulendo. Se il detergente prevede una diluizione, è preferibile rispettare le quantità indicate anziché aumentarle a occhio.

Acqua e mocio fanno la differenza

Anche utilizzando la quantità corretta di prodotto, il risultato può peggiorare quando si continua a lavorare con acqua ormai sporca.

Durante il lavaggio, polvere e residui raccolti dal pavimento finiscono progressivamente nel secchio. Se l’acqua diventa grigia o molto torbida, continuare a immergervi il mocio significa riportare sulla superficie una parte dello sporco appena raccolto.

In questi casi è preferibile cambiare l’acqua invece di arrivare necessariamente alla fine della casa con lo stesso secchio.

Anche il mocio deve essere pulito. Se le fibre sono cariche di sporco o contengono residui dei lavaggi precedenti, possono lasciare una patina anche utilizzando acqua nuova.

Per questo conviene risciacquarlo accuratamente dopo l’utilizzo e lasciarlo asciugare completamente, invece di conservarlo ancora umido dentro il secchio.

Provare con sola acqua

Quando il pavimento è già stato lavato ma continua a sembrare sporco, non è necessario ricominciare immediatamente aggiungendo un altro detergente.

Sui materiali che consentono questo tipo di lavaggio si può fare una prova su una piccola zona utilizzando sola acqua tiepida e una microfibra perfettamente pulita.

Il panno va strizzato correttamente e passato sulla superficie. Se durante il lavoro compare della schiuma, nonostante non sia stato aggiunto alcun prodotto, è un segnale che sul pavimento erano rimasti dei residui.

Una volta asciutta, la zona può essere confrontata con quella circostante. Se appare più uniforme e meno appiccicosa, conviene continuare con sola acqua, risciacquando frequentemente la microfibra.

Naturalmente la quantità d’acqua va sempre adattata al materiale: parquet, legno e altre superfici delicate possono richiedere modalità di manutenzione specifiche.

Come evitare che succeda di nuovo

Per evitare di ritrovarsi con un pavimento profumato ma pieno di aloni, la prima regola è semplice: non aumentare inutilmente il detergente.

Prima del lavaggio è inoltre importante eliminare bene polvere, capelli e residui asciutti. Il mocio deve partire pulito e l’acqua del secchio va sostituita quando diventa troppo sporca.

Se una determinata zona presenta uno sporco più resistente, è preferibile occuparsene in maniera mirata piuttosto che aumentare la concentrazione del prodotto utilizzato in tutta la stanza.

Alla fine il risultato va valutato quando la superficie è realmente asciutta, non soltanto attraverso il profumo che rimane nell’aria.