Home / Pulizie / Il rubinetto appena pulito si riempie subito di puntini bianchi ecco perché

Può capitare di pulire accuratamente il rubinetto del bagno o della cucina, eliminare tutti gli aloni e ritrovarlo pieno di piccole macchie bianche dopo pochissimo tempo. La superficie sembrava perfettamente brillante, ma bastano alcuni utilizzi perché tornino quei fastidiosi puntini, soprattutto sulla leva e intorno alla base.

Il problema, nella maggior parte dei casi, è legato ai minerali presenti nell’acqua, che rimangono sulla superficie quando le gocce evaporano. Non sempre, però, si tratta esclusivamente di calcare: anche un eccesso di detergente può lasciare una patina che rende il rubinetto opaco. Per questo conviene distinguere i due problemi prima di intervenire con un rimedio naturale come l’acido citrico.

Perché tornano i puntini bianchi

Quando si apre il rubinetto, alcune gocce finiscono inevitabilmente sulla superficie esterna. Anche se il rubinetto è stato pulito pochi minuti prima, l’acqua può depositarsi nuovamente sulla leva, sulla base e lungo il corpo del miscelatore.

Quando queste gocce evaporano, una parte dei sali minerali disciolti nell’acqua rimane sulla superficie. È così che possono comparire le classiche macchioline bianche, particolarmente evidenti sui rubinetti cromati e lucidi.

Il fenomeno tende a essere più frequente nelle zone dove l’acqua è particolarmente dura, cioè ricca di minerali come calcio e magnesio.

All’inizio si tratta generalmente di piccoli depositi superficiali, che possono essere eliminati abbastanza facilmente. Se però l’acqua continua ad asciugarsi sempre negli stessi punti, i depositi possono sovrapporsi e diventare progressivamente più resistenti.

È proprio per questo che un rubinetto può sembrare sporco poco dopo essere stato pulito, anche se non presenta impronte o altri residui evidenti.

Calcare o residui di detergente

Prima di utilizzare un prodotto anticalcare è utile capire se i puntini bianchi sono effettivamente dovuti all’acqua oppure se sulla superficie è rimasto del detergente.

Il calcare tende a comparire nei punti raggiunti frequentemente dagli schizzi. Le macchioline possono essere ben definite e, quando il deposito aumenta, diventare leggermente ruvide al tatto.

I residui di detergente, invece, possono presentarsi come una patina più uniforme oppure come striature che diventano visibili soprattutto controluce.

Per effettuare una prima verifica può essere sufficiente utilizzare una microfibra pulita appena inumidita con acqua tiepida. Il panno viene passato delicatamente su una piccola zona e subito dopo si asciuga con una seconda microfibra.

Se la superficie torna uniforme, è possibile che fossero presenti residui solubili in acqua, compreso il detergente utilizzato durante la pulizia precedente.

Se invece rimangono piccoli depositi bianchi, soprattutto nei punti dove l’acqua si ferma abitualmente, potrebbe essere necessario un trattamento specifico contro il calcare.

Questa prova non permette sempre di distinguere con certezza i due problemi, ma aiuta a evitare l’utilizzo immediato di prodotti acidi quando potrebbero non essere necessari.

Il metodo con acido citrico

Quando i puntini bianchi sono dovuti al calcare e la finitura del rubinetto è compatibile, si può utilizzare una soluzione di acqua e acido citrico.

Il prodotto va diluito seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. Non è necessario preparare una soluzione particolarmente concentrata per intervenire su piccoli depositi superficiali.

È preferibile applicarne una quantità minima su un panno morbido, anziché spruzzare abbondantemente il rubinetto. In questo modo il trattamento può essere concentrato soltanto sulle zone interessate, evitando di far colare la soluzione nelle giunture.

Il panno viene passato delicatamente sui puntini bianchi, lasciando il prodotto a contatto soltanto per il tempo consentito dalle indicazioni del produttore.

Successivamente la superficie viene ripassata con un panno pulito inumidito con acqua, eliminando ogni residuo di soluzione, e infine asciugata.

È importante ricordare che non tutte le finiture dei rubinetti tollerano i prodotti acidi. Rubinetti neri, dorati, colorati o con rivestimenti particolari possono richiedere metodi differenti. Anche sulle finiture cromate bisogna verificare la compatibilità con le indicazioni del produttore.

L’acido citrico, inoltre, non deve essere mescolato con candeggina o altri detergenti. È sempre preferibile utilizzare un prodotto alla volta.

Dove l’acqua si ferma di più

Alcune parti del rubinetto tendono a presentare puntini bianchi molto prima delle altre. Una delle più comuni è la base del miscelatore, soprattutto nel punto in cui incontra il lavandino.

Qui possono fermarsi piccole quantità d’acqua che non vengono raggiunte facilmente dal panno durante la normale asciugatura.

Anche la leva del rubinetto può riempirsi rapidamente di macchioline, perché viene toccata e bagnata più volte durante la giornata.

Un altro punto da controllare è quello delle giunture accessibili, dove le gocce possono rimanere più a lungo rispetto alle superfici lisce.

Durante la pulizia conviene quindi osservare il rubinetto da diverse angolazioni, senza limitarsi alla parte frontale.

Per raggiungere la zona dietro la base può essere utilizzato un piccolo panno morbido, facendolo scorrere delicatamente nello spazio disponibile.

Non è necessario versare prodotti nelle fessure o utilizzare oggetti appuntiti per eliminare i depositi. Se il calcare è concentrato in una zona difficile da raggiungere, è preferibile lavorare con poco prodotto e strumenti morbidi, sempre nel rispetto della finitura.

L’asciugatura fa la differenza

Il passaggio che può aiutare maggiormente a limitare la ricomparsa dei puntini bianchi è asciugare il rubinetto dopo la pulizia.

Anche quando il calcare è stato eliminato completamente, lasciare la superficie ricoperta di gocce significa permettere all’acqua di evaporare e depositare nuovamente i minerali presenti.

Una microfibra pulita e asciutta può essere passata sulla leva, sul corpo del rubinetto e soprattutto intorno alla base, raccogliendo l’acqua prima che si asciughi da sola.

Non è necessario effettuare ogni volta una pulizia completa. Quando possibile, anche una passata veloce dopo l’utilizzo del lavandino può aiutare a ridurre la formazione dei piccoli depositi.

È utile prestare attenzione anche alla quantità di detergente utilizzata durante le pulizie abituali. Un eccesso di prodotto può lasciare striature e rendere il rubinetto meno uniforme, anche quando non è presente vero calcare.