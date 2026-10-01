Home / Come fare / Sotto il mobile del bagno si accumulano capelli e polvere negli angoli

Sotto il mobile del bagno può formarsi in pochissimo tempo un piccolo accumulo di capelli, polvere e residui. Succede soprattutto con i mobili sospesi: lo spazio sottostante è ben visibile, ma durante la pulizia quotidiana si tende a passarci velocemente con il mocio senza controllare ciò che rimane negli angoli.

Il problema è che capelli e polvere da asciutti sono leggerissimi. Il passaggio del mocio bagnato può trascinarli verso la parete o farli aderire al pavimento, creando quei piccoli accumuli grigiastri che si ritrovano puntualmente vicino ai piedini, al battiscopa e negli angoli. In questo caso è molto più efficace cambiare ordine: prima si raccoglie tutto a secco e soltanto dopo si lava.

Perché finiscono tutti lì

In bagno i capelli cadono continuamente sul pavimento durante le normali attività quotidiane. A questi si aggiungono polvere, pelucchi degli asciugamani e piccoli residui che vengono spostati ogni volta che si cammina nella stanza.

Lo spazio sotto il mobile diventa facilmente un punto di raccolta. Le correnti d’aria e il normale movimento nella stanza spingono lo sporco verso le zone meno attraversate, dove può rimanere indisturbato.

Gli angoli vicino alla parete sono quelli da controllare con maggiore attenzione. Guardando frontalmente sotto il mobile il pavimento può sembrare pulito, mentre lungo il bordo posteriore può esserci una vera e propria linea di capelli e polvere.

Prima di iniziare può essere utile illuminare la zona lateralmente. La luce rende molto più evidenti i piccoli accumuli e permette di capire subito dove intervenire.

Prima aspirare

La cosa che eviterei è iniziare direttamente con il mocio bagnato. Se sul pavimento sono presenti capelli e molta polvere, l’acqua li fa aderire e può trasformare tutto in piccoli grumi difficili da raccogliere.

Meglio partire con l’aspirapolvere utilizzando, quando disponibile, una bocchetta stretta. Si comincia dalla parte più esterna e ci si avvicina progressivamente alla parete, passando soprattutto lungo i bordi.

È utile procedere lentamente. Muovere la bocchetta troppo velocemente può spostare i capelli con l’aria invece di aspirarli.

Se sotto il mobile sono presenti piedini o tubi, si passa intorno senza forzare la bocchetta negli spazi più stretti. Lo scopo è raccogliere la maggior quantità possibile di sporco prima di aggiungere acqua.

Raggiungere gli angoli

Il punto più difficile rimane generalmente l’angolo tra pavimento e parete. Qui una normale spazzola dell’aspirapolvere può essere troppo larga.

Dopo aver aspirato il grosso, si può utilizzare un piccolo pennello asciutto per portare verso l’esterno i capelli rimasti incastrati. Subito dopo vengono aspirati, evitando così di spargerli nuovamente sul pavimento.

Un’altra soluzione pratica consiste nell’utilizzare un panno in microfibra asciutto fissato a un supporto sottile e piatto. Passandolo delicatamente sotto il mobile, la microfibra riesce a catturare quella polvere fine che può essere rimasta dopo l’aspirapolvere.

Il panno va però controllato spesso. Quando è ormai pieno di capelli e polvere, continuare a passarlo significa semplicemente trascinare lo sporco da un punto all’altro.

Poi si lava il pavimento

Soltanto quando capelli e polvere sono stati eliminati conviene passare alla pulizia umida del pavimento.

Si utilizza il detergente normalmente previsto per il materiale, rispettando le dosi indicate. Non è necessario aumentare la quantità soltanto perché quella zona non veniva pulita da tempo.

Il panno o il mocio deve raggiungere anche il bordo vicino alla parete, ma senza lasciare grandi quantità d’acqua sotto il mobile. Questo è particolarmente importante in presenza di mobili in legno, pannelli o materiali che potrebbero risentire dell’umidità.

Se il pavimento sotto il mobile era molto sporco, può essere necessario risciacquare il panno durante il lavoro invece di continuare a utilizzare la stessa parte ormai grigia.

Una volta terminato, la zona può essere lasciata libera finché il pavimento non è asciutto.

Se il mobile è molto basso

Con un mobile molto basso il problema cambia: aspirapolvere e mocio potrebbero non riuscire fisicamente a entrare fino in fondo.

In questo caso può essere utile un supporto piatto e sottile rivestito con una microfibra asciutta. Prima si passa a secco per trascinare verso l’esterno polvere e capelli, quindi si raccoglie tutto con l’aspirapolvere.

Per la fase successiva si può utilizzare lo stesso tipo di supporto con un panno appena inumidito, purché il pavimento e il mobile consentano una pulizia umida. È importante che il panno sia ben strizzato, perché sotto un mobile basso l’acqua asciuga più lentamente.

Non serve spostare continuamente un mobile pesante per mantenere pulita questa zona. Inserire periodicamente un accessorio sottile sotto la base impedisce che lo sporco abbia il tempo di trasformarsi in uno strato compatto.