Home / Pulizie / Il tavolo in vetro resta pieno di aloni quando si usa troppo prodotto

Pulire un tavolo in vetro dovrebbe essere un lavoro semplice, eppure può capitare di terminare la pulizia, guardare la superficie controluce e trovarla ancora piena di striature. A quel punto la reazione più comune è aggiungere altro detergente e ripassare il panno. Ed è proprio così che, qualche volta, gli aloni aumentano invece di sparire.

Sul vetro, infatti, più prodotto non significa più pulito. Quando il detergente è troppo, una parte può rimanere sulla superficie sotto forma di una sottilissima pellicola. Il panno continua a spostarla da una zona all’altra e il tavolo sembra pulito frontalmente, ma appena cambia la luce compaiono nuovamente tutti gli aloni.

Quando il prodotto è troppo

Un tavolo in vetro non ha bisogno di essere ricoperto completamente di detergente per essere pulito. Quando si utilizza troppo prodotto, infatti, sulla superficie può rimanere una patina che diventa evidente controluce, con striature e aloni che sembrano non andare mai via.

In questi casi si può provare con l’aceto bianco, utile per eliminare i residui e lasciare il vetro più brillante. Basta diluirne una piccola quantità in acqua e inumidire un panno in microfibra pulito, evitando di versare la soluzione direttamente in abbondanza sul tavolo.

Si passa il panno su tutta la superficie, insistendo delicatamente dove gli aloni sono più evidenti. Subito dopo si asciuga con una seconda microfibra pulita e asciutta, senza aspettare che il vetro si asciughi da solo.

Anche con l’aceto vale però la stessa regola: non bisogna esagerare con le quantità. Poco prodotto e un panno pulito sono sufficienti per recuperare un vetro sul quale i precedenti detergenti hanno lasciato residui.

Prima togliere i residui

Quando il tavolo è già pieno di striature, non è necessario ricominciare spruzzando altro prodotto. Conviene prima provare a rimuovere ciò che è rimasto sul vetro.

Si può utilizzare un panno in microfibra pulito leggermente inumidito con acqua. Deve essere ben strizzato: il tavolo non deve rimanere completamente bagnato.

Il panno va passato su tutta la superficie, cambiando lato quando inizia a essere troppo umido o sporco. Questo permette di raccogliere progressivamente la pellicola lasciata dai precedenti passaggi.

Subito dopo si utilizza una seconda microfibra asciutta e pulita, lavorando sul vetro prima che le gocce abbiano il tempo di asciugarsi da sole.

È proprio in questa fase che spesso ci si accorge di quanto detergente fosse rimasto sulla superficie.

Ne basta pochissimo

Se sul tavolo sono presenti impronte, piccoli schizzi o una leggera patina grassa, si può utilizzare un prodotto adatto al vetro, ma in quantità ridotta.

Invece di bagnare abbondantemente tutta la superficie, è preferibile utilizzare soltanto ciò che serve per lo sporco presente. Per avere maggiore controllo, il prodotto può anche essere applicato sul panno anziché spruzzato direttamente in grandi quantità sul tavolo.

Sulle impronte più evidenti si può lavorare localmente, evitando di ricoprire nuovamente tutto il vetro soltanto per una piccola zona.

Dopo la pulizia, il tavolo dovrebbe risultare uniforme senza quella sensazione di dover continuare a passare il panno per eliminare strisce sempre nuove.

Quando questo accade, prima di aggiungere altro prodotto è meglio cambiare panno: potrebbe essere proprio quello utilizzato a essere ormai saturo di sporco e detergente.

Il panno fa la differenza

Anche con la giusta quantità di prodotto, un panno non perfettamente pulito può compromettere il risultato. Una microfibra già utilizzata per superfici unte, per esempio, può trasferire sul vetro una sottile patina.

Lo stesso problema può verificarsi quando sul panno sono rimasti residui dei prodotti utilizzati durante il lavaggio. Per il tavolo in vetro è quindi utile avere una microfibra pulita dedicata alle superfici che devono rimanere senza aloni.

Può essere pratico lavorare con due panni: il primo leggermente umido per la pulizia e il secondo completamente asciutto per la finitura.

Quando il secondo panno inizia a diventare troppo umido, è meglio sostituirlo o utilizzare una parte ancora asciutta. Continuare a passare una microfibra bagnata sul vetro può semplicemente spostare le gocce anziché eliminarle.

Anche il movimento conta meno di quanto si pensi: non serve strofinare con forza. È molto più importante utilizzare poco prodotto e avere sempre una parte pulita e asciutta del panno a disposizione.

Attenzione al sole

Un altro momento poco favorevole per pulire il tavolo è quando il vetro è caldo o viene colpito direttamente dal sole.

In queste condizioni l’acqua e il detergente possono asciugare molto rapidamente, prima ancora che il panno riesca a distribuirli e raccoglierli in modo uniforme. Il risultato può essere una superficie piena di striature nonostante sia stata appena pulita.

Quando possibile, è quindi preferibile aspettare che il tavolo sia più fresco o che non riceva luce solare diretta.

Alla fine basta osservare il vetro da diverse angolazioni per verificare il risultato. Gli aloni che frontalmente non si vedono possono diventare immediatamente evidenti cambiando posizione rispetto alla luce.

Se il tavolo in vetro resta pieno di aloni, quindi, la soluzione non è necessariamente aggiungere altro detergente. Spesso conviene fare esattamente il contrario: eliminare i residui già presenti, usare pochissimo prodotto, lavorare con panni realmente puliti e completare la pulizia prima che la superficie asciughi da sola.