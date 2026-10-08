Home / Pulizie / Pavimenti / Più detergente non significa pavimenti più puliti

Quando il pavimento è particolarmente sporco, viene quasi spontaneo versare nel secchio un po’ più di detergente. L’idea è semplice: aumentando il prodotto dovrebbe aumentare anche il potere pulente. Eppure, una volta asciutto, il risultato può essere esattamente quello che non volevamo: aloni, impronte più evidenti e quella fastidiosa sensazione leggermente appiccicosa sotto i piedi.

In questi casi aggiungere ancora prodotto può peggiorare la situazione. Una quantità eccessiva di detergente può lasciare residui sulla superficie, soprattutto quando la diluizione prevista non viene rispettata. Prima di lavare nuovamente tutto con altro prodotto, vale quindi la pena provare a eliminare ciò che è già rimasto sul pavimento.

Quando il detergente è troppo

I detergenti concentrati vengono generalmente utilizzati diluiti proprio perché non è necessario versarne grandi quantità per ottenere una buona pulizia.

Aggiungere prodotto a occhio può portare facilmente a superare la quantità necessaria. Durante il lavaggio magari il pavimento sembra perfetto, anche grazie al profumo e alla presenza di schiuma, ma il vero risultato diventa evidente quando la superficie comincia ad asciugarsi.

Una parte del detergente può infatti rimanere sul pavimento invece di essere portata via dal panno. A quel punto si crea una sottile pellicola sulla quale polvere e impronte possono diventare ancora più visibili.

Anche la schiuma non deve trarre in inganno. Vederne molta nel secchio non significa automaticamente che il pavimento verrà più pulito.

Quella patina dopo il lavaggio

Ci sono alcuni segnali che possono far pensare a un eccesso di prodotto. Il più evidente è un pavimento che, una volta asciutto, rimane leggermente appiccicoso.

Sulle superfici lucide possono invece comparire striature e aloni che si vedono soprattutto controluce. In altri casi il pavimento sembra pulito, ma appena ci si cammina sopra rimangono impronte molto evidenti.

Prima di attribuire il problema allo sporco, si può fare una prova su una piccola zona. Basta prendere una microfibra pulita, inumidirla con sola acqua e passarla sulla superficie.

Se durante il passaggio compare ancora della schiuma oppure, una volta asciutta, quella parte risulta meno appiccicosa, è possibile che sul pavimento fossero rimasti residui del precedente lavaggio.

Ripassare con sola acqua

Quando il materiale del pavimento lo consente, il modo più semplice per recuperare una superficie carica di detergente è evitare di aggiungerne altro.

Si prepara un secchio con acqua tiepida pulita e si utilizza un mocio o un panno perfettamente pulito. Si procede su una zona alla volta, risciacquando frequentemente il panno.

Se l’acqua nel secchio comincia a diventare molto saponata o torbida, è meglio sostituirla. Continuare a utilizzare la stessa acqua significherebbe riportare sul pavimento una parte di ciò che si sta cercando di eliminare.

Quando la patina è consistente, potrebbe essere necessario effettuare più di un passaggio con sola acqua. È preferibile procedere gradualmente invece di cercare di correggere il problema con un prodotto ancora più forte.

Naturalmente bisogna sempre rispettare le esigenze della superficie: parquet, legno, marmo, pietra naturale e materiali particolari possono richiedere modalità specifiche e quantità d’acqua differenti.

Anche il mocio deve essere pulito

A volte la dose di detergente nel secchio è corretta, ma il problema arriva dal mocio.

Se le fibre contengono ancora residui dei lavaggi precedenti, appena vengono immerse nell’acqua possono rilasciare nuovamente prodotto. Lo stesso può succedere con un panno che non è stato risciacquato accuratamente.

Prima di lavare il pavimento è quindi utile controllare che mocio e microfibra siano realmente puliti. Se continuano a produrre molta schiuma quando vengono risciacquati con acqua, probabilmente contengono ancora detergente.

Dopo l’utilizzo dovrebbero essere lavati accuratamente e lasciati asciugare completamente, evitando di conservarli bagnati nel secchio.

Anche l’acqua va cambiata quando diventa troppo sporca. Un mocio pulito immerso continuamente in acqua ormai grigia finirà inevitabilmente per distribuire nuovamente parte dello sporco.

La dose giusta basta

La soluzione più semplice rimane prevenire il problema. Quando il detergente prevede una diluizione, è meglio rispettare le quantità indicate invece di aumentarle pensando di ottenere un pavimento più pulito.

Se una zona presenta uno sporco particolare, conviene capire prima di che cosa si tratta e intervenire in maniera mirata, anziché raddoppiare il detergente in tutto il secchio.

Anche partire con poca quantità permette di avere maggiore controllo. Aggiungere prodotto quando realmente necessario è molto più semplice che cercare di eliminare una patina già distribuita in tutta la stanza.

Soprattutto, più profumo e più schiuma non significano maggiore pulizia. Un pavimento ben lavato dovrebbe risultare uniforme e privo di residui una volta asciutto.